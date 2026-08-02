Wakacje na półmetku, a Westfield Summer Festival trwa w najlepsze. W sierpniu kolejne atrakcje w Westfield Arkadia

Westfield Summer Festival po raz kolejny zmienia teren przed centrum handlowym w przestrzeń wspólnego spędzania czasu, odpoczynku i aktywności na świeżym powietrzu. W sierpniu uczestnicy będą mogli wziąć udział w treningach ze studiem Smartass, obejrzeć filmy w kinie pod gwiazdami, rozpocząć weekend od koncertu przy świecach, a w sobotnie poranki zadbać o formę podczas zajęć pilatesu, jogi i tańca.

Nowością w harmonogramie będą również poniedziałkowe spotkania skierowane do najmłodszych. Animacje prowadzone przez Fikołki uzupełnią program festiwalu o propozycję dla rodzin z dziećmi. Dzięki różnorodnemu repertuarowi każdy może znaleźć wydarzenie dopasowane do swoich zainteresowań – niezależnie od wieku i tego, czy szuka pomysłu na aktywne popołudnie, rodzinne wyjście czy wyjątkowy wieczór na świeżym powietrzu.

Wakacje są już na półmetku, ale Westfield Summer Festival trwa w najlepsze. W sierpniu zapraszamy zarówno na dobrze znane i lubiane wydarzenia, takie jak kino plenerowe, treningi czy sobotnie zajęcia sportowe, jak i na zupełnie nowe atrakcje - animacje dla dzieci z Fikołkami oraz nastrojowe koncerty przy świecach. Zależy nam, aby przestrzeń przed Westfield Arkadia przez całe lato była miejscem spotkań, odpoczynku i wspólnego spędzania czasu dla osób w każdym wieku – mówi Piotr Brzozowicz, General Manager Westfield Arkadia.

Sierpniowy harmonogram wydarzeń:

Poniedziałki – animacje dla dzieci z Fikołkami

Każdy sierpniowy tydzień rozpocznie się atrakcjami dla najmłodszych. Podczas animacji przygotowanych przez Fikołki dzieci będą mogły wspólnie bawić się i aktywnie spędzić wakacyjne popołudnie.

Godzina rozpoczęcia: 18:00.

Środy – treningi ze studiem Smartass

Środowe wieczory nadal będą należały do miłośników aktywności fizycznej. Studio Smartass, znane z nieszablonowego podejścia do fitnessu, poprowadzi plenerowe treningi łączące elementy tańca, cardio i ćwiczeń siłowych. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno osoby początkujące, jak i bardziej zaawansowane.

Godzina rozpoczęcia: 18:00.

Czwartki – kino pod gwiazdami

W sierpniowe czwartki przed Westfield Arkadia ponownie stanie wielki ekran. Seanse rozpoczną się po zmroku, o godzinie 21:00.

Repertuar:

6 sierpnia – „Norymberga” (2025)

13 sierpnia – „Dreams” (2026)

20 sierpnia – „Kopnęłaby Cię, gdybym mogła” (2026)

27 sierpnia – „Ostatnia sesja w Paryżu” (2026)

Piątki – koncerty przy świecach

Nowością w sierpniowym programie będą wyjątkowe koncerty przy świecach organizowane we współpracy z Candle Live Music. Nastrojowa oprawa, muzyka wykonywana na żywo i letnia sceneria stworzą idealne warunki do rozpoczęcia weekendu.

Koncerty odbędą się 7 i 21 sierpnia o godzinie 20:00.

Soboty – poranki dla aktywnych

Sobotni program pozostaje propozycją dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć weekend w ruchu. Zajęcia odbywają się na terenach zielonych przed centrum handlowym.

Harmonogram:

Pilates z Panią od Pilatesu – godz. 10:00

Joga ze Zdrofit – godz. 11:00

Warsztaty taneczne z Egurrola Dance Studio – godz. 14:00

Przez cały sierpień na terenie przed Westfield Arkadia dostępny będzie również kort do gry w padla od Padel City, czynny codziennie w godzinach 8:00–23:00.

Westfield Summer Festival 2026 w Westfield Arkadia

Westfield Summer Festival rusza 1 lipca i potrwa do końca sierpnia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej strefie rekreacyjnej na terenie zielonym przed Westfield Arkadia.