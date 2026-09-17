Kraków osiągnął poziom Super Saiyan. Burger King® otworzył restaurację inspirowaną światem „Dragon Ball Super”

To kolejna w tym roku wyjątkowa realizacja Burger King® w Polsce, w której marka zamieniła zwykłą wizytę w restauracji w pełne doświadczenie inspirowane światem popkultury. Takeover restauracji na krakowskim dworcu, sprawił, że przez cztery tygodnie będzie ona funkcjonować w nowej, magicznej odsłonie. Na gości czeka teraz przestrzeń pełna elementów znanych fanom „Dragon Ball Super” – pełnowymiarowe postaci Goku, Vegety, Piccolo i Beerusa, motywy Smoczych Kul, specjalne podświetlenia i detale budujące klimat kultowego anime.

„Dragon Ball Super” to uniwersum, które od lat łączy kolejne pokolenia fanów i nadal wywołuje ogromne emocje. Widzimy to bardzo wyraźnie po reakcji na naszą współpracę – zainteresowaniu w mediach społecznościowych, komentarzach i ogromnym zaangażowaniu wokół startu kolekcji oraz specjalnej oferty. Wiedzieliśmy, że samo limitowane menu to za mało, dlatego postanowiliśmy stworzyć coś więcej – wyjątkową przestrzeń, w której fani mogą dosłownie wejść do świata „Dragon Ball Super – mówi Magdalena Michalak, Marketing Manager Burger King®.

Lokalizację w samym sercu Krakowa jest nieprzypadkowa. Dworzec Główny to miejsce spotkań, turystów i podróżnych, dzięki czemu nawet w trakcie codziennej drogi można na chwilę wejść do uniwersum „Dragon Ball Super”.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Cały dzień atrakcji i spotkanie z tłumaczem serii na język polski

Premiera nowej odsłony restauracji (poniedziałek, 14 września) była okazją do spotkania fanów i wspólnego odkrywania fenomenu kultowej serii. Specjalnym gościem wydarzenia był Paweł Dybała – tłumacz serii na język polski, który zabrał uczestników za kulisy powstawania polskiej wersji anime i opowiedział o tym, dlaczego „Dragon Ball” od lat cieszy się tak ogromną popularnością w Polsce. Nie zabrakło również emocji związanych z quizami z nagrodami, w których fani mogli sprawdzić swoją znajomość uniwersum Goku i jego przyjaciół.

Świetnie było obserwować, jak dużo emocji ta aktywacja budzi wśród naszych gości. Do restauracji przychodzą fani Dragon Balla w bardzo różnym wieku, ale szczególnie cieszy nas widok rodziców, którzy zabierają ze sobą dzieciaki i pokazują im anime, na którym sami się wychowywali. To dobrze pokazuje, jak mocno ta seria łączy pokolenia oraz to, że postawiliśmy na dobry tytuł - dodaje Magdalena Michalak, Marketing Manager Burger King®.

Metamorfoza lokalu to jednak nie wszystko. Do świata „Dragon Ball Super” prowadzą także kubki smakowe. W restauracjach w całej Polsce czeka specjalne menu, w którym dostępne są m.in. burgery z serii Super Saiyan, specjalne frytki oraz przekąski inspirowane kultowym uniwersum.

Super Saiyan Beef Whopper z wyrazistym majonezem Japanese Chili w bułce „Dragon Ball” (dostępny także w wersji plant-based)

Super Saiyan Chicken z chrupiącą piersią z kurczaka Premium Chicken w bułce „Dragon Ball”

· Dragon Ball Super Fries podawane z sosem serowym, majonezem Japanese Chili oraz prażoną cebulką

Cheesy Bacon Dragon Balls - 7 sztuk gorących, serowych kuleczek z dodatkiem bekonu

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Kolekcjonerską niespodzianką dla fanów „Dragon Ball Super” są figurki dostępne we wszystkich restauracjach Burger King® w Polsce. W kolekcji znalazło się 6 bohaterów serii: Goku, Super Saiyan Goku, Vegeta, Super Saiyan Vegeta, Beerus oraz Piccolo, których można zdobyć w zestawach dla dorosłych oraz dziecięcych King Jr.® – oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Dodatkowo w ramach współpracy z „Dragon Ball Super” do sprzedaży 22 września trafią również koszulki z motywami inspirowanymi cenionym anime. To kolejny element przygotowany z myślą o fanach serii, którzy będą mogli jeszcze mocniej wyrazić swoje przywiązanie do jednego z najbardziej rozpoznawalnych uniwersów anime.