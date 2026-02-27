Zmiana czasu na letni 2026. W tym roku robimy to wcześniej!

2026-02-27 13:50

Dyskusja o zasadności przestawiania zegarków wciąż trwa, ale na konkretne decyzje musimy jeszcze poczekać. Pewne jest jedno: w marcu 2026 roku znów czeka nas rewolucja w rozkładzie dnia. Tym razem wskazówki przesuniemy w innym terminie niż rok wcześniej. Sprawdź dokładną datę, by nie dać się zaskoczyć uciekającą godziną.

Zmiana czasu na letni nastąpi najszybciej od trzech lat

Autor: Mehes Daniel/ Shutterstock
  • Koncepcja zmiany czasu powstała w 1907 roku dzięki Williamowi Willettowi, a w Polsce zastosowano ją po raz pierwszy w 1919 roku.
  • Mimo trwających debat nad sensem tego mechanizmu, w Unii Europejskiej zmiana czasu będzie obowiązywać co najmniej do końca 2026 roku.
  • W marcu 2026 roku przestawimy zegarki na czas letni w nocy z 28 na 29 marca, czyli wcześniej niż w roku poprzednim.
  • Dowiedz się, dlaczego w tym roku termin ten wypada szybciej i w jaki sposób wpłynie to na Twój weekendowy wypoczynek.

Historia zmiany czasu w Polsce i na świecie. Kto to wymyślił?

Manipulowanie wskazówkami zegara to temat, który ma już swoją długą historię. Wszystko zaczęło się od broszury „The Waste of Daylight” autorstwa Williama Willetta, wydanej w 1907 roku. Autor przekonywał w niej, że przesunięcie czasu o 80 minut latem przyniesie ogromne oszczędności finansowe. Teoria weszła w życie pod wpływem I wojny światowej. Jako pierwsi, 30 kwietnia 1916 roku, zegarki do przodu przestawili Niemcy oraz obywatele Austro-Węgier, by w październiku je cofnąć. W Polsce debiut zmiany czasu przypadł na rok 1919. Warto pamiętać, że w trakcie II wojny światowej czas na naszych ziemiach dyktowali okupanci, a regularne zmiany (z pewnymi przerwami) w powojennej Polsce stosuje się od 1946 roku.

Kiedy zmiana czasu na letni 2026? Data przestawienia zegarków

Współcześnie coraz głośniej mówi się o tym, że w dzisiejszych realiach zmiana czasu jest zbędna i uciążliwa. Mimo tych głosów, nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje o jej likwidacji. Zgodnie z unijnymi regulacjami, obecny system pozostanie z nami przynajmniej do końca 2026 roku. Nadchodząca operacja na zegarkach odbędzie się jednak w innym terminie niż poprzednio. Na czas letni przejdziemy w nocy z 28 na 29 marca 2026 roku. Jest to data przypadająca o dwa dni wcześniej niż miało to miejsce w 2025 roku. Zmiana zbiegnie się z ostatnim weekendem marca i nastąpi na tydzień przed Wielkanocą.

Śpimy krócej czy dłużej? Zasady zmiany czasu w marcu

W naszym kraju przejście z czasu zimowego na letni odbywa się według stałego schematu i zawsze wypada w ostatni weekend marca. Kluczowy moment nastąpi w środku nocy, kiedy to wskazówki powędrują z godziny 2:00 bezpośrednio na 3:00. Oznacza to, że tej nocy stracimy bezpowrotnie jedną godzinę snu, a nasza doba ulegnie skróceniu, co warto uwzględnić w swoich planach na niedzielny poranek.

Wpływ zmiany czasu na zdrowie. Objawy jet lagu i zmęczenie

Choć przesunięcie o jedną godzinę wydaje się błahe, potrafi mocno wpłynąć na ludzką fizjologię. Nasz wewnętrzny zegar biologiczny, czyli rytm okołodobowy, jest niezwykle czuły na takie ingerencje i łatwo ulega rozregulowaniu. Skutkami manipulacji czasem bywają trudności z zasypianiem, poranne zmęczenie, rozdrażnienie oraz kłopoty z koncentracją. U niektórych osób mogą pojawić się symptomy fizyczne przypominające jet lag, takie jak bóle głowy czy problemy żołądkowe. Zazwyczaj organizm potrzebuje kilku dni na pełną adaptację do nowego harmonogramu dnia.

