Ziemniaki przechowywane w niewłaściwych warunkach mogą szybko wypuszczać kiełki, mięknąć i tracić swoją jakość.

Największe znaczenie mają temperatura, dostęp do światła oraz odpowiednia cyrkulacja powietrza.

Nie każde miejsce w kuchni nadaje się do przechowywania większego zapasu ziemniaków.

Warto również regularnie sprawdzać bulwy, ponieważ jedna zepsuta sztuka może przyspieszyć psucie pozostałych.

Gdzie najlepiej przechowywać ziemniaki?

Najlepszym miejscem na ziemniaki jest chłodne, ciemne i dobrze wentylowane pomieszczenie. W domu może to być spiżarnia, piwnica lub odpowiedni schowek, w którym nie ma dużych wahań temperatury. Ważne, aby bulwy nie znajdowały się w pobliżu kaloryfera, piekarnika czy innych źródeł ciepła.

Ziemniaki nie powinny być wystawione na działanie światła. Pod jego wpływem mogą zielenieć, a na powierzchni zaczynają pojawiać się niepożądane zmiany. Do przechowywania warto wykorzystać przewiewny kosz, drewnianą skrzynkę lub papierowy worek z otworami. Szczelne plastikowe opakowania nie są najlepszym rozwiązaniem, ponieważ mogą zatrzymywać wilgoć i ograniczać przepływ powietrza.

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Dlaczego ziemniaki szybko wypuszczają kiełki?

Jednym z głównych czynników przyspieszających kiełkowanie jest zbyt wysoka temperatura. Bulwy przechowywane w ciepłym pomieszczeniu szybciej tracą stan spoczynku i zaczynają wypuszczać nowe pędy. Znaczenie ma również światło oraz niewłaściwa wentylacja. Warto zwrócić uwagę także na sąsiedztwo innych produktów. Dojrzałe jabłka i gruszki wydzielają etylen, czyli gazowy hormon roślinny, który może przyspieszać kiełkowanie ziemniaków. Dlatego najlepiej nie przechowywać ich razem w jednym koszu czy pojemniku.

Czy ziemniaki można trzymać w lodówce?

Choć lodówka wydaje się dobrym miejscem do przechowywania wielu produktów, w przypadku surowych ziemniaków nie jest najlepszym wyborem. Zbyt niska temperatura może sprzyjać przemianie skrobi w cukry. W efekcie ziemniaki mogą nabrać słodszego smaku, a podczas smażenia lub pieczenia szybciej ciemnieć.

Jeśli nie mamy piwnicy ani spiżarni, warto poszukać najchłodniejszego, zacienionego miejsca w mieszkaniu. Lepiej kupować mniejsze ilości ziemniaków i zużywać je na bieżąco, niż przechowywać duży zapas w ciepłej kuchni.

Co zrobić z ziemniakami, na których pojawiły się kiełki?

Pojedyncze, niewielkie kiełki nie zawsze oznaczają, że cała bulwa musi trafić do kosza. Trzeba jednak dokładnie ocenić jej stan. Ziemniaki mocno zazielenione, pomarszczone, miękkie, gorzkie lub z licznymi kiełkami lepiej wyrzucić. Zielone fragmenty mogą świadczyć o podwyższonej zawartości glikoalkaloidów, w tym solaniny, które w większych ilościach są szkodliwe dla człowieka.

Przedłużanie przechowywania ziemniaków wymaga więc regularnej kontroli zapasów. Warto usuwać bulwy ze śladami pleśni, gnicia i uszkodzeń, zanim problem obejmie pozostałe. Najlepiej też nie myć ziemniaków przed dłuższym przechowywaniem – wilgoć na ich powierzchni może przyspieszać psucie.