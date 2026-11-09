Dużo dobrego świątecznego za mniej w Netto. Co w tym roku trafi pod choinkę?

Kiedy dzieci piszą listy do Świętego Mikołaja, dorośli zaczynają swoją własną listę: prezentów do znalezienia, kupienia i zmieszczenia w świątecznym budżecie. Klocki, samochody, zestawy kreatywne, eksperymenty czy planszówki? Dziecięce listy życzeń potrafią wyglądać zupełnie inaczej, dlatego świąteczne poszukiwania mogą prowadzić w zupełnie różnych kierunkach.

Podobnie jak w latach poprzednich, w tym roku Netto zebrało je w jednym Katalogu Zabawek. W ofercie znalazły się zarówno produkty znanych marek, takich jak LEGO, Barbie czy Hot Wheels, jak i zabawki kreatywne i edukacyjne, puzzle, pluszaki, pojazdy oraz gry do wspólnego spędzania czasu. Oferta będzie wprowadzana stopniowo, w trzech listopadowych odsłonach.

Świąteczny prezent nie musi być największy ani najdroższy, żeby sprawił dziecku radość. Liczy się przede wszystkim to, żeby odpowiadał na jego zainteresowania i dawał pretekst do dobrej zabawy. Dlatego w tegorocznym katalogu stawiamy na różnorodność, zarówno jeśli chodzi o rodzaje zabawek, jak i poziomy cenowe. Chcemy, żeby rodzice i bliscy mogli znaleźć podarunek dopasowany nie tylko do dziecięcych pasji, ale również do swojego świątecznego budżetu - mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska.

Jak pokazują dane RMD Research, zabawek kupujemy coraz więcej, ale jednocześnie coraz chętniej szukamy ich w dobrej cenie. W 2025 roku sprzedało się ponad 118 mln produktów z tej kategorii, o 10 proc. więcej niż rok wcześniej, przy czym wartość sprzedaży zwiększyła się o niespełna 4 proc. - Klienci coraz uważniej patrzą na ceny, ale nadal chcą sięgać po marki, które znają. W Netto zawsze podkreślamy, że jedno nie musi oznaczać rezygnacji z drugiego - dodaje Patrycja Kamińska.

Pierwsze prezenty trafiają na półki

Pierwsza, największa odsłona oferty ruszyła 2 listopada. Dla małych i dużych konstruktorów przygotowano m.in. klocki LEGO Technic za 19 zł, wybrane zestawy LEGO za 35, 55 i 69 zł, a także LEGO Speed Champions za 99 zł. Miłośnicy motoryzacji będą mogli wybierać m.in. spośród zestawu pięciu samochodzików Hot Wheels za 35 zł, zdalnie sterowanych samochodów Hot Wheels za 49 zł, miejskiego transportera mieszczącego dziewięć aut za 79 zł czy pojazdów Fast & Furious w skali 1:24 za 99 zł.

Wśród propozycji znajdą się również lalki, w tym Barbie Fantasy za 29 zł, Bobas z akcesoriami za 49 zł oraz Barbie Color Reveal za 69 zł. Dla dzieci, które najchętniej tworzą coś własnymi rękami, przygotowano m.in. zestawy artystyczne i Wulkaniczny zestaw do poszukiwania skamieniałości dinozaura Robo Alive za 59 zł, a dla tych, które nie rozstają się ze swoim pluszowym towarzyszem, m.in. 60-centymetrowego misia za 49 zł.

Druga odsłona dla małych odkrywców

Od 16 listopada wybór poszerzy się o kolejne propozycje. Na półki trafią m.in. klocki-kwiaty w cenach 15, 25 i 45 zł oraz świąteczne zestawy klocków za 39 zł. To też moment dla małych odkrywców. Zestawy Naukowa Zabawa, w tym Salon Piękności, Fabryka Glutów czy Laboratorium Ciemności oraz Świat Skał i Minerałów będą dostępne za 65 zł.

Do oferty dołączą także kolejne pojazdy, m.in. ciężarówka mieszcząca dziewięć aut za 129 zł, zestawy stacji z pojazdami za 45 zł, zdalnie sterowane pojazdy ciężarowe za 59 zł oraz samochód ratowniczy-autolaweta za 49 zł.

Na finał: coś do wspólnej zabawy

Ostatnia odsłona Katalogu Zabawek pojawi się 30 listopada, tuż przed początkiem grudniowego odliczania do Mikołajek i świąt. W tej części oferty mocniej wybrzmiewają propozycje, którymi można bawić się wspólnie.

W sklepach pojawią się m.in. gry planszowe Hot Wheels Speed Racing Game i Koci Domek Gabi za 45 zł, zestaw do nauki sztuczek magicznych I’m a Genius za 45 zł oraz zestaw 100 gier planszowych za 29 zł.

Nie zabraknie również zabawek zachęcających dzieci do tworzenia własnych historii i wcielania się w różne role. W katalogu znajdą się m.in. kasa sklepowa za 59 zł oraz plecaki z akcesoriami do zabawy w lekarza lub weterynarza za 49 zł.

Oferta obowiązuje do 23 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania zapasów.