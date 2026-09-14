Dlaczego szyby w domu robią się mokre od środka? Sprawdź, zanim pojawi się większy problem

Mokre szyby jesienią mogą pojawiać się częściej niż latem, ale jeśli sytuacja regularnie się powtarza, warto zastanowić się, skąd bierze się nadmiar wilgoci w mieszkaniu.

Na skraplanie wody wpływają między innymi różnice temperatur, codzienne czynności oraz sposób, w jaki wymieniane jest powietrze w pomieszczeniach.

Kilka prostych nawyków może pomóc ograniczyć problem, szczególnie w okresie, gdy rzadziej otwieramy okna i więcej czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach.

Jeśli wilgoć utrzymuje się długo i zaczyna pojawiać się również w innych miejscach, nie warto jej ignorować, ponieważ z czasem może prowadzić do poważniejszych problemów.

Powietrze w domu cały czas zawiera pewną ilość pary wodnej. Powstaje ona między innymi podczas gotowania, kąpieli, suszenia prania, a nawet zwykłego oddychania. Gdy wilgotne, ciepłe powietrze styka się z chłodną powierzchnią szyby, może dojść do jego skraplania.

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Jesienią problem staje się bardziej widoczny, ponieważ różnica temperatur między wnętrzem a szybą jest większa. Jeśli rano szyba jest wyraźnie chłodniejsza od powietrza w pomieszczeniu, para wodna może zamienić się w drobne krople. Dlatego warto obserwować, kiedy dokładnie pojawia się wilgoć. Jeśli szyby są mokre przede wszystkim rano i po kilku godzinach wysychają, przyczyną może być przede wszystkim nocne gromadzenie się wilgoci.

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Nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych

Jednym z najważniejszych elementów jest sprawna wentylacja. W mieszkaniu wilgotne powietrze powinno być regularnie usuwane. Jeżeli kratki wentylacyjne są zabrudzone, zasłonięte albo przepływ powietrza jest ograniczony, wilgoć może pozostawać we wnętrzu. Pomóc może również regularne, krótkie i intensywne wietrzenie. Jesienią nie trzeba przez cały dzień zostawiać uchylonego okna. Zwykle lepiej na kilka minut szeroko otworzyć okno i wymienić powietrze.

Warto też zwrócić uwagę na suszenie prania. Jeśli mokre ubrania schną często w małym, zamkniętym pomieszczeniu, do powietrza trafia sporo dodatkowej wilgoci.

Kiedy nie warto tego ignorować?

Jeżeli woda regularnie zbiera się na szybach, pojawia się również na ramach lub ścianach, a w domu zaczyna być wyczuwalny zapach wilgoci, problemu nie należy bagatelizować. Długotrwale podwyższona wilgotność może sprzyjać powstawaniu pleśni. Dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie poziomu wilgotności za pomocą prostego higrometru. Jeśli problem jest uporczywy, warto również skontrolować działanie wentylacji i stan okien.

Sama mokra szyba nie oznacza od razu poważnej awarii. Jest jednak sygnałem, któremu warto się przyjrzeć. Jesień to dobry moment, żeby zrobić to zanim wilgoć zacznie powodować większe problemy.