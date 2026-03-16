Kalendarz liturgiczny 2026. Pełna lista świąt i uroczystości kościelnych

Podstawą uczestnictwa w życiu Kościoła katolickiego jest Kodeks Prawa Kanonicznego, który jasno określa obowiązki wiernych. Najważniejszym z nich jest udział we Mszy świętej w każdą niedzielę. Oprócz tego istnieją tzw. święta o nieruchome, o stałych datach i nieruchome, które zależą od pierwszej wiosennej pełni księżyca. Wyróżniamy również święta nienakazane, a także nakazane, czyli dni w ciągu roku, w których katolicy są zobowiązani do uczestnictwa w liturgii oraz powstrzymania się od prac niekoniecznych. Warto już teraz zaznaczyć te daty w swoim planerze, aby z pełną świadomością i spokojem przeżyć nadchodzące uroczystości.

Nabożeństwa i święta, w których warto uczestniczyć

W 2026 roku Wielkanoc przypada 5 kwietnia, co oznacza, że cały cykl przygotowań rozpocznie się już w połowie lutego. Środa Popielcowa wypadająca 18 lutego zainicjuje czas Wielkiego Postu. Te zmiany pociągają za sobą kolejne ważne daty: Wniebowstąpienie, Zielone Świątki oraz Boże Ciało. To właśnie te uroczystości nadają dynamikę całemu roku liturgicznemu i często stają się okazją do przedłużonych weekendów, co łączy sferę sacrum z zasłużonym odpoczynkiem.

Obok surowych nakazów istnieją uroczystości o głębokiej tradycji, które mimo braku formalnego obowiązku uczestnictwa w mszy, gromadzą tłumy wiernych. Należy do nich chociażby Ofiarowanie Pańskie (2 lutego), popularnie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej, czy Poniedziałek Wielkanocny. W 2026 roku istotnym momentem będzie również wspomnienie św. Szczepana (26 grudnia), które w polskiej tradycji jest nieodłącznym elementem celebracji Bożego Narodzenia. Uczestnictwo w tych liturgiach to wyraz osobistej pobożności i przywiązania do polskiego dziedzictwa kulturowego.

Chronologiczny Kalendarz Liturgiczny 2026

Przestawiamy zestawienie najważniejszych dat z uwzględnieniem charakteru święta:

1 stycznia (czwartek): Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Święto nakazane , stałe (Dzień wolny)

6 stycznia (wtorek): Objawienie Pańskie (Trzech Króli) – Święto nakazane , stałe (Dzień wolny)

(wtorek): Objawienie Pańskie (Trzech Króli) – , stałe (Dzień wolny) 2 lutego (poniedziałek): Ofiarowanie Pańskie (Matki Bożej Gromnicznej) – Święto nienakazane, stałe

18 lutego (środa): Środa Popielcowa – Dzień pokutny (nie jest świętem), ruchomy (Ścisły post)

(środa): Środa Popielcowa – Dzień pokutny (nie jest świętem), ruchomy (Ścisły post) 19 marca (czwartek): Uroczystość św. Józefa – Święto nienakazane, stałe

29 marca (niedziela): Niedziela Palmowa – Święto nienakazane, ale wypadające w niedzielę, ruchome

(niedziela): Niedziela Palmowa – Święto nienakazane, ale wypadające w niedzielę, ruchome 2–4 kwietnia : Triduum Paschalne – Uroczystości ruchome, nienakazane

5 kwietnia (niedziela): Zmartwychwstanie Pańskie (Wielkanoc) – Święto nakazane , ruchome (Dzień wolny)

(niedziela): Zmartwychwstanie Pańskie (Wielkanoc) – , ruchome (Dzień wolny) 6 kwietnia (poniedziałek): Poniedziałek Wielkanocny – Święto nienakazane, ruchome (Dzień wolny)

6 kwietnia (poniedziałek): Poniedziałek Wielkanocny – Święto nienakazane, ruchome (Dzień wolny)

(niedziela): Wniebowstąpienie Pańskie – Święto nienakazane, ale wypadające w niedzielę, ruchome 24 maja (niedziela): Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) – Święto nienakazane, ale wypadające w niedzielę, ruchome

25 maja (poniedziałek): Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – Święto nienakazane, ruchome

(poniedziałek): Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – Święto nienakazane, ruchome 31 maja (niedziela): Uroczystość Trójcy Świętej – Święto nienakazane, ale wypadające w niedzielę, ruchome

4 czerwca (czwartek): Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – Święto nakazane , ruchome (Dzień wolny)

(czwartek): Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – , ruchome (Dzień wolny) 29 czerwca (poniedziałek): Świętych Apostołów Piotra i Pawła – Święto nienakazane, stałe

15 sierpnia (sobota): Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Święto nakazane , stałe (Dzień wolny)

(sobota): Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – , stałe (Dzień wolny) 1 listopada (niedziela): Wszystkich Świętych – Święto nakazane, stałe (Dzień wolny)

29 listopada (niedziela): I Niedziela Adwentu – Święto nienakazane, ale wypadające w niedzielę, ruchome

(niedziela): I Niedziela Adwentu – Święto nienakazane, ale wypadające w niedzielę, ruchome 8 grudnia (wtorek): Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – Święto nienakazane, stałe

25 grudnia (piątek): Narodzenie Pańskie (Boże Narodzenie) – Święto nakazane , stałe (Dzień wolny)

(piątek): Narodzenie Pańskie (Boże Narodzenie) – , stałe (Dzień wolny) 26 grudnia (sobota): Świętego Szczepana – Święto nienakazane, stałe (Dzień wolny)