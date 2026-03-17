Zdrowe nawyki to zdrowe uśmiechy z Oral-B. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji stomatologicznych

Choroby przyzębia, czyli tkanek otaczających ząb, są jednymi z najlepiej udokumentowanych pod względem wpływu na zdrowie ogólne – badania wskazują ich powiązania m.in. z cukrzycą, udarem mózgu, czy z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Stan zdrowia jamy ustnej Polaków jest bardzo niepokojący – próchnica dotyka już 41% trzylatków i 93% 18‑latków, a zdrowe przyzębie posiada zaledwie 1/3 badanych.

O znaczeniu codziennej profilaktyki, czyli zapobieganiu problemom stomatologicznym, edukuje kampania „Zdrowe nawyki to zdrowe uśmiechy”, prowadzona przez Oral-B i wspierana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. W ramach Miesiąca Zdrowia Jamy Ustnej do końca marca pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji stomatologicznych w całej Polsce.

Zdrowie ogólne zaczyna się w jamie ustnej

Cukrzyca, miażdżyca, udar mózgu, reumatoidalne zapalenie stawów czy demencja rzadko kojarzą się z krwawiącymi dziąsłami. Tymczasem to właśnie choroby przyzębia najczęściej i najdokładniej opisywane są w badaniach jako powiązane ze zdrowiem całego organizmu. Coraz więcej analiz potwierdza, że przewlekły stan zapalny w obrębie przyzębia nie pozostaje lokalny – może aktywować układ odpornościowy w całym organizmie i wpływać na przebieg chorób ogólnoustrojowych. Te konsekwencje odczuwamy także na co dzień - w pewności siebie czy relacjach z innymi. Zdrowy uśmiech ułatwia kontakty społeczne, sprzyja otwartości i wpływa na to, jak czujemy się we własnym ciele.

Problem ze zdrowiem jamy ustnej zaczyna się już u najmłodszych. Odsetek dzieci z próchnicą rośnie drastycznie wraz z wiekiem – od 41% wśród 3-latków do aż 93%* u 18-latków a zdrowe przyzębie posiada zaledwie 32%*.

Miesiąc Zdrowia Jamy Ustnej – darmowe konsultacje stomatologiczne

O znaczeniu codziennej higieny i systematycznych wizyt u dentysty edukuje kampania „Zdrowe nawyki to zdrowe uśmiechy”, prowadzona przez Oral-B i wspierana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Ambasadorkami są Iga Świątek, jej siostra lek. dent. Agata Świątek oraz prezydent PTS, prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak. Szczególnie istotnym symbolem w tym kontekście jest 20 marca, czyli Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej – który partnerzy celebrują przez cały miesiąc.

Choć o zdrowiu jamy ustnej należy pamiętać przez cały rok, marzec ma być impulsem do działania i szczególnej mobilizacji – to moment, w którym zamiast odkładać wizytę „na później”, robimy pierwszy krok, sprawdzamy stan swojego uśmiechu i budujemy zdrowe nawyki na przyszłość. Pamiętajmy, że większości problemów dentystycznych można zapobiec, między innymi dzięki prawidłowym nawykom – takim jak szczotkowanie dwa razy dziennie przez minimum dwie minuty, zamiana manualnej szczoteczki na elektryczną z okrągłą główką oraz używanie pasty z fluorkiem cyny – powiedziała lek. dent. Agata Świątek.

Do końca marca pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji stomatologicznych realizowanych w gabinetach partnerskich Oral-B oraz w wybranych gabinetach LUX MED Stomatologia. Lista współpracujących placówek i terminów dostępna jest na stronie Oral-B.

Zapalenie przyzębia zaczyna się podstępnie

W zaawansowanej chorobie przyzębia proces zapalny nie toczy się na powierzchni dziąseł, lecz w głębi tkanek – w tzw. kieszonkach dziąsłowych, które powstają wokół zębów w wyniku postępującego zapalenia. Są to wąskie, trudnodostępne przestrzenie o licznych zakamarkach, w których gromadzi się biofilm bakteryjny. Choć na pierwszy rzut oka mogą być niewidoczne, ich łączna powierzchnia może odpowiadać wielkości ludzkiej dłoni.

Zapalenie przyzębia rozwija się podstępnie. Pacjent często nie odczuwa bólu, a pierwsze sygnały, takie jak krwawienie dziąseł, bywają bagatelizowane. Tymczasem w głębi tkanek może toczyć się rozległy proces zapalny, a bakterie oraz mediatory zapalne z obszaru kieszonek mogą przedostawać się do krwiobiegu, zwiększając ogólnoustrojowe obciążenie zapalne. Dlatego tak ważne są regularne kontrole stomatologiczne – pozwalają wykryć problem, zanim pojawią się poważne konsekwencje – podkreśla prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prezydent PTS.

Choroby ogólnoustrojowe a zdrowie przyzębia

Coraz więcej badań wskazuje, że przewlekły stan zapalny w jamie ustnej może wpływać na przebieg wielu chorób ogólnoustrojowych. W świetle dostępnych dowodów naukowych nieleczone choroby przyzębia wiążą się z cięższym przebiegiem oraz większym ryzykiem powikłań w przypadku schorzeń metabolicznych, sercowo-naczyniowych, neurologicznych, a także w okresie ciąży. Opisywano również powiązania z reumatoidalnym zapaleniem stawów, zaburzeniami erekcji, astmą oraz niektórymi chorobami nowotworowymi.

Badania nie pozostawiają wątpliwości: zdrowie jamy ustnej to problem całego organizmu. Choroby sercowo-naczyniowe odpowiadają za około 50% zgonów w Europie i 37% w Polsce, podczas gdy 80% udarów mózgu można zapobiec zmianą stylu życia – w tym dbałością o higienę jamy ustnej. Z kolei relacja między cukrzycą a chorobami przyzębia ma charakter dwukierunkowy: osoby z cukrzycą są 2–3 razy bardziej narażone na zapalenie przyzębia, a przewlekły stan zapalny utrudnia kontrolę glikemii. To dowody na to, że zdrowie całego organizmu zaczyna się w jamie ustnej – skomentowała prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak.

Zdrowe nawyki jako element profilaktyki, czyli zapobiegania problemom

Nowoczesne technologie mogą dodatkowo wspierać budowanie prawidłowych nawyków.

W gabinecie często widzę pacjentów, którzy są przekonani, że dbają o zęby prawidłowo, a mimo to rozwija się u nich stan zapalny dziąseł. Problemem bywają nawyki – zła technika czy zbyt krótki czas szczotkowania. Dlatego tak ważne jest nie tylko to, że myjemy zęby, ale jak to robimy – warto więc sięgnąć po rozwiązania, które maksymalnie ułatwią nam dbanie o higienę, a tym samym będą skuteczne. Najlepszym wyborem są szczoteczki elektryczne z okrągłą główką wyposażone w timer, kontrolę siły nacisku i włókna, które bledną, kiedy przychodzi czas na wymianę końcówki. Te funkcje pomagają szczotkować zęby dokładniej, a tym samym realnie wspierają codzienną profilaktykę i ograniczają ryzyko chorób przyzębia – mówi lek. dent. Agata Świątek.

Uzupełnieniem codziennej higieny jest odpowiednio dobrana pasta do zębów. Formuły z fluorkiem cyny (SnF₂) działają przeciwbakteryjnie, pomagają ograniczać wzrost płytki nazębnej i wspierają zdrowie dziąseł, tworząc ochronną warstwę przed kwasami z diety.

Kluczem do zdrowia jamy ustnej są codzienne zdrowe nawyki oraz regularne kontrole stomatologiczne.