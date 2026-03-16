Wielkie promocje w Biedronce. Te produkty Polacy będą wynosić koszykami! Czekolada, masło i majonez gratis

Wielkanoc wiąże się z dużymi kosztami, dlatego Biedronka kusi klientów licznymi zniżkami.

Dzięki akcjom 1+1 i 2+1 można taniej zdobyć masło, majonez Madero i czekolady Milka.

Klienci poszukujący kawy Tchibo, Eduscho czy Cafe D'Or mogą liczyć na spore rabaty przy zakupie drugiej sztuki.

Wielkanoc 2024. Biedronka przygotowała gigantyczne rabaty

Świąteczne przygotowania to zawsze spory test dla portfela. Z badań przeprowadzonych przez IBRIS wynika, że w minionym roku na świąteczne zakupy przeznaczaliśmy średnio ponad 900 zł. Eksperci prognozują, że w 2026 roku te kwoty mogą być jeszcze wyższe, a niektórzy zakładają wydatki rzędu nawet 1500 zł. Biorąc to pod uwagę, korzystanie z obniżek to po prostu rozsądne podejście do domowych finansów. W najnowszej ofercie Biedronki znajdziemy mnóstwo zniżek na kluczowe produkty spożywcze, bez których trudno wyobrazić sobie wielkanocny stół. To doskonały moment, by zrobić część zakupów z wyprzedzeniem i realnie obniżyć koszty zbliżających się świąt.

Darmowe masło, majonez i czekolada. Akcje promocyjne w Biedronce

Zakupy przedświąteczne zazwyczaj oznaczają kupowanie produktów w większych ilościach. Biedronka doskonale zdaje sobie z tego sprawę, oferując popularne akcje typu 1+1 lub 2+1. Zasada jest prosta: kupujesz określoną liczbę sztuk, a kolejną dostajesz gratis. W tym tygodniu hitem jest promocja na wszystkie masła w kostkach – przy zakupie sześciu sztuk, trzy otrzymujemy bez opłat. Akcja dotyczy marek takich jak Mleczna Dolina, Mlekovita oraz masła extra z Polskiej Mleczarni. Kolejną darmową propozycją jest nieodłączny element Wielkanocy – majonez. W ramach promocji 2+1 znalazły się wszystkie artykuły marki własnej Madero. Produkty te można swobodnie miksować, wybierając spośród majonezów, sosów czy ketchupów. Na podobnych zasadach działa oferta na słodycze – wybierając trzy czekolady marki Milka, jedną zabierzemy do domu za darmo.

Biedronka wyprzedaje kawę. Drugi produkt dużo taniej

Sieć sklepów przygotowała również coś specjalnego dla miłośników małej czarnej. Wszystkie kawy marek Tchibo i Eduscho można teraz kupić w promocji, w której drugi produkt kosztuje aż 60 proc. mniej. Zniżki nie ominęły również asortymentu kaw rozpuszczalnych. Klienci wybierający produkty marki Cafe D'Or mogą liczyć na to, że za drugie opakowanie zapłacą o 40 proc. mniej.