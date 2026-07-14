Tyle kosztują cztery dni rodzinnych wakacji na Węgrzech

Jezioro Cisa

Choć większość zagranicznych turystów nadal wybiera Balaton, sami Węgrzy coraz częściej spędzają wakacje nad Jeziorem Cisa – drugim co do wielkości jeziorem w kraju. Region ten doskonale sprawdzi się dla osób, które chcą połączyć wypoczynek nad wodą z aktywnym spędzaniem czasu i bliskim kontaktem z naturą. Rano można wybrać się na 65-kilometrową trasę rowerową okalającą jezioro, w ciągu dnia odkrywać labirynty trzcin z kajaka lub niewielkiej łodzi, a wieczorem podziwiać zachód słońca na jednej z piaszczystych plaż w Abádszalók.

Jedną z największych atrakcji dla najmłodszych będzie wizyta w Tisza-tavi Ökocentrum w Poroszló – największym akwarium słodkowodnym Europy Środkowej. Można tu zobaczyć wydry, żółwie oraz dziesiątki gatunków ptaków. Warto również przeznaczyć jeden dzień na zwiedzanie Parku Narodowego Hortobágy, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oprócz nowoczesnego centrum edukacyjnego można tu poznać tradycje węgierskich pasterzy, zobaczyć słynne pokazy konne oraz pospacerować po jednym z najbardziej charakterystycznych obszarów przyrodniczych kraju.

Czterodniowy pobyt dla rodziny można zaplanować przy budżecie rozpoczynającym się od 670 euro. Kwota obejmuje zakwaterowanie w rodzinnych apartamentach oraz zwiedzanie najważniejszych atrakcji regionu.

Autor: KLEBER GROUP/ Materiały prasowe

Sárvár

Sárvár od wielu lat pozostaje jednym z najpopularniejszych uzdrowisk termalnych na Węgrzech, jednak poza granicami kraju jest znacznie mniej znany niż Budapeszt czy Balaton. To właśnie dlatego tak chętnie wybierają go rodziny, które chcą połączyć wypoczynek nad wodą, relaks w termach oraz spacery po kameralnym historycznym mieście.

Największą atrakcją jest Sárvár Spa & Wellness Centre, jeden z największych kompleksów termalnych w kraju. Rodzice mogą spędzić kilka godzin w basenach termalnych i strefie wellness, podczas gdy dzieci korzystają ze zjeżdżalni, rodzinnych basenów, placów zabaw i licznych atrakcji wodnych. Po relaksie w termach warto przespacerować się po historycznym centrum Sárváru i odwiedzić Zamek Nádasdy – jedną z najlepiej zachowanych renesansowych twierdz na Węgrzech. Obecnie mieści się tu muzeum, a otaczający zamek park dendrologiczny należy do najpiękniejszych w kraju. Wieczorem warto wybrać się na spokojny spacer wokół jeziora Csónakázó-tó, gdzie mieszkańcy chętnie urządzają pikniki i pływają łódkami.

Czterodniowy pobyt dla całej rodziny w tym regionie można zaplanować przy budżecie wynoszącym około 650 euro, uwzględniającym wstęp do kompleksu Sárvár Spa & Wellness oraz zwiedzanie Zamku Nádasdy.

Autor: KLEBER GROUP/ Materiały prasowe

Hajdúszoboszló

Jeśli Sárvár wybierany jest przede wszystkim ze względu na spokojny wypoczynek wellness, Hajdúszoboszló będzie idealnym kierunkiem dla rodzin, które chcą spędzić wakacje aktywnie. To właśnie tutaj znajduje się Hungarospa – największy kompleks kąpieliskowy w Europie z licznymi basenami, zjeżdżalniami wodnymi oraz strefami zabaw dla dzieci. W centrum miasta działają przytulne kawiarnie i restauracje, a wieczorami warto wybrać się na spacer deptakiem im. św. Stefana, gdzie latem odbywają się koncerty, jarmarki i rodzinne wydarzenia plenerowe.

Zaledwie 20 kilometrów od Hajdúszoboszló leży Debreczyn – drugie co do wielkości miasto Węgier. Warto zobaczyć Wielki Kościół Reformowany, przespacerować się po parku Nagyerdő, a rodziny z dziećmi z pewnością docenią miejscowy ogród zoologiczny oraz park rozrywki, gdzie można spędzić kolejny pełen atrakcji dzień.

Czterodniowy pobyt dla całej rodziny w tym regionie można zaplanować przy budżecie rozpoczynającym się od 850 euro. Kwota obejmuje zakwaterowanie w hotelu, rodzinny bilet do największego kompleksu kąpieliskowego Hungarospa oraz wizytę w ogrodzie zoologicznym w Debreczynie.

Autor: KLEBER GROUP/ Materiały prasowe

Góry Mátra

Osoby, które nawet latem zamiast plażowania wybierają leśne wędrówki, powinny zwrócić uwagę na region gór Mátra. To właśnie tutaj znajduje się najwyższy szczyt Węgier – Kékes (1014 m n.p.m.). Dzięki chłodniejszemu klimatowi nawet w szczycie sezonu można komfortowo spacerować leśnymi szlakami, zdobywać punkty widokowe i podziwiać malownicze górskie miejscowości.

Warto również odwiedzić historyczne centrum Gyöngyös oraz Muzeum Mátry, a także wybrać się do doliny Szalajka, która oferuje liczne trasy spacerowe i miejsca idealne na rodzinowy piknik. Miłośnicy dobrego jedzenia i lokalnych smaków powinni koniecznie spróbować win produkowanych w jednej z rodzinnych winnic regionu Mátra.

Czterodniowy pobyt dla całej rodziny w tym regionie można zaplanować przy budżecie rozpoczynającym się od 680 euro. Kwota obejmuje zakwaterowanie w rodzinnych apartamentach, wyżywienie, rodzinny bilet do Muzeum Mátry oraz wycieczkę z degustacją w jednej z rodzinnych winnic dla osób dorosłych.