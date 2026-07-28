Ten krzew kwitnie aż do pierwszych przymrozków. Coraz częściej zastępuje hortensje

Współczesne trendy w ogrodnictwie wskazują na odchodzenie od tradycyjnie popularnych krzewów ozdobnych na rzecz gatunków, które oferują dłuższy okres kwitnienia i są mniej wymagające w pielęgnacji.

Ogrodnicy coraz częściej poszukują roślin, które nie tylko zachwycają swoim wyglądem, ale także są odporne na zmienne warunki pogodowe i nie wymagają intensywnych zabiegów, co pozwala na utrzymanie atrakcyjnego ogrodu przez cały sezon.

Na rynku pojawiają się nowe propozycje krzewów ozdobnych, które swoimi walorami estetycznymi i łatwością uprawy dorównują, a nawet przewyższają, dotychczasowe faworyty, zdobywając uznanie wśród miłośników zieleni.

Istnieje konkretny gatunek, który dzięki swojemu długiemu kwitnieniu aż do pierwszych przymrozków, atrakcyjnemu ulistnieniu oraz odporności na trudne warunki, staje się coraz popularniejszą alternatywą dla klasycznych wyborów, idealnie wpisując się w potrzeby nowoczesnych ogrodów.

Współczesne ogrody coraz częściej stawiają na rośliny efektowne, ale jednocześnie łatwe w pielęgnacji. Właściciele działek szukają gatunków odpornych na upały, okresowe susze i zmienne warunki pogodowe. Liczy się również długie kwitnienie, dzięki któremu rabaty pozostają kolorowe przez większą część sezonu.

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Co zamiast hortensji?

Choć hortensje wciąż cieszą się ogromną popularnością, nie są jedynym wyborem. Na rynku pojawia się coraz więcej krzewów ozdobnych, które potrafią zachwycać równie efektownymi kwiatami, a niekiedy kwitną nawet dłużej. Właśnie dlatego zyskują uznanie zarówno wśród doświadczonych ogrodników, jak i osób dopiero urządzających swój ogród.

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Wybierz ten krzew do swojego ogrodu

Coraz częściej zamiast hortensji wybierana jest abelia wielkokwiatowa. Ten ozdobny krzew kwitnie od lata aż do pierwszych przymrozków, obsypując się drobnymi, biało-różowymi, delikatnie pachnącymi kwiatami. Dodatkową ozdobę stanowią błyszczące liście, które jesienią przebarwiają się na atrakcyjne odcienie czerwieni i brązu. Abelia najlepiej rośnie na słonecznych lub lekko zacienionych stanowiskach oraz w żyznej, przepuszczalnej glebie. Dobrze znosi letnie upały, a po ukorzenieniu radzi sobie także z krótkotrwałą suszą. Nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Wystarczy wiosenne cięcie sanitarne oraz regularne podlewanie w czasie długotrwałych upałów. Dzięki długiemu okresowi kwitnienia i eleganckiemu pokrojowi świetnie prezentuje się zarówno na rabatach, jak i w pobliżu tarasów czy ścieżek ogrodowych.

To doskonała propozycja dla osób, które marzą o ogrodzie pełnym kwiatów aż do jesieni. Nic więc dziwnego, że abelia z roku na rok zdobywa coraz większą popularność i bywa określana jako jedna z najciekawszych alternatyw dla klasycznych hortensji.