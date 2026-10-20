Nielegalny hazard w Dzierżoniowie. Policjanci zatrzymali 3 osoby i zabezpieczyli 13 automatów

Wspólna akcja służb przeciwko nielegalnym grom w Dzierżoniowie

Działania zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz pionu dochodzeniowo-śledczego z Dzierżoniowa. Wsparcia udzielili im mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców oraz Nieetatowa Grupa Realizacyjna. W czynnościach brali również udział przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej z Wałbrzycha i Wrocławia. Realizacja tych działań została poprzedzona wcześniejszą pracą operacyjną, która umożliwiła odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie skoordynowanych czynności wielu jednostek.

Zatrzymani mieszkańcy powiatu i powiązania ze środowiskiem pseudokibiców

W wyniku interwencji zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 40 i 72 lat oraz 57-letnią kobietę. Wszyscy podejrzani są mieszkańcami powiatu dzierżoniowskiego i są podejrzewani o prowadzenie nielegalnych gier hazardowych. Z policyjnych ustaleń wynika, że główny podejrzany w tej sprawie ma powiązania ze środowiskiem pseudokibiców. Obecnie sprawa jest przedmiotem dalszych czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy, a zebrane dowody są analizowane pod kątem naruszenia przepisów karnych skarbowych.

Zabezpieczone automaty do gier oraz telefony i gotówka

Podczas przeszukania dwóch lokali znajdujących się w Dzierżoniowie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli łącznie 13 automatów do gier. W trakcie prowadzonych czynności mundurowi przejęli również telefony komórkowe należące do osób podejrzewanych oraz gotówkę, która może pochodzić z przestępstwa. Współpraca z Krajową Administracją Skarbową oraz innymi jednostkami Policji stanowi istotny element działań zwiększający ich ogólną skuteczność w walce z przestępczością gospodarczą. Regularna wymiana informacji i skoordynowane działania pozwalają służbom skuteczniej reagować na naruszenia prawa i ograniczać działalność prowadzoną z pominięciem obowiązujących przepisów.

Źródło: Policja.pl