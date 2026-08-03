Pepco odpaliło modową petardę! 100% bawełna, świetne ceny i stylowe ubrania

Pewna popularna sieć handlowa wprowadziła nową kolekcję odzieży, która łączy stylowe wzornictwo i naturalne tkaniny z niezwykle przystępnymi cenami, oferując atrakcyjne rozwiązania na nadchodzący sezon.

Asortyment ten udowadnia, że modne i wygodne ubrania, wykonane z przewiewnych i cenionych materiałów, nie muszą kosztować fortuny, umożliwiając łatwe odświeżenie garderoby.

Kolekcja charakteryzuje się ponadczasowymi fasonami i uniwersalną paletą kolorów, co ułatwia tworzenie różnorodnych stylizacji, które sprawdzą się w wielu codziennych sytuacjach.

Dzięki atrakcyjnemu stosunkowi jakości do ceny, nowa propozycja stanowi doskonałą okazję do uzupełnienia szafy o elementy, które zapewnią komfort i modny wygląd bez nadwyrężania budżetu.

Coraz więcej osób szuka ubrań, które będą nie tylko modne, ale także wygodne i wykonane z naturalnych materiałów. Bawełna od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych surowców, jest przewiewna, miękka i sprawdza się zarówno podczas cieplejszych, jak i chłodniejszych dni. Nic więc dziwnego, że właśnie takie propozycje dominują w najnowszych kolekcjach.

Pepco postawiło na ponadczasowe fasony i kolory, które łatwo zestawić z ubraniami, które już mamy w szafie. W kolekcji królują odcienie bordo, granatu, czerni, beżu i błękitu, a całość utrzymana jest w swobodnym stylu z delikatnymi akcentami boho. To ubrania, które sprawdzą się zarówno do pracy, jak i na spacer czy weekendowy wyjazd.

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Pepco - nowa kolekcja

Nowa kolekcja to przede wszystkim modele wykonane w 100% z bawełny. W sklepach pojawiły się między innymi koszulki damskie już od 20 zł, koszule bawełniane za 30 zł, swetry w paski i gładkie za 30 zł, bawełniane bluzy za 40 zł, koszule jeansowe wykonane w 100% z bawełny za 50 zł, flanelowe koszule za 40 zł, spodnie damskie za 50 zł.

Dużą uwagę przyciągają także klasyczne koszulki w paski, które nigdy nie wychodzą z mody oraz eleganckie kamizelki za 45 zł. To ubrania, z których bez problemu można stworzyć wiele codziennych stylizacji.

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Styl boho wraca do łask

W nowej kolekcji nie zabrakło również inspiracji stylem boho. Pepco proponuje luźniejsze fasony, subtelne wzory oraz modne odcienie bordo i beżu, które świetnie wpisują się w nadchodzący sezon. Takie ubrania można nosić zarówno z jeansami, jak i szerokimi spodniami czy spódnicami.

Na uwagę zasługują także dodatki do stylizacji, na przykład klasyczne torby, delikatna biżuteria czy okulary przeciwsłoneczne, które dopełniają całość i nadają codziennym outfitom modowego charakteru.

Największym atutem nowej kolekcji są jednak ceny. Większość ubrań kosztuje od 20 do 50 zł, dzięki czemu można odświeżyć garderobę niewielkim kosztem. Naturalne materiały, ponadczasowe fasony i modne kolory sprawiają, że to jedna z ciekawszych propozycji Pepco na nowy sezon. Jeśli lubisz wygodne ubrania i cenisz dobry stosunek jakości do ceny, warto zajrzeć do sklepu, zanim najpopularniejsze modele znikną z półek.