Wystarczą 2 łyżki raz w tygodniu, aby pięty były gładkie jak u dziecka. Zmiękczy skórę na stopach

2026-03-12 13:38

Zrogowaciały naskórek na stopach to nie tylko mankament wizualny, ale również zagrożenie dla zdrowia. Odpowiednia pielęgnacja pozwala zapobiec bolesnemu pękaniu podeszew. Wystarczy nałożyć na suche pięty 2 łyżki odpowiednio przygotowanej pasty, odczekać pięć minut i dokładnie spłukać, aby pięty były idealnie gładkie, a skóra na nich miękka.

Sposób na pękające pięty

Autor: Shutterstock Sposób na pękające pięty
  • Zrogowaciały naskórek to kłopot o podłożu wizualnym i medycznym, który często potęgujemy przez błędy pielęgnacyjne.
  • Standardowe ścieranie martwej skóry pumeksem daje wyłącznie chwile rezultaty i może nasilać dolegliwości.
  • Wystarczy zastosować tanią metodę z wykorzystaniem sody oczyszczonej raz w tygodniu, by cieszyć się idealnie gładkimi stopami.

Sprawdzony domowy sposób na suche pięty

Pękająca i zrogowaciała skóra stóp to powszechna niedogodność, z którą zazwyczaj zaczynamy walczyć tuż przed sezonem letnim, planując założenie przewiewnego obuwia. Należy jednak pamiętać, że zrogowaciała skóra na stopach to nie tylko kwestie estetyczne, ponieważ mocno przesuszona warstwa ochronna traci elastyczność i staje się podatna na uszkodzenia, co w skrajnych przypadkach prowadzi do groźnych infekcji. Zdecydowanie warto zrezygnować z mechanicznego usuwania martwego naskórka za pomocą pumeksów oraz ostrych tarek. Tarcie generuje wysoką temperaturę i prowadzi do obumierania kolejnych komórek, co w dłuższej perspektywie jedynie przyspiesza niepożądany proces rogowacenia, dając złudne poczucie gładkości na bardzo krótki czas. Kluczem do sukcesu jest odpowiednio dobrana  pielęgnacja stóp, która trwale nawilża i regeneruje tkanki. Świetnie sprawdzi się tutaj tania kuracja wymagająca użycia zaledwie 2 łyżek popularnego proszku, stosowana regularnie co 7 dni.

Jak prawidłowo nałożyć sodę na suche pięty?

Zwykła soda oczyszczona wykazuje rewelacyjne właściwości w walce ze zrogowaciałym naskórkiem na stopach. Substancja ta działa niczym łagodny peeling, skutecznie usuwając martwe komórki i przywracając tkankom naturalną miękkość. Przygotowanie domowego kosmetyku polega na dokładnym wymieszaniu sody z odrobiną wody aż do uzyskania gęstej pasty. Tak przygotowaną mieszankę należy nałożyć bezpośrednio na problematyczne miejsca i delikatnie wmasowywać okrężnymi ruchami przez kilka minut, aby składniki aktywne mogły zadziałać. Po zakończeniu krótkiego zabiegu, stopy trzeba starannie opłukać pod bieżącą, ciepłą wodą, a następnie wytrzeć suchym ręcznikiem. Dopełnieniem całego procesu jest wmasowanie grubej warstwy silnie nawilżającego kremu kosmetycznego. Wykonywanie tej prostej czynności raz w tygodniu w zupełności wystarczy do utrzymania satysfakcjonujących rezultatów.

