Wrzuć do garnka podczas gotowania jajek. Bez problemu pozbędziesz się skorupki

Justyna Klorek
2026-02-27 4:39

Jajka to prawdziwa skarbnica wartości odżywczych. Są doskonałym źródłem białka, witamin (A, D, E, B12) oraz minerałów, takich jak żelazo i cynk. Jajka to pyszny i prosty sposób na wzbogacenie diety, jednak prawdziwą zmorą są gotowane te na twardo, gdyż niejednokrotnie trudno zdjąć z nich skorupkę. Zanim zrezygnujesz z gotowania jajek, poznaj ten prosty trik, który sprawi, że skorupka zejdzie z łatwością.

Wrzuć do garnka podczas gotowania jajek. Bez problemu pozbędziesz się skorupki

Autor: valeria_aksakova/ Freepik.com
  • Jajka to bogactwo składników odżywczych, lecz ich obieranie bywa problematyczne.
  • Skorupka jajek często nie chce schodzić, zwłaszcza ze świeżych, co frustruje w kuchni.
  • Poznaj prosty trik, który sprawi, że obieranie jajek na twardo stanie się dziecinnie proste!

Regularne spożywanie jajek wspiera funkcjonowanie mózgu, wzmacnia kości i korzystnie wpływa na ogólną kondycję organizmu. Jednak każdy, kto regularnie gotuje jajka, zna ten problem: skorupka, która uparcie nie chce odchodzić! Połamana powierzchnia, stracony czas i nerwy - brzmi znajomo? Na szczęście istnieje prosty trik, który pomoże Ci raz na zawsze pożegnać się z tym irytującym problemem.

Dlaczego skorupka czasem tak trudno schodzi?

Trudności z obieraniem jajek wynikają głównie ze świeżości jaj (bardzo świeże obiera się najgorzej), niskiego pH białka oraz mocnego przylegania błony podskorupkowej do białka. Efekt? Zamiast gładkiego jajka - poszarpana powierzchnia i frustracja w kuchni. Nie musisz jednak rezygnować z jedzenia jajek. Następnym razem, kiedy będziesz gotować jajka, wykorzystaj ten prosty trik, dzięki któremu zapomnisz o przyklejonej do białka skorupce. 

Jak prawidłowo ugotować jajka na twardo? Beszamel.pl podpowiada

Wrzuć dwa plasterki do gotowania jajek - skorupka odejdzie bez problemu

Jeśli chcemy, aby skorupka z jajek zeszłą bez problemu, wystarczy, że do gotowania jajek dorzucisz dwa plasterki cytryny. Kwas zawarty w cytrynie delikatnie rozluźni strukturę skorupki, sprawiając, że po ugotowaniu będzie ona odchodzić bez najmniejszego problemu.

Jak to zrobić krok po kroku?

  1. Włóż jajka do garnka i zalej je zimną wodą tak, aby były całkowicie przykryte.
  2. Dodaj dwa plasterki cytryny.
  3. Zagotuj wodę, a następnie zmniejsz ogień i gotuj jajka przez odpowiedni czas, w zależności od preferencji (na miękko, średnio, na twardo).
  4. Po ugotowaniu zalej jajka zimną wodą.
  5. Obierz jajka i ciesz się idealnie gładką powierzchnią!

Ten prosty domowy trik sprawi, że od dziś już nie będziesz gotować jajek inaczej!

