Kiedyś to imię nosili królowie. Dziś jest niezwykle rzadkie

Współczesna moda na tradycyjne imiona nie zawsze idzie w parze z popularnością.

To imię, choć królewskie i oznaczające "sławnego wojownika", dziś jest rzadko wybierane.

Dowiedz się, skąd pochodzi i jakie znaczenie ma ta szlachecka forma.

Mowa o imieniu Ludwik, które, mimo iż niesie ze sobą bogatą historię, królewskie konotacje i niezmiennie kojarzy się z siłą oraz szlachetnością, dziś jest wybierane dość rzadko.

Ludwik - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Ludwik wywodzi się z języka germańskiego, a dokładniej od starogermańskiego imienia Hludwig, które natomiast jest rozwinięciem francuskiej formy Chlodwig. Składa się z dwóch członów:

"hlud" (lub "chlod") - oznaczającego "sławę", "rozgłos", "chwałę""wig" - oznaczającego "walkę", "bitwę"

Dosłowne znaczenie imienia Ludwik to zatem "sławny w boju", "sławny wojownik" lub "waleczny i sławny". To znaczenie doskonale oddaje charakter wielu historycznych postaci noszących to imię, które zapisały się na kartach dziejów jako władcy, dowódcy i reformatorzy. Imię Ludwik jest nierozerwalnie związane z historią Europy, a zwłaszcza Francji. Było to imię noszone przez aż osiemnastu królów Francji, począwszy od Chlodwiga I, pierwszego króla Franków, który przyjął chrześcijaństwo, aż po Ludwik XIV, zwanego Królem Słońce, który do dziś uchodzi za symbol absolutnej monarchii i splendoru Wersalu. Ponadto, imię to było popularne wśród władców innych państw, m.in. Bawarii, Węgier czy Sycylii. Nosił je także Ludwik I Wielki (znany też jako Ludwik Węgierski i Ludwik Andegaweński) - król Polski w latach 1370–1382.

Popularność imienia Ludwik w Polsce

W Polsce imię Ludwik pojawiło się stosunkowo późno, bo dopiero w średniowieczu, prawdopodobnie za sprawą wpływów zachodnich. Nigdy nie zyskało takiej popularności jak w krajach romańskich, ale było chętnie nadawane w kręgach szlacheckich i arystokratycznych. W XIX i na początku XX wieku imię Ludwik było dość często spotykane, szczególnie w rodzinach o tradycjach patriotycznych i inteligenckich. Obecnie imię Ludwik nie należy do czołówki najczęściej nadawanych imion w Polsce. Według najnowszych danych z rejestru PESEL, obecnie w kraju żyje 9968 mężczyzn, którzy noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 174. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. Współcześni rodzice sięgają po nie sporadycznie. W 2025 imię to otrzymało 122 chłopców. Najwięcej nadań w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano natomiast w 2021. Wówczas na świat przyszło 204 chłopców, dla których wybrano to imię. Co ciekawe, w Szwecji forma ta nadal jest niezwykle popularna i chętnie wybierana dla chłopców.

