Wystarczą 2 składniki nałożone na brwi, aby je naturalnie przyciemnić bez użycia henny. Domowy sposób na przyciemnienie brwi

Drogie wizyty w salonach kosmetycznych nie są jedynym wyjściem, aby cieszyć się wyrazistym spojrzeniem.

W poniższym tekście przedstawiamy sprawdzoną i tanią metodę na naturalne zabarwienie włosków.

Do uzyskania zadowalającego rezultatu wystarczy użyć odrobiny miodu oraz sypkiego kakao.

Sprawdź dokładną instrukcję przygotowania tej bezpiecznej mieszanki i wzmocnij swoją oprawę oczu.

Domowy sposób na przyciemnienie brwi bez makijażu permanentnego

Gabinety urody przeżywają obecnie prawdziwe oblężenie ze względu na rosnącą popularność trwałego przyciemniania brwi. Taki zabieg kosmetyczny nadaje twarzy charakteru i sprawia, że codzienne nakładanie mocnych kosmetyków staje się niepotrzebne. Decydując się na aplikację pigmentu pod skórę lub użycie tradycyjnej henny, należy niezwykle ostrożnie dobierać odcienie preparatów. Zbyt ciemny kolor może bowiem przynieść efekt odwrotny do zamierzonego i wywołać uśmiech politowania u innych osób. Zanim klientki podejmą decyzję o kosztownej ingerencji w swój wygląd, często eksperymentują z nietrwałymi barwnikami. Okazuje się jednak, że ten krok da się pominąć, stosując niezwykle prostą mieszankę na bazie miodu oraz sypkiego kakao. Nałożenie tych dwóch połączonych ze sobą składników na łuki brwiowe za pomocą zwykłej szczoteczki pozwala uzyskać widoczną zmianę tonacji już po krótkiej chwili.

Przepis na przyciemnianie brwi krok po kroku. Wystarczy kakao i miód

Naturalne metody przyciemniania brwi pozwalają osiągnąć delikatne rezultaty wizualne, a jednocześnie mocno je odżywiają. Taki zabieg można bez problemu przeprowadzić we własnej łazience, bazując wyłącznie na ekologicznych surowcach. Wystarczy połączyć jedną łyżeczkę sypkiego kakao z niewielką ilością miodu, tworząc w ten sposób bardzo gęstą pastę. Gotową mieszankę aplikuje się na łuki brwiowe przy użyciu czystej szczoteczki, pilnując równego pokrycia. Po upływie 20 minut preparat zmywa się pod bieżącą, ciepłą wodą. Żeby wypracowany efekt utrzymał się znacznie dłużej, całą czynność należy powtarzać kilka razy w tygodniu.

Olejek rycynowy i odżywki. Naturalne zagęszczanie brwi

Codzienna pielęgnacja jest niezbędna do utrzymania gęstych włosków, podobnie jak ma to miejsce w przypadku dbania o fryzurę. W wielu drogeriach łatwo znaleźć specjalistyczne preparaty wspierające ten proces. Ciekawą alternatywą jest wizyta w aptece i zakup zwykłego olejku rycynowego. Należy zaaplikować ten specyfik na włoski i spłukać go po dwudziestu minutach. Taka kuracja to sprawdzony oraz w pełni naturalny sposób na dogłębne odżywienie i wzmocnienie całej oprawy oczu.

