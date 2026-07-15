Nie tylko psy potrzebują ochrony. Jak zabezpieczyć kota przed pasożytami?

Jeszcze kilkanaście lat temu kleszcze kojarzyły się przede wszystkim z leśnymi spacerami i wysokimi trawami. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Łagodne zimy i zmieniający się klimat sprawiły, że pasożyty są aktywne przez większą część roku, a ich obecność odnotowuje się również w przestrzeni miejskiej. W efekcie kot może zetknąć się z kleszczem nie tylko podczas wędrówki po okolicy, ale także podczas krótkiej wizyty w ogrodzie czy na osiedlowym trawniku.

Wielu właścicieli nadal uważa, że zabezpieczenie przed pasożytami jest konieczne wyłącznie w przypadku zwierząt spędzających dużo czasu na zewnątrz. Tymczasem ryzyko kontaktu z kleszczami czy pchłami jest dziś znacznie większe niż jeszcze kilka lat temu. Właśnie dlatego profilaktyka stała się jednym z podstawowych elementów dbania o zdrowie kota.

Choroby przenoszone przez kleszcze

Ukąszenie kleszcza często pozostaje niezauważone, jednak jego konsekwencje mogą być bardzo poważne. Pasożyty te są nosicielami drobnoustrojów wywołujących niebezpieczne choroby, które mogą przez długi czas rozwijać się bez wyraźnych objawów.

Do schorzeń związanych z aktywnością kleszczy należą między innymi babeszjoza, anaplazmoza, borelioza czy zakaźna anemia kocia. Leczenie takich chorób bywa skomplikowane, kosztowne i wymaga długotrwałej opieki weterynaryjnej. Z tego powodu lekarze weterynarii podkreślają, że skuteczna profilaktyka jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż późniejsza walka z chorobą.

Nie można zapominać również o pchłach. W warunkach domowych pasożyty te mogą rozmnażać się przez cały rok. Powodują świąd, podrażnienia skóry i dyskomfort, a u niektórych zwierząt mogą prowadzić do alergicznego pchlego zapalenia skóry. Dodatkowo są zdolne do przenoszenia różnych patogenów, dlatego ich obecności nie należy bagatelizować.

Fiprex – polski lek weterynaryjny stosowany w ochronie przed pasożytami

Wybierając preparat przeciw pasożytom, warto sięgać po rozwiązania o sprawdzonym działaniu. Jednym z nich jest Fiprex – polski lek weterynaryjny przeznaczony do zwalczania pcheł i kleszczy u kotów oraz psów.

Fiprex Spot-on to gotowy do użycia roztwór aplikowany bezpośrednio na skórę zwierzęcia. Jego działanie opiera się na fipronilu – substancji czynnej wykorzystywanej od wielu lat w walce z pasożytami zewnętrznymi. Związek ten skutecznie eliminuje pchły i kleszcze, jednocześnie zachowując niski poziom toksyczności dla ludzi i zwierząt.

W ofercie znajduje się również Fiprex DUO. Preparat, oprócz fipronilu, zawiera także (S)-metopren. Dzięki temu oddziałuje nie tylko na dorosłe pchły, ale również na ich jaja, larwy i poczwarki. Takie działanie pomaga przerwać cykl rozwojowy pasożytów i ograniczyć ryzyko ich ponownego pojawienia się.

Jak działają krople Fiprex dla kota?

Preparaty typu spot-on należą do najczęściej wybieranych metod ochrony przed pasożytami zewnętrznymi. Ich zaletą jest prostota stosowania oraz wygoda aplikacji.

Aby zastosować Fiprex, należy nanieść zawartość pipety bezpośrednio na skórę kota, najlepiej pomiędzy łopatkami. Jest to miejsce, do którego zwierzę nie ma łatwego dostępu, dzięki czemu nie zliże preparatu przed jego wchłonięciem.

Po aplikacji substancje aktywne rozprowadzają się po powierzchni skóry za pośrednictwem gruczołów łojowych i mieszków włosowych. Tworzą warstwę ochronną, która działa kontaktowo na pasożyty. Oznacza to, że kleszcze i pchły giną po zetknięciu się z substancją czynną znajdującą się na skórze zwierzęcia.

Preparat zapewnia ochronę przed pchłami nawet przez 8 tygodni, natomiast przed kleszczami do 4 tygodni. Może być stosowany u kociąt powyżej 8. tygodnia życia. Dodatkowym atutem jest odporność na działanie wody.

Co mówią użytkownicy?

Opinie właścicieli kotów pokazują, że użytkownicy szczególnie doceniają działanie preparatu oraz wygodę jego stosowania.

„Fiprex sprawdza się super. Żadnej pchły czy – o zgrozo – kleszcza!”

„Bardzo dobry produkt. Mój kot w ogóle się nie drapał po zastosowaniu preparatu. Nie złapał też żadnego kleszcza, chociaż często chodzi po krzakach.”

„Fiprex wprawdzie nie odstrasza kleszczy, ale zauważyłam, że jest ich dużo mniej. Oprócz tego bardzo szybko je zabija, po prostu usychają i wystarczy je tylko strzepać.”

Dlaczego warto wybrać Fiprex?

Wśród najważniejszych zalet preparatu można wymienić:

zwalczanie pcheł i kleszczy dzięki zawartości fipronilu,

eliminacja jaj, larw i poczwarek pcheł w przypadku Fiprex DUO,

ochronę przed pchłami nawet do 8 tygodni,

wygodną aplikację w formie kropli spot-on,

niską toksyczność dla ludzi i zwierząt,

polski produkt stosowany przez właścicieli zwierząt od lat.

Preparaty Fiprex i Fiprex DUO są dostępne w lecznicach weterynaryjnych, sklepach zoologicznych oraz sklepach internetowych.

Ochrona kota zaczyna się od profilaktyki

Pasożyty zewnętrzne są niewielkie, ale mogą powodować duże problemy zdrowotne. W przypadku kotów najlepszym rozwiązaniem pozostaje regularna profilaktyka i stosowanie preparatów dostosowanych do wieku oraz stylu życia zwierzęcia.

Fiprex i Fiprex DUO pomagają chronić pupila przed pchłami i kleszczami, a dzięki łatwej aplikacji mogą stać się stałym elementem codziennej opieki nad kotem. Im wcześniej zadbamy o zabezpieczenie zwierzęcia, tym większa szansa, że uniknie ono nieprzyjemnych konsekwencji kontaktu z pasożytami.

Tekst sponsorowany