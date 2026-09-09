Turyści, festiwale i tysiące zwrotów. Tak wyglądał wakacyjny szczyt systemu kaucyjnego

Rekordowe zwroty w kurortach

Szczególnie duże wolumeny notowane są tam, gdzie w sezonie koncentruje się ruch turystyczny. Pierwsze wakacje z funkcjonującym systemem kaucyjnym pokazują, że punkty zbiórki muszą być przygotowane na okresowe wzrosty liczby zwrotów, które w miejscowościach turystycznych i podczas festiwali mogą być wielokrotnie wyższe niż na co dzień. Dobrym przykładem jest Zakopane. W jednym z działających tam punktów zbiórki zainteresowanie mieszkańców i turystów było na tyle duże, że konieczne stało się uruchomienie drugiego recyklomatu. Efekt? W ciągu jednego dnia oba urządzenia przyjęły łącznie 14 tys. opakowań.

Wzrost widać również nad Bałtykiem. Recyklomat TOMRA S1 działający w jednej z nadmorskich miejscowości przyjmuje średnio 3,2 tys. opakowań dziennie, a jego rekordowy wynik wyniósł 5 118 opakowań w ciągu jednej doby. Podobnie jest w Sopocie, gdzie TOMRA S2 w ciągu jednego dnia zebrała 5 725 opakowań.

Te liczby pokazują jednak coś więcej niż większą aktywność konsumentów. Wraz z wakacyjnymi wyjazdami popularne miejscowości wypoczynkowe muszą okresowo obsługiwać znacznie większy strumień materiału. Oznacza to, że infrastruktura systemu kaucyjnego musi być przygotowana nie tylko na średnie wolumeny, ale również na lokalne i sezonowe skoki.

Czy dla właścicieli sklepów duża liczba zwrotów oznacza wyłącznie dodatkową pracę? Niekoniecznie. Za każde przyjęte opakowanie detalista otrzymuje tzw. handling fee, czyli wynagrodzenie za udział w systemie kaucyjnym. Choć jednostkowo jest to niewielka kwota, w skali miesiąca może oznaczać dodatkowy przychód liczony w tysiącach złotych. Dla sklepów uczestniczących w systemie większy wolumen zwrotów może oznaczać szybszy zwrot z inwestycji w infrastrukturę do zbiórki opakowań oraz większy ruch klientów odwiedzających sklep.

Wakacyjny szczyt pokazał, jak duże znaczenie ma wydajność recyklomatów w sprawnej obsłudze zwiększonych wolumenów zwrotów. Tego lata maszyny TOMRA przyjęły blisko miliard butelek i puszek, a rekordowego 17 sierpnia aż 26,8 mln. W takich momentach odpowiednio dobrana maszyna oznacza wygodny i sprawny zwrot dla konsumenta, a dla detalisty — większy ruch w sklepie oraz dodatkowy przychód. Dlatego wydajność i wysoka dostępność urządzenia należy traktować nie tylko jako kwestię techniczną, lecz także jako element doświadczenia klienta i dodatkowych przychodów placówki handlowej – mówi Agnieszka Pokładek, dyrektorka sprzedaży w TOMRA Collection Polska.

Wakacyjny rytm zwrotów

Dane pokazują również wyraźny rytm tygodnia. W wakacje najwięcej opakowań zwracano do butelkomatów TOMRA w poniedziałki – średnio 20,6 mln dziennie. Niewiele mniej przypadało na soboty, ze średnim wynikiem 19,4 mln. Może to oznaczać, że po weekendach i okresach zwiększonej konsumpcji duża część opakowań szybko wracała do punktów zbiórki. Dla sklepów jest to istotna wskazówka operacyjna: największego obciążenia nie należy oczekiwać wyłącznie w czasie weekendowego ruchu, ale także bezpośrednio po nim.

Festiwale – setki tysięcy opakowań w kilka dni

Podczas wakacyjnych festiwali i wydarzeń masowych duży strumień opakowań powstaje na niewielkim obszarze i w bardzo krótkim czasie. Z perspektywy systemu kaucyjnego oznacza to konieczność przygotowania nie tylko odpowiedniej liczby urządzeń, ale również zaplecza logistycznego pozwalającego sprawnie obsługiwać szybko rosnący wolumen.

Sezon festiwalowy udowadnia, że system kaucyjny sprawdza się również w warunkach dużych, krótkotrwałych skupisk konsumentów. Punkty zbiórki opakowań coraz częściej stają się stałym elementem wydarzeń masowych, a podczas największych imprez w ciągu zaledwie kilku dni zwracane są dziesiątki, a nawet setki tysięcy opakowań. Niemal 750 tys. opakowań zebranych podczas festiwali przez maszyny TOMRA pokazuje, jak duży potencjał ma system kaucyjny poza sklepami i jak duże znaczenie ma odpowiednie przygotowanie infrastruktury i logistyki nie tylko w tradycyjnych punktach sprzedaży.

Dane z tegorocznych wakacji mogą być więc cenną wskazówką przy przygotowaniach do kolejnych okresów wzmożonej konsumpcji. System kaucyjny musi bowiem działać sprawnie nie tylko w przeciętny dzień, ale również wtedy, gdy tysiące konsumentów jednocześnie ruszają na urlop, nad morze, w góry czy na festiwal.