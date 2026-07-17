Spokój finansowy przede wszystkim. Ponad połowa Polaków oszczędza z myślą o „czarnej godzinie”

Oszczędności dają przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa

Dla większości Polaków oszczędności pełnią przede wszystkim funkcję finansowej poduszki bezpieczeństwa. Z badania platformy Raisin wynika, że 55% respondentów wskazuje zabezpieczenie na tzw. „czarną godzinę” jako główny cel oszczędzania. Dla większości badanych priorytetem pozostaje bezpieczeństwo finansowe. Jednocześnie około co piąty respondent (20,7%) wskazuje pomnażanie kapitału jako główny cel oszczędzania, co pokazuje, że Polacy oczekują rozwiązań łączących bezpieczeństwo z atrakcyjnym oprocentowaniem.

Takie podejście znajduje odzwierciedlenie również w danych Narodowego Banku Polskiego. Na koniec IV kwartału 2025 r. niemal połowę (48,6%) aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych stanowiły gotówka i depozyty bankowe. Dla porównania udział instrumentów kapitałowych oraz funduszy inwestycyjnych wynosił 25,5%.

Autor: All 4 Comms/ Materiały prasowe

Wyniki naszego badania pokazują, że dla większości Polaków oszczędności są przede wszystkim sposobem na budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz finansowego spokoju. Nie oznacza to jednak, że nie zwracają uwagi na oprocentowanie. Oszczędzający coraz częściej poszukują rozwiązań, które łączą stabilność i przewidywalność z atrakcyjnymi, gwarantowanymi odsetkami – mówi Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce.

Po bezpieczeństwie liczą się konkretne cele

Na drugim miejscu wśród motywacji do oszczędzania znalazły się konkretne cele, takie jak wakacje czy remont mieszkania. Wskazało je 35,3% badanych. Znacznie rzadziej respondenci oszczędzają przede wszystkim z myślą o realizacji długoterminowych celów osobistych (17,9%) lub zabezpieczeniu przyszłej emerytury (14,2%).

Oszczędności pełnią znacznie szerszą funkcję niż tylko finansową. Dają poczucie większej kontroli nad domowym budżetem oraz pomagają ograniczyć stres związany z niepewnością gospodarczą. Fakt, że zdecydowanie najczęściej wskazywanym celem pozostaje budowanie poduszki bezpieczeństwa, pokazuje, jak ważna dla Polaków jest dziś stabilność finansowa. Dopiero po jej osiągnięciu większego znaczenia nabierają długoterminowe plany i realizacja osobistych celów – komentuje Michał Piątek.

Autor: All 4 Comms/ Materiały prasowe

Potrzeba bezpieczeństwa łączy wszystkie grupy

Priorytety finansowe Polaków zmieniają się wraz z wiekiem, jednak we wszystkich grupach najczęściej wskazywanym celem oszczędzania pozostaje zabezpieczenie na nieprzewidziane sytuacje. Takiej odpowiedzi udzieliło 50% osób w wieku 18–24 lat, 52,5% badanych w wieku 25–34 lat oraz 64,1% respondentów w wieku 65–74 lat.

Podobny obraz widać niezależnie od poziomu dochodów. Nawet wśród osób zarabiających ponad 9000 zł netto miesięcznie ponad połowa (54,7%) wskazuje budowanie poduszki bezpieczeństwa jako główny cel oszczędzania. Jednocześnie wraz ze wzrostem dochodów rośnie znaczenie efektywnego pomnażania oszczędności – w grupie najlepiej zarabiających wskazało je 34,9% badanych.

Autor: All 4 Comms/ Materiały prasowe

Polacy oczekują bezpieczeństwa, ale nie chcą rezygnować z dobrego oprocentowania

Potrzeba bezpieczeństwa nie oznacza, że Polacy akceptują każde warunki oszczędzania. Największą barierą przy zakładaniu lokat bankowych pozostaje zbyt niskie oprocentowanie – wskazało je 56% badanych.

Na kolejnych miejscach znalazły się brak elastyczności związany z utratą odsetek w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty (21%), podatek od zysków kapitałowych (20,6%) oraz zbyt skomplikowane warunki i regulaminy (17,4%).

Wyniki badania pokazują, że bezpieczeństwo i atrakcyjne oprocentowanie nie są dla Polaków wartościami, które się wykluczają. Oszczędzający chcą mieć pewność, że ich pieniądze są bezpieczne, ale jednocześnie oczekują, że będą pracować na satysfakcjonujących warunkach. Dobrze oprocentowane lokaty terminowe pozwalają połączyć stabilność oraz przewidywalność z gwarantowanym zyskiem, bez konieczności podejmowania dodatkowego ryzyka. Dzięki temu oszczędzający nie muszą wybierać między spokojem finansowym a efektywnym pomnażaniem swoich środków – zauważa Michał Piątek.