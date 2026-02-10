To rzadkie imię oznacza "niebiańską". W 2025 roku nadano je zaledwie 2 razy

Wybór imienia dla dziecka to niezwykle ważna decyzja. Świeżo upieczeni rodzice niejednokrotnie kierują się nie tylko uniwersalnością i popularnością danej formy w określonym czasie, ale również znaczeniem. Jednak to żeńskie imię łacińskiego pochodzenia mimo pięknego znaczenie nigdy nie cieszyło się zbytnią popularnością, a w ostatnich latach zostało niemalże zapomniane.

Mowa o imieniu Celestyna, które posiada wyjątkowo dźwięczne i poetyckie brzmienie, które przywodzi na myśl niebiańskie piękno i delikatność. W Polsce jednak nie cieszy się ono wielką popularnością. W Polsce rozpowszechniło się w XX wieku dzięki siostrze Katarzynie Celestynie Faron, która jest także jego patronką.

Celestyna - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Celestyna wywodzi się z łacińskiego słowa "caelestis", oznaczającego "niebiański", "boski", "pochodzący z nieba". Jest to żeńska forma imienia Celestyn, które nosił m.in. papież Celestyn V, znany ze swojego krótkiego i kontrowersyjnego pontyfikatu. Imię to jest więc silnie związane z religią i symbolizuje czystość, duchowość i bliskość z Bogiem. Osoba nosząca imię Celestyna kojarzona jest często z anielską urodą, łagodnością i wewnętrznym spokojem.

Popularność imienia Celestyna w Polsce

Celestyna to imię o pięknym pochodzeniu i głębokim znaczeniu, symbolizujące niebiańską czystość i duchowość. Mimo to w Polsce nie należy do najpopularniejszych. Szczyt popularności osiągnęło w okresie międzywojennym, a do jego rozpowszechnienia w Polsce przyczyniła się  błogosławiona Katarzyna Celestyna Faron, która zmarła 9 kwietnia 1944 w obozie Auschwitz-Birkenau. Według rejestru danych PESEL w Polsce imię Celestyna nosi 767 kobiet, co plasuje je na dość odległej, 536. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. W ubiegłym roku natomiast otrzymało je zaledwie dwie dziewczynki.

Ciekawostki o imieniu Celestyna

  • Imieniny Celestyny obchodzone są 6 kwietnia, 19 maja i 14 października.
  • Celestyna to również nazwa gatunku storczyka.
