Ile to jest 40×20−20:20×(−20)=? Bystrzak obliczy w mniej niż minutę, a ty?

Mózg, podobnie jak mięśnie, wymaga codziennego treningu dla utrzymania sprawności i koncentracji.

Łamigłówki matematyczne to świetny sposób na aktywizację szarych komórek i rozwijanie logicznego myślenia.

Podejmij wyzwanie i spróbuj rozwiązać skomplikowane działanie matematyczne w mniej niż minutę!

Trening mózgu nie musi być trudny ani czasochłonny. Wystarczy poświęcić kilka lub kilkanaście minut dziennie na zadania, które wymagają logicznego myślenia i skupienia. Regularne rozwiązywanie takich zadań pomaga rozwijać umiejętność analizowania problemów, kreatywność oraz szybkość podejmowania decyzji. Jednym z najlepszych sposobów na trening mózgu są łamigłówki matematyczne. Zmuszają one do logicznego myślenia, liczenia oraz szukania różnych sposobów rozwiązania problemu. Dzięki temu mózg jest aktywnie zaangażowany w proces rozumowania. Do popularnych łamigłówek należą między innymi sudoku, zagadki liczbowe, zadania logiczne czy krótkie równania wymagające sprytnego rozwiązania.

Ile to jest 40×20−20:20×(−20)=? Obliczysz bez użycia kalkulatora?

Łamigłówki matematyczne to nie tylko świetna zabawa, ale przede wszystkim skuteczny sposób na poprawę logicznego myślenia, kreatywności i zdolności rozwiązywania problemów. Jesteście gotowi na kolejną porcję umysłowej gimnastyki? Jeśli tak, spróbuj obliczyć w pamięci, ile to jest 40×20−20:20×(−20)=?

Jeśli nie udało wam się jeszcze podać prawidłowego wyniku, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 40×20−20:20×(−20)=? - rozwiązanie krok po korku

1. Najpierw wykonujemy mnożenie i dzielenie (w kolejności zapisu od lewej do prawej)

40×20=800

20:20=1

2. Następnie mnożymy wynik przez −20

1×(−20)=−20

3. Podstawiamy wyniki do działania

800−(−20)

4. Odejmowanie liczby ujemnej

Odejmowanie liczby ujemnej jest dodawaniem jej przeciwieństwa

800+20=820

Poprawny wynik 40×20−20:20×(−20)=820

Udało wam się podać poprawną odpowiedź? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!