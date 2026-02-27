Wrzuć do garnka podczas gotowania jajek. Bez problemu pozbędziesz się skorupki

Jajka to bogactwo składników odżywczych, lecz ich obieranie bywa problematyczne.

Skorupka jajek często nie chce schodzić, zwłaszcza ze świeżych, co frustruje w kuchni.

Poznaj prosty trik, który sprawi, że obieranie jajek na twardo stanie się dziecinnie proste!

Regularne spożywanie jajek wspiera funkcjonowanie mózgu, wzmacnia kości i korzystnie wpływa na ogólną kondycję organizmu. Jednak każdy, kto regularnie gotuje jajka, zna ten problem: skorupka, która uparcie nie chce odchodzić! Połamana powierzchnia, stracony czas i nerwy - brzmi znajomo? Na szczęście istnieje prosty trik, który pomoże Ci raz na zawsze pożegnać się z tym irytującym problemem.

Dlaczego skorupka czasem tak trudno schodzi?

Trudności z obieraniem jajek wynikają głównie ze świeżości jaj (bardzo świeże obiera się najgorzej), niskiego pH białka oraz mocnego przylegania błony podskorupkowej do białka. Efekt? Zamiast gładkiego jajka - poszarpana powierzchnia i frustracja w kuchni. Nie musisz jednak rezygnować z jedzenia jajek. Następnym razem, kiedy będziesz gotować jajka, wykorzystaj ten prosty trik, dzięki któremu zapomnisz o przyklejonej do białka skorupce.

Jak prawidłowo ugotować jajka na twardo? Beszamel.pl podpowiada

Wrzuć dwa plasterki do gotowania jajek - skorupka odejdzie bez problemu

Jeśli chcemy, aby skorupka z jajek zeszłą bez problemu, wystarczy, że do gotowania jajek dorzucisz dwa plasterki cytryny. Kwas zawarty w cytrynie delikatnie rozluźni strukturę skorupki, sprawiając, że po ugotowaniu będzie ona odchodzić bez najmniejszego problemu.

Jak to zrobić krok po kroku?

Włóż jajka do garnka i zalej je zimną wodą tak, aby były całkowicie przykryte. Dodaj dwa plasterki cytryny. Zagotuj wodę, a następnie zmniejsz ogień i gotuj jajka przez odpowiedni czas, w zależności od preferencji (na miękko, średnio, na twardo). Po ugotowaniu zalej jajka zimną wodą. Obierz jajka i ciesz się idealnie gładką powierzchnią!

Ten prosty domowy trik sprawi, że od dziś już nie będziesz gotować jajek inaczej!