Trening z genami. Ekspertka: nasze DNA podpowiada, jak ćwiczyć skuteczniej

Wyniki sondażu SW Research zrealizowanego na zlecenie Grupy LUX MED pokazują, że Polacy nadal najczęściej kojarzą badania genetyczne z ustalaniem pokrewieństwa (69% respondentów). Zdecydowanie rzadziej myślimy o genach jako źródle informacji, które może wspierać personalizowaną profilaktykę, zmianę nawyków i podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące naszego zdrowia.

Analiza materiału genetycznego ma bardzo praktyczne zastosowanie choćby na przykładzie osób aktywnych fizycznych. Analiza DNA może wskazać, czy nasz organizm ma większe predyspozycje do rozwoju mocy mięśniowej, czy lepiej adaptuje się do długotrwałego wysiłku. Wynik badania to cenna wskazówka dla trenera, fizjoterapeuty lub lekarza, jak lepiej dopasować aktywności do indywidualnych cech organizmu.

Badania genetyczne wspierają określenie profilu siłowego - predyspozycji do rozwoju siły i mocy mięśniowej. Osoby, które posiadają takie warianty genowe możliwe, że osiągną większe korzyści z treningu siłowego, sprintów, sportów zespołowych. Z kolei wykryte warianty genowe związane z zwiększoną podatnością na urazy tkanek miękkich np. skłonności do: dyskopatii, urazów ścięgien i więzadeł, zapalenia ścięgien Achillesa, nie oznaczają, że uraz wystąpi. Wskazują one na potrzebę większej dbałości o profilaktykę – mówi dr n. biol. Magdalena Kaliszewska, specjalistka w zakresie genetyki człowieka oraz diagnostyki chorób genetycznych, koordynatorka ds. rozwoju badań genetycznych w LUX MED.

Ten sam plan treningowy u dwóch osób może przynieść różne efekty. Jedna szybciej zauważy progres siłowy, druga lepiej odnajdzie się w bieganiu czy kolarstwie. Jedna osoba będzie dobrze znosić intensywne jednostki treningowe, a inna będzie potrzebować większego nacisku na regenerację i kontrolę obciążeń.

Wynik badania może pomóc odpowiedzieć na kilka bardzo konkretnych pytań: czy organizm ma większe predyspozycje do rozwoju siły i mocy mięśniowej, czy lepiej adaptuje się do wysiłków tlenowych, a także które obszary mogą wymagać większej uwagi. Z kolei informacje o wariantach związanych ze zwiększoną podatnością na urazy ścięgien, więzadeł lub problemy z kręgosłupem mogą być sygnałem, że szczególne znaczenie mają ćwiczenia stabilizacyjne, mobilność, regeneracja i kontrola obciążeń.

Badanie genetyczne nie zastępuje pracy ani planu treningowego, ale pomaga znaleźć swój indywidualny punkt wyjścia i dobrać aktywność do możliwości organizmu.

Badanie genetyczne: jedna decyzja, wiedza na lata

Dostęp do badań genetycznych jest dziś coraz szerszy, ale przy wyborze warto zwrócić uwagę na zakres analizy, standardy pracy laboratorium, posiadane certyfikaty oraz to, czy pacjent otrzymuje specjalistyczne omówienie wyniku. Konsultacja pomaga zinterpretować wynik, przygotować indywidualny plan medyczny i profilaktyczny, a w razie potrzeby także zaplanować dalszą diagnostykę. Koszt badań genetycznych dostępnych na rynku jest porównywalny z ceną nowego telefonu komórkowego. Wykonuje się je raz i ta inwestycja wspiera nasze decyzje dotyczące zdrowia, aktywności i profilaktyki przez całe życie.

Świadoma aktywność fizyczna nie sprowadza się tylko do liczby treningów w tygodniu czy spalonych kalorii. Równie ważne jest pytanie, jak ćwiczyć, ograniczać ryzyko kontuzji i dłużej cieszyć się ruchem. Badania genetyczne są narzędziem, które pomaga odpowiedzieć na te pytania z szacunkiem do możliwości własnego organizmu.