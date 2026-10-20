Zasięg może się skończyć – tłumaczenie nie musi. Vasco Translator Q1 z nowym trybem offline

Choć łączność mobilna obejmuje dziś niemal cały świat, dostęp do internetu wciąż nie jest oczywistością w każdym miejscu. Według danych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) w 2025 roku 2,2 mld ludzi nadal pozostawało offline, a z internetu korzystało 58 proc. mieszkańców terenów wiejskich wobec 85 proc. mieszkańców miast[1]. Podróż do odległej doliny, na wyspę czy poza utarte szlaki nadal może więc oznaczać utratę połączenia – właśnie wtedy możliwość porozumienia się bez dostępu do sieci staje się szczególnie istotna.

Vasco Translator Q1 to elektroniczny tłumacz, który zapewnia bezpłatny dostęp do internetu w niemal 200 krajach. Właśnie otrzymał dodatkową funkcję – możliwość tłumaczenia bez dostępu do sieci. Teraz rozmowa może być kontynuowana również tam, gdzie nie ma zasięgu.

Tłumaczenie bez dostępu do sieci

Zdecydowana większość tłumaczy i aplikacji tłumaczeniowych na smartfonach wymaga połączenia z internetem, a w sytuacji braku zasięgu ich możliwości stają się mocno ograniczone. Vasco Translator Q1 pozwala przygotować się na tego typu sytuacje w ramach przygotowań do wyjazdu. Aby skorzystać z trybu offline, użytkownik powinien wcześniej pobrać wybrane pakiety językowe na urządzenie.

Aktualnie do dyspozycji użytkowników jest 45 bezpośrednich par językowych; producent planuje zwiększyć ich liczbę do niemal 100 do końca 2026 roku. Wśród dostępnych kombinacji języków znajdują się pary: polski–angielski, polski-niemiecki, polski–hiszpański i polski–francuski.

Tryb offline może być wykorzystywany zarówno podczas podróży w miejsca o ograniczonym dostępie do infrastruktury komunikacyjnej, jak i w sytuacjach, w których użytkownik czasowo nie może skorzystać z internetu. W praktyce oznacza to jedno: brak zasięgu nie musi już oznaczać bariery językowej.

W klubie i na pokładzie

Co bardzo ważne, tryb offline uzupełnia dotychczasowe funkcje Vasco Translator Q1. Wszystkie urządzenia Vasco zapewniają użytkownikom bezpłatny, dożywotni dostęp do internetu do tłumaczeń w niemal 200 krajach, dzięki czemu tłumaczenia rozmów mogą odbywać się online w większości codziennych sytuacji.

Autor: PUBLICIS CONSULTANTS/ Materiały prasowe

Nowa funkcja odpowiada natomiast na te sytuacje, gdy po prostu nie możemy skorzystać z żadnej sieci. Wówczas wystarczy przełączyć urządzenie na zapisane w nim pakiety językowe. Vasco Translator Q1 łączy więc dwie ważne dla współczesnych użytkowników możliwości: swobodę komunikacji dzięki globalnej sieci oraz możliwość odłączenia się od cyfrowej codzienności. Rozwiązuje też problem braku dostępu do internetu w codziennych sytuacjach, nawet w centrum miasta, np. na parkingu podziemnym w galerii handlowej, w podziemnych restauracjach czy klubach, podczas zwiedzania niektórych muzeów oraz na pokładzie samolotu.

Dla podróżujących po swojemu

Sam brak zasięgu nie zawsze jest problemem. Dla coraz większej liczby podróżników jest wręcz częścią doświadczenia – pozwala odłączyć się od powiadomień, mediów społecznościowych i ciągłego bycia online. Można wybrać się w góry, na odludną plażę czy do małej miejscowości i naprawdę odpocząć od cyfrowego świata.

Nowa funkcja bez dodatkowych kosztów

Tłumaczenie offline jest dostępne dla użytkowników Vasco Translator Q1 bez dodatkowych opłat i bez konieczności wykupywania subskrypcji. Funkcja trafia zarówno do nowych, jak i obecnych właścicieli urządzeń, w ramach kolejnej już aktualizacji tego modelu.

Vasco Translator Q1 jest bowiem stale rozwijany o kolejne funkcje: wcześniej urządzenie wzbogaciło się m.in. o Vasco Assistant, czyli asystenta AI przybliżającego historyczny, prawny i kulturowy kontekst fotografowanych obiektów. Dzięki ostatniej aktualizacji Vasco Assistant pojawił się również w tłumaczu mowy. Nowością jest również funkcja automatycznego rozpoznawania języka rozmówcy na podstawie krótkiej próbki wypowiedzi.

Autor: PUBLICIS CONSULTANTS/ Materiały prasowe

Vasco Electronics zapowiada również kolejną funkcję dla tłumacza mowy – tryb nasłuchiwania. Po jego uruchomieniu urządzenie skoncentruje się wyłącznie na analizie i tłumaczeniu mowy dobiegającej z otoczenia. Rozwiązanie to może znaleźć zastosowanie m.in. podczas wycieczek z przewodnikiem, śledzenia komunikatów głosowych w podróży czy słuchania prezentacji biznesowych i konferencji.

Wszystkie aktualizacje mają określony cel: ułatwiać kontakt z drugim człowiekiem i zapewniać lepsze rozumienie otaczającego nas świata – zarówno tego online, jak i offline. Technologia ma przy tym stawać się coraz bardziej niewidoczna – przejmować na siebie dotychczasowe ograniczenia, by użytkownik mógł skupić się nie na urządzeniu, lecz na tym, co najważniejsze: możliwie naturalnym doświadczeniu rozmowy i swobodnej komunikacji z osobą, z którą dotychczas nie miałby szansy porozmawiać ze względu na bariery językowe, szczególnie w odległych zakątkach świata.