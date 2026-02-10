Gdzie wylać tłuszcz po smażeniu pączków? Zlew to nie jest najlepszy pomysł

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-02-10 9:47

Tłusty czwartek zbliża się wielkimi krokami. W wielu domach samodzielne przygotowywanie pączków to nie tylko świetna zabawa, ale i gwarancja smaku, który najbardziej nam odpowiada. Chrupiące z zewnątrz, puszyste w środku, nadziane ulubionym dżemem lub różą - pączki domowej roboty to prawdziwa uczta dla podniebienia. Jednak pojawia się pewien dylemat, gdzie wylać tłuszcz po smażeniu pączków?

Gdzie wylać tłuszcz po smażeniu pączków? Zlew to nie jest najlepszy pomysł

i

Autor: wirestock/ Freepik.com
  • Tłusty czwartek to czas, kiedy wielu decyduje się na smażenie domowych pączków, ale co zrobić z zużytym tłuszczem po smażeniu?
  • Wylewanie tłuszczu do zlewu lub toalety to najgorszy pomysł, prowadzący do zatorów i zanieczyszczenia środowiska.
  • Dowiedz się, jak prawidłowo pozbyć się zużytego tłuszczu, by uniknąć problemów i dbać o planetę!

Tłusty czwartek, to jeden z najsłodszych i najbardziej wyczekiwanych dni w roku. To właśnie wtedy pączki królują na stołach, a wiele osób decyduje się przygotować je samodzielnie w domu. Domowe smażenie to nie tylko satysfakcja i wyjątkowy smak, ale też zapach świeżych pączków unoszący się w całym mieszkaniu. Jest jednak jedna kwestia, o której łatwo zapomnieć po kulinarnych przygotowaniach - co zrobić z zużytym tłuszczem po smażeniu? Choć wielu decyduje się na wylanie tłuszczu do zlewu lub toalety, jest to najgorszy pomysł, gdyż tłuszcz zastyga w rurach, powodując zatory i poważne problemy z kanalizacją. Dodatkowo zanieczyszcza on środowisko naturalne, utrudniając proces oczyszczania ścieków. Wyrzucenie tłuszczu do kosza na śmieci, który ustawiony jest w naszym domu, to także nie jest optymalne rozwiązanie, gdyż płynny tłuszcz może z niego wypłynąć i ubrudzić nie tylko kosz, ale również powierzchnie wokół niego. Co zatem zrobić ze zużytym tłuszczem?

Zobacz także: Wylewasz tłuszcz po smażeniu do zlewu? Jeden prosty składnik sprawi, że zniknie w mig

Czy sprzątanie mieszkania odchudza? | ESKA XD - Fit vlog #5

Gdzie wylać tłuszcz po smażeniu pączków?

Pamiętajmy, że odpowiedzialne pozbywanie się zużytego tłuszczu jest bardzo ważne, gdyż nieodpowiednie pozbycie się go może skutkować wieloma problemami. Gdzie zatem bezpiecznie i odpowiedzialnie pozbyć się zużytego tłuszczu po smażeniu pączków? Należy poczekać aż tłuszcz ostygnie, a następnie przelać go do pojemnika, np. plastikowego pojemnika lub butelki po napoju. Szczelnie zamknięty pojemnik z tłuszczem można wyrzucić do kosza z odpadami zmieszanymi. W wielu miastach znajdują się również specjalne punkty zbiórki oleju spożywczego. Jeśli w domu mamy większą ilość tłuszczu, warto oddać ją do przeznaczonego do tego miejsca.

Modne zlewozmywaki
Galeria zdjęć 10
pączki
tłusty czwartek