To nie Grecja ani Chorwacja. Ten kraj staje się największym wakacyjnym hitem 2026 roku

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-28 9:04

Przez lata to Grecja, Chorwacja i Hiszpania były jednymi z najchętniej wybieranych kierunków na letni urlop. W tym sezonie coraz więcej turystów decyduje się jednak na mniej oczywiste miejsca, które zachwycają pięknymi plażami, malowniczymi krajobrazami i nieco spokojniejszą atmosferą. Jeden kraj szczególnie mocno zyskuje na popularności i wielu ekspertów z branży turystycznej wskazuje go jako jeden z największych hitów wakacji 2026.

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Autor: pl/ Pixabay.com
  • Obserwuje się wyraźną zmianę preferencji urlopowych, gdzie podróżni coraz częściej odchodzą od tradycyjnych, masowo odwiedzanych kierunków na rzecz mniej oczywistych miejsc, które oferują unikalne połączenie pięknych krajobrazów i spokojniejszej atmosfery.
  • Rosnące zainteresowanie nowymi destynacjami wynika z poszukiwania miejsc, które pozwalają uniknąć tłumów, jednocześnie zapewniając atrakcyjne ceny, wyśmienitą kuchnię oraz urokliwe widoki, co jest możliwe dzięki rozwijającej się infrastrukturze turystycznej.
  • Zmieniające się oczekiwania turystów, koncentrujące się na autentycznych doświadczeniach, poznawaniu lokalnej kultury i bliskości z naturą, sprawiają, że mniej znane kraje skutecznie konkurują z ugruntowanymi kurortami, zyskując na popularności.
  • Jeden z tych wschodzących kierunków, wyróżniający się malowniczymi wybrzeżami, górskimi pejzażami i przystępnymi cenami, jest wskazywany przez ekspertów jako potencjalny hit przyszłych sezonów, oferując atrakcyjną alternatywę dla masowej turystyki.

Podróżni coraz częściej szukają miejsc, które pozwolą uniknąć tłumów, a jednocześnie zaoferują piękne widoki, dobrą kuchnię i atrakcyjne ceny. Dużym zainteresowaniem cieszą się kierunki, które do niedawna pozostawały nieco w cieniu najpopularniejszych europejskich kurortów. turystów.

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Zmiana wakacyjnych trendów Polaków

Dzięki rozwijającej się bazie noclegowej i coraz większej liczbie połączeń lotniczych stają się one dostępne dla szerokiego grona. Zmieniają się również oczekiwania wobec wakacyjnych wyjazdów. Coraz więcej osób stawia na autentyczne doświadczenia, lokalną kulturę i kontakt z naturą. To sprawia, że mniejsze i mniej oczywiste kraje zaczynają skutecznie konkurować z najbardziej znanymi destynacjami.

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To nie Chorwacja ani Grecja

Jednym z największych wakacyjnych odkryć 2026 roku jest Albania. Kraj położony nad Morzem Adriatyckim i Jońskim zachwyca turkusową wodą, szerokimi plażami oraz górskimi krajobrazami. Miejscowości takie jak Ksamil, Himara lub Durrës przyciągają turystów, którzy marzą o śródziemnomorskim klimacie, ale chcą uniknąć tłumów i wysokich cen charakterystycznych dla najpopularniejszych kurortów. Albania oferuje również smaczną lokalną kuchnię, liczne zabytki oraz gościnność mieszkańców. Dodatkowym atutem są wciąż stosunkowo przystępne ceny noclegów i restauracji, dzięki czemu można spędzić wakacje w atrakcyjnym miejscu bez nadwyrężania budżetu. Nic dziwnego, że biura podróży i podróżnicze media coraz częściej wymieniają Albanię jako jeden z najgorętszych kierunków sezonu.

Jeśli obecny trend się utrzyma, Albania może w najbliższych latach dołączyć do grona najpopularniejszych wakacyjnych destynacji w Europie. To propozycja dla osób, które chcą odkryć piękne miejsca, zanim staną się celem masowej turystyki.

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