Zapłać mniej za więcej. E.Leclerc rusza z akcją „Extra sztuka za 1 grosz”

Akcja „Extra sztuka za 1 grosz” obejmuje kilkadziesiąt produktów z różnych kategorii - od nabiału i artykułów spożywczych, przez wędliny i dania gotowe, aż po chemię gospodarczą oraz akcesoria do domu. Na kilku stronach gazetki klienci mogą wybierać spośród promocji 1+1, 2+1, 3+1 czy 4+1 za 1 grosz, dzięki czemu podczas jednych zakupów uzupełnią domowe zapasy znacznie korzystniej niż przy standardowych promocjach obejmujących pojedyncze produkty.

Wśród artykułów objętych promocją znalazły się m.in. baton mleczny Monte Snack, jogurt pitny Jogobella, mozzarella Zottarella, zupy błyskawiczne Amino, chusteczki higieniczne Mola, chusteczki nawilżane Tech 9 oraz chusteczki dla dzieci. W promocji 2+1 za 1 grosz dostępne są m.in. desery Monte, konserwy Krakus, w tym kultowy Gulasz Angielski, pasująca do każdego stołu sucha krakowska z szynki Olewnik, zawsze przydatne worki na śmieci Paclan oraz odświeżacze powietrza. Dodatkowo przyprawy Prymat objęto ofertą 4+1 za 1 grosz, a wybrane zupy Amino promocją 3+1 za 1 grosz.

Zapłać mniej za więcej z Kartą Bonus

Drugim filarem nowej gazetki są atrakcyjne ceny przygotowane między innymi dla posiadaczy Karty Bonus. Program Bonus od lat należy do kluczowych obszarów działalności grupy w Polsce, a liczba aktywnych użytkowników programu przekroczyła milion. To właśnie oni zyskują dostęp do pełnej oferty specjalnych cen oraz wszystkich mechanizmów promocyjnych przygotowanych w aktualnej gazetce.

Autor: Public Dialog/ Materiały prasowe

Wśród produktów spożywczych w specjalnych cenach uwagę zwracają m.in. pizza Feliciana Dr. Oetker za 6,99 zł przy zakupie dwóch opakowań, uwielbiane przez najmłodszych lody w rożku Koral za 2,49 zł przy zakupie trzech sztuk lub lody na patyku Trium za 9,99 zł przy zakupie dwóch opakowań. Dla miłośników ryb filety śledziowe Lisner za 7,99 zł, zawsze przydatne w kuchni warzywa mrożone Hortex za 5,49 zł, Rama Classic za 5,99 zł, śmietana Primo 30% za 3,59 zł, a także produkt, bez którego nie obejdzie się żaden udany poranek, czyli kawa Jacobs 1 kg za 59,99 zł przy zakupie dwóch sztuk.

W gazetce nie zabrakło również produktów codziennego użytku. Klienci mogą kupić pastę do zębów Sensodyne z 50-procentowym rabatem na drugi produkt, płyn do płukania Lenor Fresh Air z 80-procentowym rabatem na drugi produkt, a także zawsze potrzebne w słoneczne dni wszystkie produkty do opalania Kolastyna 20% taniej.

Nowa gazetka udowadnia, że E.Leclerc stawia nie tylko na pojedyncze promocje, ale na szeroką ofertę realnych oszczędności obejmującą cały koszyk zakupowy - od produktów spożywczych, przez chemię gospodarczą, aż po artykuły codziennego użytku.