Tych owoców nie przetrzymuj w lodówce. To przez ten błąd tracą smak i wartości odżywcze

Pomidor, choć często uważany za warzywo, botanicznie jest owocem.

Przechowywanie pomidorów w lodówce to błąd, który pozbawia je smaku i aromatu.

Dowiedz się, jak prawidłowo przechowywać pomidory, aby zachowały pełnię smaku i wartości odżywczych!

To iż uznajemy pomidory za warzywo, a nie owoce nie ma większego wpływu na nasze codzienne życie, gryż pomidory w kuchni mają wszechstronne zastosowanie i w wielu przypadkach używamy ich do dań wytrawnych. Zdecydowanie są to jedne z najczęściej używanych składników w kuchni - od świeżych sałatek po aromatyczne sosy i zupy. Jednak ogromne znaczenie ma sposób, w jaki je przechowujemy. Często, chcąc przedłużyć ich świeżość, wkładamy je do lodówki, a to niestety błąd!

Nigdy nie wkładaj pomidorów do lodówki! To dlatego tracą smak i aromat

Choć przechowywanie pomidorów w lodówce zdaje się być znakomitym pomysłem, okazuje się, iż w tym przypadku jest to ogromny błąd, który sprawia, że tracą one swoje walory smakowe. Niskie temperatury hamują procesy dojrzewania i niszczą enzymy odpowiedzialne za bogaty smak i aromat pomidorów. Schłodzone pomidory stają się wodniste, tracą swoją słodycz i charakterystyczny zapach. Chłód wpływa na strukturę komórkową pomidorów, powodując, że stają się miękkie, mączyste i tracą jędrność. Dodatkowo przechowywanie pomidorów w lodówce może zmniejszyć zawartość niektórych witamin, zwłaszcza witaminy C.

Jak prawidłowo przechowywać pomidory?

Jak zatem najlepiej przechowywać pomidory, aby cieszyć się ich smakiem i aromatem? Najlepiej w temperaturze pokojowej, w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Optymalna temperatura to 12-21°C. Dzięki temu pomidory zachowają swój smak, aromat i wartości odżywcze. Pomidory najlepiej przechowywać na blacie kuchennym, w koszyku lub misce. Unikaj przechowywania pomidorów w pobliżu jabłek, bananów czy awokado, ponieważ wydzielają one etylen, gaz przyspieszający dojrzewanie, co może wpłynąć na psucie się pomidorów. Dojrzałe pomidory należy zjeść jak najszybciej. Jeśli wiesz, że nie zużyjesz ich w ciągu kilku dni, możesz je przetworzyć na sos lub przecier. Pamiętaj więc: następnym razem, zanim włożysz pomidory do lodówki, zastanów się dwa razy. Pozwól im cieszyć się ciepłem i zachować swój wyjątkowy smak, soczystość i aromat.