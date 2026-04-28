Masz te kwiaty w domu? Są toksyczne! Sanepid przed nimi ostrzega

Wiele popularnych roślin domowych, choć powszechnie kojarzonych z naturalnym pięknem i korzyściami zdrowotnymi, może w rzeczywistości stanowić poważne zagrożenie ze względu na zawartość toksycznych substancji, o czym regularnie przypomina Sanepid.

Zatrucia roślinami zdarzają się częściej, niż mogłoby się wydawać, a ich objawy mogą wahać się od łagodnych podrażnień po poważne zaburzenia pracy organów, co wynika z przypadkowego kontaktu, zwłaszcza u dzieci i zwierząt domowych.

Niezwykle dekoracyjne rośliny, często wybierane wyłącznie ze względów estetycznych, mogą kryć w sobie silne toksyny we wszystkich swoich częściach, stanowiąc zagrożenie nawet poprzez wodę, w której stały, lub kontakt z sokiem.

W obliczu potencjalnego ryzyka, eksperci zalecają ostrożność w wyborze i umiejscowieniu roślin domowych, szczególnie w obecności dzieci i zwierząt, podkreślając, że bezpieczeństwo powinno zawsze przeważać nad walorami dekoracyjnymi.

Sanepid regularnie przypomina, że warto wiedzieć, jakie rośliny trzymamy w domu. Szczególnie jeśli mieszkają z nami dzieci lub zwierzęta. Eksperci podkreślają, że zatrucia roślinami zdarzają się częściej, niż sądzimy. Wystarczy przypadkowe dotknięcie soków roślinnych, włożenie liścia do ust przez dziecko czy pogryzienie rośliny przez psa lub kota.

Toksyczne rośliny

Objawy mogą być bardzo różne. Czasem jest to podrażnienie skóry i błon śluzowych, ale zdarzają się również nudności i bóle brzucha, aż po poważne zaburzenia pracy serca. Problem polega na tym, że wiele toksycznych roślin wygląda niezwykle dekoracyjnie i często trafia do domów wyłącznie ze względów estetycznych, bez świadomości zagrożenia.

Oleander pospolity - na tę roślinę uważaj!

Jedną z takich roślin jest oleander pospolity. To wyjątkowo efektowny krzew o pięknych, kolorowych kwiatach, który coraz częściej pojawia się nie tylko w ogrodach i na balkonach, ale również w mieszkaniach.

Sanepid ostrzega, że oleander należy do najbardziej trujących roślin ozdobnych. Toksyczne są wszystkie jego części, czyli liście, kwiaty, łodygi, a nawet woda, w której stały odcięte gałązki. Spożycie nawet niewielkiej ilości może prowadzić do poważnych objawów zatrucia, takich jak wymioty, biegunka, zawroty głowy czy zaburzenia rytmu serca. Kontakt soku z rośliny ze skórą może wywołać podrażnienia i reakcje alergiczne.

Szczególnie niebezpieczny jest dla dzieci oraz zwierząt domowych, które mogą zainteresować się kolorowymi kwiatami. Specjaliści zalecają, aby nie trzymać oleandra w miejscach łatwo dostępnych, a najlepiej całkowicie zrezygnować z niego w domach, gdzie są najmłodsi lub czworonogi. Choć roślina zachwyca wyglądem, w tym przypadku bezpieczeństwo zdecydowanie powinno być ważniejsze niż dekoracyjny efekt.