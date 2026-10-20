Narkotyki w paczkomatach w Krakowie. Policja zabezpieczyła 13 przesyłek z zakazanymi substancjami

Wspólne działania policji i KAS w Krakowie

Na początku września 2026 roku policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli 13 przesyłek w obrocie krajowym. Wewnątrz paczek mundurowi znaleźli marihuanę, mefedron, klefedron, tabletki ecstasy, fenetylinę oraz substancję znaną jako flakka. Łączna waga przejętych środków odurzających wyniosła blisko 7,5 kg. W wyniku przeprowadzonych czynności operacyjnych śledczy zdołali wytypować osobę odpowiedzialną za nadawanie tych paczek.

Zatrzymanie 23-latka i przeszukanie mieszkania

Podejrzewanym okazał się 23-letni obywatel Ukrainy, który wynajmował mieszkanie na terenie Krakowa. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę 25 września 2026 roku podczas działań prowadzonych w mieście. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwoliła ustalić, że zatrzymany wysłał za pośrednictwem paczkomatów co najmniej 8 z 13 zabezpieczonych wcześniej przesyłek. Policjanci przeszukali również lokal zajmowany przez 23-latka, gdzie znaleźli kolejne partie zakazanych substancji.

Narkotyki i przedmioty do ich porcjowania

W wynajmowanym mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli 308 gramów marihuany, kokainy, amfetaminy i klefedronu, a także 72 sztuki tabletek ecstasy. Podczas czynności mundurowi natrafili również na przedmioty wykorzystywane do porcjowania i przygotowywania narkotyków do dalszego obrotu. Wśród przejętych rzeczy znalazły się wagę elektroniczne, zgrzewarka, rolki folii, pakiety woreczków strunowych oraz 4 telefony komórkowe. Zabezpieczony sprzęt wskazuje na przygotowywanie środków do wysyłki w kolejnych paczkach.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego

Mężczyzna usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Na podstawie wniosku śledczych Sąd Rejonowy w Krakowie podjął decyzję o zastosowaniu wobec 23-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Obecnie sprawa jest prowadzona przez Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie. Nadzór nad przebiegiem śledztwa sprawuje Prokuratura Rejonowa Kraków-Nowa Huta.

Źródło: Policja.pl