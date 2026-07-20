To najczęściej wybierany kolor ubrań latem 2026. Styliści zwracają uwagę na jedno

W nadchodzącym sezonie jeden konkretny odcień zyskał wyjątkową popularność, dominując w kolekcjach projektantów i sieci handlowych, stając się kluczowym elementem letnich stylizacji.

Obecne trendy modowe skłaniają się ku naturalności i uniwersalności, preferując barwy, które łatwo dopasować do różnych okazji i typów urody, ułatwiając tworzenie swobodnych, a zarazem eleganckich zestawów.

Choć omawiany odcień charakteryzuje się dużą wszechstronnością i łatwością łączenia z innymi barwami, eksperci zalecają dostosowanie jego konkretnego wariantu do indywidualnego typu karnacji.

Wprowadzenie tego modnego akcentu do garderoby nie wymaga dużych zmian, a jego potencjalna trwałość sprawia, że może on pozostać aktualny również w kolejnych okresach, oferując prosty sposób na odświeżenie stylu.

Moda w ostatnich sezonach wyraźnie stawia na naturalność i subtelność. Intensywne, neonowe barwy ustępują miejsca spokojniejszym kolorom, które łatwo ze sobą łączyć i które pasują niemal do każdego typu urody. Dzięki temu stworzenie eleganckiej, ale jednocześnie swobodnej stylizacji staje się znacznie prostsze.

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Ten kolor to hit lata 2026

Nie bez znaczenia jest również uniwersalność. Coraz więcej osób szuka ubrań, które sprawdzą się zarówno podczas wakacyjnego wyjazdu, jak i w pracy czy na rodzinnej uroczystości. To właśnie dlatego jeden z odcieni zyskał w tym roku szczególną popularność.

Mowa o maślanym żółtym (butter yellow). Delikatny, ciepły odcień żółci zdominował kolekcje wielu marek i szybko podbił media społecznościowe. Styliści podkreślają, że jego największą zaletą jest wyjątkowa wszechstronność. Świetnie komponuje się z bielą, beżem, jasnym denimem, brązem czy szarością, dzięki czemu łatwo stworzyć z jego udziałem zarówno codzienny, jak i bardziej elegancki look.

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Masełkowy żółty - kolor idealny na lato

Eksperci zwracają jednak uwagę na jedną rzecz. Choć maślany żółty uchodzi za kolor uniwersalny, warto dobrać odpowiedni odcień do swojej karnacji. Osoby o chłodniejszym typie urody lepiej wyglądają w jaśniejszych, bardziej stonowanych tonach, natomiast ciepła cera świetnie współgra z nieco bardziej kremowymi i złocistymi wariantami. Nie trzeba też od razu wymieniać całej garderoby. Czasem wystarczy bluzka, lniana koszula, torebka czy apaszka w modnym kolorze, aby odświeżyć letnie stylizacje. To prosty sposób na wprowadzenie najnowszych trendów bez dużych wydatków.

Choć moda zmienia się z sezonu na sezon, niektóre trendy zostają z nami na dłużej. Wszystko wskazuje na to, że maślany żółty ma szansę utrzymać swoją popularność również jesienią, pojawiając się w połączeniu z karmelowymi i czekoladowymi odcieniami. Jeśli więc planujesz uzupełnić garderobę o nowe ubrania, ten kolor z pewnością warto wziąć pod uwagę.