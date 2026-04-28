Usta w centrum uwagi. Kompletny rytuał koloru i ochrony od swederm

Obok kultowego CHAMELEON LIP BALM – dostępnego w wersji reagującej z pH ust oraz wariantach Gloss Boss, Rosa, Rich B*tch i Nero – w zestawieniu królują także satynowe SLEEK LIP BALM w odcieniach Nude i Scarlet oraz nowość – trio masełek BUTTERY LIP BALM w tonacjach Scarlet, Dusty i Nude. Listę zmysłowych niezbędników domyka olejek FIORI LIP OIL. To kolekcja, w której nasycony pigment spotyka się z bezkompromisową regeneracją, zamieniając każde pociągnięcie w pełen czułości rytuał dla naskórka.
Wariacja kolorów z CHAMELEON LIP BALM
Balsamy z serii Chameleon to kwintesencja połączenia makijażu z pielęgnacją.. Flagowy wariant reagujący z ph czerwieni wargowej pozwala na wydobycie indywidualnej barwy ust, podczas gdy pozostałe wersje – Gloss Boss, Rosa, Rich B*tch oraz Nero – oferują gotowe, zróżnicowane wykończenia kolorystyczne. Bogata zawartość masła shea, olejów z nasion bawełny i słonecznika oraz witamin A i E sprawia, że sztyfty te działają jak regenerujący kompres na spierzchnięty naskórek, zapewniając mu długotrwałą ochronę oraz zdrowy, świeży blask.
Satynowa elegancja SLEEK LIP BALM
Seria Sleek Lip Balm stanowi idealny balans pomiędzy klasyczną szminką a odżywczym balsamem. Receptura oparta na wosku słonecznikowym, ekstrakcie z liści czerwonych malin oraz maśle shea gwarantuje aksamitne wykończenie i możliwość budowania intensywności koloru. Produkt dostępny jest w dwóch ponadczasowych odsłonach: głębokiej, zmysłowej czerwieni Scarlet oraz subtelnym, satynowym odcieniu Nude. Lekka struktura sprawia, że usta pozostają miękkie i precyzyjnie podkreślone przez wiele godzin, bez uczucia obciążenia.
Regenerująca moc masełek BUTTERY LIP BALM
Linia Buttery Lip Balm to propozycja dla osób oczekujących efektu glossy lips połączonego z funkcją ochronnego opatrunku. Sercem tych masełek jest wegańska lanolina i fitosterole roślinne, które uszczelniają barierę hydrolipidową i chronią przed niekorzystnym wpływem środowiska.. Pod wpływem ciepła produkt zmienia się w lśniący, nielepiący film, który optycznie uwydatnia usta. Kolekcja obejmuje trzy odcienie: subtelną czerwień Scarlet, chłodny róż Dusty oraz naturalny brąz Nude, z których każdy zapewnia intensywne odżywienie dzięki obecności witaminy E.
Kwiatowe ukojenie z FIORI LIP OIL
Olejek Fiori to unikalna kompozycja łącząca naturę z zaawansowaną technologią nawilżania. Wewnątrz flakonu znajdują się ręcznie zbierane płatki kocanki różowej, zanurzone w mieszance olejów z nasion borówki i jojoba. Dzięki dodatkowi kwasu hialuronowego produkt błyskawicznie przywraca elastyczność i miękkość, tworząc na ustach lekką, lśniącą warstwę ochronną. To rozwiązanie dla miłośniczek minimalistycznego piękna, które cenią sobie poczucie wyjątkowego komfortu i naturalnego blasku bez dodatku pigmentu.