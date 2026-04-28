Usta w centrum uwagi. Kompletny rytuał koloru i ochrony od swederm

Obok kultowego CHAMELEON LIP BALM – dostępnego w wersji reagującej z pH ust oraz wariantach Gloss Boss, Rosa, Rich B*tch i Nero – w zestawieniu królują także satynowe SLEEK LIP BALM w odcieniach Nude i Scarlet oraz nowość – trio masełek BUTTERY LIP BALM w tonacjach Scarlet, Dusty i Nude. Listę zmysłowych niezbędników domyka olejek FIORI LIP OIL. To kolekcja, w której nasycony pigment spotyka się z bezkompromisową regeneracją, zamieniając każde pociągnięcie w pełen czułości rytuał dla naskórka.

Wariacja kolorów z CHAMELEON LIP BALM

Balsamy z serii Chameleon to kwintesencja połączenia makijażu z pielęgnacją.. Flagowy wariant reagujący z ph czerwieni wargowej pozwala na wydobycie indywidualnej barwy ust, podczas gdy pozostałe wersje – Gloss Boss, Rosa, Rich B*tch oraz Nero – oferują gotowe, zróżnicowane wykończenia kolorystyczne. Bogata zawartość masła shea, olejów z nasion bawełny i słonecznika oraz witamin A i E sprawia, że sztyfty te działają jak regenerujący kompres na spierzchnięty naskórek, zapewniając mu długotrwałą ochronę oraz zdrowy, świeży blask.

i Autor: swederm/ Materiały prasowe

Satynowa elegancja SLEEK LIP BALM

Seria Sleek Lip Balm stanowi idealny balans pomiędzy klasyczną szminką a odżywczym balsamem. Receptura oparta na wosku słonecznikowym, ekstrakcie z liści czerwonych malin oraz maśle shea gwarantuje aksamitne wykończenie i możliwość budowania intensywności koloru. Produkt dostępny jest w dwóch ponadczasowych odsłonach: głębokiej, zmysłowej czerwieni Scarlet oraz subtelnym, satynowym odcieniu Nude. Lekka struktura sprawia, że usta pozostają miękkie i precyzyjnie podkreślone przez wiele godzin, bez uczucia obciążenia.

Regenerująca moc masełek BUTTERY LIP BALM

Linia Buttery Lip Balm to propozycja dla osób oczekujących efektu glossy lips połączonego z funkcją ochronnego opatrunku. Sercem tych masełek jest wegańska lanolina i fitosterole roślinne, które uszczelniają barierę hydrolipidową i chronią przed niekorzystnym wpływem środowiska.. Pod wpływem ciepła produkt zmienia się w lśniący, nielepiący film, który optycznie uwydatnia usta. Kolekcja obejmuje trzy odcienie: subtelną czerwień Scarlet, chłodny róż Dusty oraz naturalny brąz Nude, z których każdy zapewnia intensywne odżywienie dzięki obecności witaminy E.

Kwiatowe ukojenie z FIORI LIP OIL

Olejek Fiori to unikalna kompozycja łącząca naturę z zaawansowaną technologią nawilżania. Wewnątrz flakonu znajdują się ręcznie zbierane płatki kocanki różowej, zanurzone w mieszance olejów z nasion borówki i jojoba. Dzięki dodatkowi kwasu hialuronowego produkt błyskawicznie przywraca elastyczność i miękkość, tworząc na ustach lekką, lśniącą warstwę ochronną. To rozwiązanie dla miłośniczek minimalistycznego piękna, które cenią sobie poczucie wyjątkowego komfortu i naturalnego blasku bez dodatku pigmentu.