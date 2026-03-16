Kalendarz liturgiczny 2026. Pełna lista świąt i uroczystości kościelnych

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-03-16 10:25

Kalendarz liturgiczny 2026 stanowi kluczowe kompendium dat i okresów roku kościelnego dla wszystkich wiernych, którzy świadomie przeżywają chrześcijańskie tradycje. Zawiera on nie tylko święta nakazane i uroczystości kościelne, lecz także dni wspomnień oraz okresy liturgiczne, które wyznaczają duchowy porządek całego roku. Warto uwzględnić je przy planowaniu obowiązków zawodowych, urlopów oraz ważnych wydarzeń rodzinnych.

Kalendarz liturgiczny 2026. Pełna lista świąt i uroczystości kościelnych

Autor: Wygenerowane przez AI

Podstawą uczestnictwa w życiu Kościoła katolickiego jest Kodeks Prawa Kanonicznego, który jasno określa obowiązki wiernych. Najważniejszym z nich jest udział we Mszy świętej w każdą niedzielę. Oprócz tego istnieją tzw. święta o nieruchome, o stałych datach i nieruchome, które zależą od pierwszej wiosennej pełni księżyca. Wyróżniamy również święta nienakazane, a także nakazane, czyli dni w ciągu roku, w których katolicy są zobowiązani do uczestnictwa w liturgii oraz powstrzymania się od prac niekoniecznych. Warto już teraz zaznaczyć te daty w swoim planerze, aby z pełną świadomością i spokojem przeżyć nadchodzące uroczystości.

Nabożeństwa i święta, w których warto uczestniczyć

W 2026 roku Wielkanoc przypada 5 kwietnia, co oznacza, że cały cykl przygotowań rozpocznie się już w połowie lutego. Środa Popielcowa wypadająca 18 lutego zainicjuje czas Wielkiego Postu. Te zmiany pociągają za sobą kolejne ważne daty: Wniebowstąpienie, Zielone Świątki oraz Boże Ciało. To właśnie te uroczystości nadają dynamikę całemu roku liturgicznemu i często stają się okazją do przedłużonych weekendów, co łączy sferę sacrum z zasłużonym odpoczynkiem.

Obok surowych nakazów istnieją uroczystości o głębokiej tradycji, które mimo braku formalnego obowiązku uczestnictwa w mszy, gromadzą tłumy wiernych. Należy do nich chociażby Ofiarowanie Pańskie (2 lutego), popularnie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej, czy Poniedziałek Wielkanocny. W 2026 roku istotnym momentem będzie również wspomnienie św. Szczepana (26 grudnia), które w polskiej tradycji jest nieodłącznym elementem celebracji Bożego Narodzenia. Uczestnictwo w tych liturgiach to wyraz osobistej pobożności i przywiązania do polskiego dziedzictwa kulturowego.

Chronologiczny Kalendarz Liturgiczny 2026

Przestawiamy zestawienie najważniejszych dat z uwzględnieniem charakteru święta:

  • 1 stycznia (czwartek): Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Święto nakazane, stałe (Dzień wolny)
  • 6 stycznia (wtorek): Objawienie Pańskie (Trzech Króli) – Święto nakazane, stałe (Dzień wolny)
  • 2 lutego (poniedziałek): Ofiarowanie Pańskie (Matki Bożej Gromnicznej) – Święto nienakazane, stałe
  • 18 lutego (środa): Środa Popielcowa – Dzień pokutny (nie jest świętem), ruchomy (Ścisły post)
  • 19 marca (czwartek): Uroczystość św. Józefa – Święto nienakazane, stałe
  • 29 marca (niedziela): Niedziela Palmowa – Święto nienakazane, ale wypadające w niedzielę, ruchome
  • 2–4 kwietnia: Triduum Paschalne – Uroczystości ruchome, nienakazane
  • 5 kwietnia (niedziela): Zmartwychwstanie Pańskie (Wielkanoc) – Święto nakazane, ruchome (Dzień wolny)
  • 6 kwietnia (poniedziałek): Poniedziałek Wielkanocny – Święto nienakazane, ruchome (Dzień wolny)
  • 17 maja (niedziela): Wniebowstąpienie Pańskie – Święto nienakazane, ale wypadające w niedzielę, ruchome
  • 24 maja (niedziela): Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) – Święto nienakazane, ale wypadające w niedzielę, ruchome
  • 25 maja (poniedziałek): Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – Święto nienakazane, ruchome
  • 31 maja (niedziela): Uroczystość Trójcy Świętej – Święto nienakazane, ale wypadające w niedzielę, ruchome
  • 4 czerwca (czwartek): Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – Święto nakazane, ruchome (Dzień wolny)
  • 29 czerwca (poniedziałek): Świętych Apostołów Piotra i Pawła – Święto nienakazane, stałe
  • 15 sierpnia (sobota): Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Święto nakazane, stałe (Dzień wolny)
  • 1 listopada (niedziela): Wszystkich Świętych – Święto nakazane, stałe (Dzień wolny)
  • 29 listopada (niedziela): I Niedziela Adwentu – Święto nienakazane, ale wypadające w niedzielę, ruchome
  • 8 grudnia (wtorek): Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – Święto nienakazane, stałe
  • 25 grudnia (piątek): Narodzenie Pańskie (Boże Narodzenie) – Święto nakazane, stałe (Dzień wolny)
  • 26 grudnia (sobota): Świętego Szczepana – Święto nienakazane, stałe (Dzień wolny)
