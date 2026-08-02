Wakacje na półmetku, a Westfield Summer Festival trwa w najlepsze. W sierpniu kolejne atrakcje w Westfield Arkadia

Westfield Summer Festival po raz kolejny zmienia teren przed centrum handlowym w przestrzeń wspólnego spędzania czasu, odpoczynku i aktywności na świeżym powietrzu. W sierpniu uczestnicy będą mogli wziąć udział w treningach ze studiem Smartass, obejrzeć filmy w kinie pod gwiazdami, rozpocząć weekend od koncertu przy świecach, a w sobotnie poranki zadbać o formę podczas zajęć pilatesu, jogi i tańca.
Nowością w harmonogramie będą również poniedziałkowe spotkania skierowane do najmłodszych. Animacje prowadzone przez Fikołki uzupełnią program festiwalu o propozycję dla rodzin z dziećmi. Dzięki różnorodnemu repertuarowi każdy może znaleźć wydarzenie dopasowane do swoich zainteresowań – niezależnie od wieku i tego, czy szuka pomysłu na aktywne popołudnie, rodzinne wyjście czy wyjątkowy wieczór na świeżym powietrzu.
Wakacje są już na półmetku, ale Westfield Summer Festival trwa w najlepsze. W sierpniu zapraszamy zarówno na dobrze znane i lubiane wydarzenia, takie jak kino plenerowe, treningi czy sobotnie zajęcia sportowe, jak i na zupełnie nowe atrakcje - animacje dla dzieci z Fikołkami oraz nastrojowe koncerty przy świecach. Zależy nam, aby przestrzeń przed Westfield Arkadia przez całe lato była miejscem spotkań, odpoczynku i wspólnego spędzania czasu dla osób w każdym wieku – mówi Piotr Brzozowicz, General Manager Westfield Arkadia.
Sierpniowy harmonogram wydarzeń:
- Poniedziałki – animacje dla dzieci z Fikołkami
Każdy sierpniowy tydzień rozpocznie się atrakcjami dla najmłodszych. Podczas animacji przygotowanych przez Fikołki dzieci będą mogły wspólnie bawić się i aktywnie spędzić wakacyjne popołudnie.
Godzina rozpoczęcia: 18:00.
- Środy – treningi ze studiem Smartass
Środowe wieczory nadal będą należały do miłośników aktywności fizycznej. Studio Smartass, znane z nieszablonowego podejścia do fitnessu, poprowadzi plenerowe treningi łączące elementy tańca, cardio i ćwiczeń siłowych. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno osoby początkujące, jak i bardziej zaawansowane.
Godzina rozpoczęcia: 18:00.
- Czwartki – kino pod gwiazdami
W sierpniowe czwartki przed Westfield Arkadia ponownie stanie wielki ekran. Seanse rozpoczną się po zmroku, o godzinie 21:00.
Repertuar:
- 6 sierpnia – „Norymberga” (2025)
- 13 sierpnia – „Dreams” (2026)
- 20 sierpnia – „Kopnęłaby Cię, gdybym mogła” (2026)
- 27 sierpnia – „Ostatnia sesja w Paryżu” (2026)
- Piątki – koncerty przy świecach
Nowością w sierpniowym programie będą wyjątkowe koncerty przy świecach organizowane we współpracy z Candle Live Music. Nastrojowa oprawa, muzyka wykonywana na żywo i letnia sceneria stworzą idealne warunki do rozpoczęcia weekendu.
Koncerty odbędą się 7 i 21 sierpnia o godzinie 20:00.
- Soboty – poranki dla aktywnych
Sobotni program pozostaje propozycją dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć weekend w ruchu. Zajęcia odbywają się na terenach zielonych przed centrum handlowym.
Harmonogram:
- Pilates z Panią od Pilatesu – godz. 10:00
- Joga ze Zdrofit – godz. 11:00
- Warsztaty taneczne z Egurrola Dance Studio – godz. 14:00
Przez cały sierpień na terenie przed Westfield Arkadia dostępny będzie również kort do gry w padla od Padel City, czynny codziennie w godzinach 8:00–23:00.
Westfield Summer Festival 2026 w Westfield Arkadia
Westfield Summer Festival rusza 1 lipca i potrwa do końca sierpnia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej strefie rekreacyjnej na terenie zielonym przed Westfield Arkadia.