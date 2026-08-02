Wysiej w sierpniu. Jesienią ogród będzie wyglądał jak z katalogu

Sierpień to wciąż doskonały moment na wysiew wielu roślin, co pozwala przedłużyć sezon ogrodniczy.

Odpowiednio dobrane gatunki zdążą wykiełkować i zachwycą kolorami jesienią, utrzymując ogród pełen życia.

Wybierając rośliny do wysiewu pod koniec lata, należy zwrócić uwagę na gatunki szybko rosnące i tolerujące niższe temperatury.

Kilka prostych prac wykonanych w sierpniu może znacząco odmienić wygląd ogrodu i sprawić, że będzie zachwycał długo po wakacjach.

Choć latem większość roślin jest już w pełni kwitnienia, w ogrodzie nadal można wykonać wiele prac. Sierpniowy wysiew pozwala nie tylko uzupełnić rabaty, ale także przygotować ogród na kolejne tygodnie. Dzięki temu przestrzeń wokół domu pozostanie pełna życia znacznie dłużej.

Wybierając rośliny do wysiewu pod koniec lata, warto zwrócić uwagę na gatunki, które dobrze znoszą niższe temperatury i szybko się rozwijają. Niektóre z nich zakwitają jeszcze jesienią, inne tworzą dekoracyjne liście lub przygotowują się do efektownego startu w kolejnym sezonie.

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Sierpień - co siać w ogrodzie?

Jednym z najlepszych wyborów do sierpniowego siewu są nagietki, chabry, maciejka oraz facelia. W wielu regionach Polski sierpień to również dobry moment na wysiew dwuletnich kwiatów, takich jak bratki, stokrotki czy niezapominajki, które w kolejnym sezonie odwdzięczą się obfitym kwitnieniem.

Jeśli zależy ci na pięknym ogrodzie jeszcze tej jesieni, warto postawić także na szybko rosnące rośliny ozdobne oraz uzupełnić rabaty o wrzosy i astry jesienne, które właśnie o tej porze roku prezentują się najpiękniej. Kluczowe jest regularne podlewanie młodych siewek oraz wybór stanowiska odpowiedniego dla danego gatunku. Dzięki temu rośliny dobrze się ukorzenią i będą zdobić ogród przez długie tygodnie.

Kilka prostych prac wykonanych w sierpniu może całkowicie odmienić wygląd ogrodu jesienią. To właśnie teraz warto wykorzystać ostatnie tygodnie lata, aby rabaty zachwycały kolorami jeszcze długo po zakończeniu wakacji.