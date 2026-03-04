Pepco jest już gotowe na Wielkanoc! Ta kolekcja to hit sieci. Klienci szybko ją pokochali

Pepco prezentuje bogatą kolekcję dekoracji wielkanocnych na 2026 rok, oferując różnorodne ozdoby w przystępnych cenach. Półki sklepowe uginają się od królików, pisanek i pastelowych dekoracji, tworząc wiosenny nastrój.

Kolekcja łączy różne style, od klasycznej elegancji po urocze pastele, z figurkami królików jako motywem przewodnim. Różnorodność materiałów i wzorów pozwala na dopasowanie dekoracji do każdego gustu i budżetu.

Szczególną uwagę poświęcono ozdobom stołowym, takim jak talerze, półmiski, serwetki i bieżniki w wiosennych kolorach. Kompletne zestawy pozwalają na stworzenie pięknej aranżacji stołu na śniadanie wielkanocne i rodzinne spotkania.

W ofercie znajdują się również wianki na drzwi, świecące dekoracje LED i tekstylia, tworzące świąteczną atmosferę w całym domu. Naturalne akcenty, subtelne światło i miękkie tkaniny dodają wnętrzu przytulności i elegancji.

Nowa, wiosenna kolekcja w Pepco to prawdziwy miks stylów. Znajdziemy w niej klasyczne, eleganckie dekoracje w złocie i bieli, jak i urocze, pastelowe propozycje idealne do rodzinnych wnętrz. W oczy rzucają się figurki królików w różnych odsłonach, w tym ceramiczne, pluszowe, drewniane, a nawet w wersji LED. Ceny wielu modeli zaczynają się już od 4-6 zł, większe dekoracje kosztują kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych. Dzięki temu łatwo dopasować ozdoby do własnego stylu.

Szczególną uwagę przyciągają ozdoby stołowe. Pepco przygotowało talerze z subtelnymi wielkanocnymi motywami, zielone i kremowe półmiski, dekoracyjne miski oraz szklane pucharki. Do tego serwetki, bieżniki i podkładki w kwiatowe wzory. Wszystko to utrzymane w wiosennej kolorystyce. Na stołach królują pastele: mięta, pudrowy róż, jasna żółć i delikatna zieleń. Bez problemu można skompletować cały zestaw, który sprawdzi się zarówno podczas śniadania wielkanocnego, jak i w trakcie rodzinnego spotkania przy kawie i cieście.

Wielkanocna oferta w Pepco

W kolekcji nie zabrakło też klasycznych wianków na drzwi z kwiatami, jajkami i zielonymi gałązkami. To jeden z najmocniejszych punktów oferty. Naturalne akcenty, sztuczne tulipany i drobne dekoracyjne pisanki tworzą efekt, który od razu buduje świąteczny klimat już od progu domu. Ceny wianków są bardzo przystępne, co sprawia, że wiele osób może pozwolić sobie na sezonową zmianę wystroju bez dużego obciążenia budżetu.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również świecące dekoracje LED, w tym jajka z wyciętymi wzorami, świeczniki w kształcie królików czy małe lampki w ciepłym, złotym świetle. To dodatki, które wieczorem tworzą wyjątkową atmosferę i sprawiają, że wnętrze staje się bardziej przytulne. Światło subtelnie podkreśla detale i dodaje aranżacjom elegancji, a przy tym nie wymaga skomplikowanej instalacji.

Nie brakuje także tekstyliów jak na przykład poduszek z wielkanocnym nadrukiem, pościeli w kwiaty czy miękkich pluszowych maskotek dla najmłodszych. Wśród nich są króliczki w sukienkach, z marchewkami czy w delikatnych, wiosennych stylizacjach.