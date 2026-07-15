Z psem na urlop? Sprawdź, jak chronić go przed pasożytami przez całe wakacje

Lato sprzyja podróżom z czworonogami. Coraz więcej właścicieli zabiera psy nad jeziora, w góry mi czy na kempingi. Zwierzęta mają wtedy znacznie więcej okazji do biegania po łąkach, spacerowania po leśnych ścieżkach i kontaktu z naturą. Niestety, takie miejsca są również środowiskiem idealnym dla wielu pasożytów zewnętrznych.

Kleszcze, pchły, komary czy różnego rodzaju muchówki mogą skutecznie popsuć wakacyjny wypoczynek, a przede wszystkim stanowić zagrożenie dla zdrowia psa. Dlatego planując wyjazd, warto zadbać nie tylko o legowisko i miskę podróżną, ale również o odpowiednie zabezpieczenie przeciw pasożytom.

Dlaczego zwykłe krople mogą nie wystarczyć?

Wielu opiekunów sięga po preparaty chroniące wyłącznie przed pchłami i kleszczami. Tymczasem podczas wakacyjnych wyjazdów pies może być narażony na znacznie szersze spektrum zagrożeń.

Coraz większą uwagę lekarze weterynarii zwracają na komary, które mogą przenosić dirofilariozę, nazywaną także sercowicą. Choroba ta atakuje układ krążenia i oddechowy psa, a liczba jej przypadków w Polsce systematycznie rośnie.

Niebezpieczne mogą być również muchy piaskowe, odpowiedzialne za przenoszenie leiszmaniozy, a także muchy stajenne powodujące bolesne ukąszenia. Do tego dochodzą wszy, które wywołują świąd, podrażnienia skóry oraz pogorszenie kondycji sierści. Z tego powodu coraz więcej właścicieli poszukuje preparatów zapewniających szerszą ochronę niż tylko przed dwoma najpopularniejszymi pasożytami.

Refordog – ochrona 6 w 1 dla aktywnych psów

Refordog to weterynaryjny produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie dla psów. Preparat występuje w postaci kropli typu spot-on aplikowanych bezpośrednio na skórę zwierzęcia.

To rozwiązanie wyróżnia się szerokim zakresem działania. Preparat pomaga zwalczać i odstraszać najczęściej występujące pasożyty zewnętrzne, zapewniając ochronę przed:

kleszczami,

pchłami,

komarami,

muchami stajennymi,

muchami piaskowymi,

wszami.

Dzięki temu może stanowić kompleksowe zabezpieczenie psa podczas sezonu urlopowego i okresów wzmożonej aktywności pasożytów.

Jak działa Refordog?

Działanie preparatu wynika z połączenia dwóch substancji czynnych – imidakloprydu oraz permetryny.

Imidaklopryd oddziałuje na układ nerwowy pasożytów, prowadząc do ich paraliżu i śmierci. Permetryna pełni natomiast funkcję odstraszającą, ograniczając ryzyko kontaktu pasożytów ze zwierzęciem.

Badania wskazują, że połączenie obu substancji wzajemnie wzmacnia ich działanie. Po aplikacji preparat rozprowadzany jest po powierzchni skóry psa, tworząc ochronę utrzymującą się przez okres do czterech tygodni.

Odstraszanie i zwalczanie pasożytów

Jedną z zalet preparatu jest szybkie działanie wobec pcheł. Według danych producenta pasożyty mogą zostać wyeliminowane już w ciągu jednego dnia od zastosowania produktu. Jednocześnie pojedyncza aplikacja pomaga chronić psa przed kolejną inwazją pcheł przez następne cztery tygodnie.

Preparat wykazuje również działanie odstraszające i roztoczobójcze wobec kleszczy. Ma to szczególne znaczenie w kontekście chorób odkleszczowych. Ograniczenie kontaktu z pasożytami będącymi nosicielami patogenów może zmniejszać ryzyko zakażenia między innymi erlichiozą wywoływaną przez Ehrlichia canis.

Według badań efekt ten pojawia się już po trzech dniach od zastosowania preparatu i utrzymuje się przez okres czterech tygodni.

Dodatkowe korzyści dla psów z wrażliwą skórą

Niektóre psy reagują wyjątkowo silnie nawet na pojedyncze ugryzienie pchły. W takich przypadkach może rozwinąć się alergiczne pchle zapalenie skóry, które powoduje intensywny świąd i dyskomfort.

Refordog może być wykorzystywany jako element kompleksowego postępowania w leczeniu APZS, wspomagając ograniczenie kontaktu zwierzęcia z pasożytami odpowiedzialnymi za reakcje alergiczne.

Łatwa aplikacja – tylko raz na cztery tygodnie

Preparat dostępny jest w kilku wariantach dostosowanych do masy ciała psa, co pozwala dobrać odpowiednią dawkę do wielkości zwierzęcia:

A 4–10 kg Imidaklopryd 100 mg + Permetryna 500 mgB 10–25 kg Imidaklopryd 250 mg + Permetryna 1250 mgC 25–40 kg Imidaklopryd 400 mg + Permetryna 2000 mgD 40+ kg Dostępny dla największych psów

Aplikacja nie jest skomplikowana. W przypadku psów ważących do 10 kg zawartość pipety należy nanieść na skórę między łopatkami. U większych zwierząt preparat aplikuje się w czterech miejscach wzdłuż grzbietu.

Po prawidłowym zastosowaniu substancje czynne rozprowadzają się po powierzchni skóry, zapewniając ochronę przez około miesiąc. Dzięki temu właściciel nie musi pamiętać o częstym powtarzaniu zabiegu.

Ważna informacja dla właścicieli kotów

Refordog jest produktem przeznaczonym wyłącznie dla psów. Zawarta w nim permetryna może być niebezpieczna dla kotów. Jeżeli w domu mieszkają zarówno psy, jak i koty, należy zachować szczególną ostrożność po aplikacji preparatu. Kot nie powinien mieć kontaktu z miejscem podania produktu ani z psem do momentu całkowitego wyschnięcia preparatu na skórze.

Gdzie kupić Refordog?

Preparat jest dostępny w lecznicach weterynaryjnych, sklepach zoologicznych oraz sklepach internetowych oferujących produkty dla zwierząt.

Kompleksowa ochrona na czas wakacyjnych przygód

Wyjazd z psem powinien kojarzyć się przede wszystkim z odpoczynkiem i wspólnie spędzonym czasem. Aby nie zakłóciły go pasożyty oraz związane z nimi problemy zdrowotne, warto wcześniej zadbać o odpowiednią profilaktykę.

Refordog to rozwiązanie stworzone z myślą o psach aktywnie spędzających czas na świeżym powietrzu. Ochrona przed sześcioma grupami pasożytów, wygodna aplikacja i działanie utrzymujące się przez cztery tygodnie sprawiają, że preparat może być ważnym elementem przygotowań do każdego wakacyjnego wyjazdu.

Tekst sponsorowany