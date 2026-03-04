To żeńskie imię w Polsce znane jest od XIII wieku. W ostatnich latach zyskało na popularności

Współcześni rodzice coraz częściej wybierają krótkie, łatwe do zapamiętania imiona dla swoich dzieci.

To imię o germańskich korzeniach, odnotowuje renesans popularności w Polsce, mimo że nadal jest rzadkie.

Jego pochodzenie wiąże się z takimi znaczeniami jak "działalność", "pilność" czy "kobieca istota".

Krótkie imiona są praktyczne, łatwe w wymowie i pisowni, co ułatwia życie zarówno dziecku, jak i jego otoczeniu. Są również uniwersalne, dobrze brzmią w różnych językach i pasują do różnych nazwisk. Dlatego nie dziwi fakt, iż rodzice coraz chętniej po nie sięgają. Przykładem takiej formy jest, chociażby Ida. To imię o subtelnym brzmieniu i bogatej historii, które od kilku lat przeżywa swój renesans w Polsce. Na fali popularności krótkich, zwięzłych imion, Ida staje się coraz częstszym wyborem rodziców, którzy poszukują dla swojej córki imienia eleganckiego, a zarazem nietuzinkowego.

Ida - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Ida ma korzenie germańskie, a jego pochodzenie jest niejednoznaczne. Pojawia się w Polsce od 1265 roku i prawdopodobnie wywodzi się od skróconych form germańskich imion z przedrostkiem "Id-", oznaczającym "działalność" lub "pilność", albo "Hid-", które mogło oznaczać "walkę". Inna teoria łączy Idę ze starosaskim i staroniemieckim słowem "idis", oznaczającym "kobiecą istotę" lub "wieszczkę". Może też pochodzić od drugiego członu imion dwuczłonowych, jak Adelajda. Alternatywnie, Ida mogłaby wywodzić się od staroangielskiego "Ead-", co sugerowałoby znaczenie "ciesząca się pomyślnością, bogata, błogosławiona".

Popularność imienia Ida w Polsce

Imię Ida pojawiło się w Polsce już w średniowieczu, choć nigdy nie należało do najpopularniejszych. Przez długi czas kojarzone było z imionami arystokratycznymi i noszone przez kobiety z wyższych sfer. Według rejestru danych PESEL w kraju żyje 6362 kobiety, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na dość odległej, 234. pozycji wśród najpopularniejszych imion w kraju. W ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost popularności imienia Ida. Rodzice doceniają jego prostotę, elegancję i uniwersalność. Imię Ida dobrze brzmi zarówno w zestawieniu z tradycyjnymi, jak i bardziej nowoczesnymi nazwiskami. Dlatego nie dziwi fakt, iż w ostatnich latach coraz chętniej było wybierane przez rodziców dla swoich córek. Każdego roku kilkaset dziewcząt otrzymuje to imię, a najwięcej nadań w ostatnim dziesięcioleciu było w 2021 roku, kiedy otrzymało je aż 439 dziewczynek.