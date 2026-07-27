To miasteczko wygląda jak Toskania, ale leży zaledwie kilka godzin od Polski. Staje się coraz bardziej popularne

Wiele osób marzy o śródziemnomorskiej atmosferze malowniczych regionów, ale odkrywa, że podobny urokliwy klimat można znaleźć znacznie bliżej, w miejscu, które staje się coraz popularniejsze dzięki swojej dostępności i niepowtarzalnemu charakterowi.

Rosnące zainteresowanie podróżami koncentruje się na destynacjach łatwo dostępnych, oferujących wyjątkowe widoki i atmosferę, które pozwalają na pełne doświadczenie wakacyjne bez konieczności odbywania długich i męczących podróży.

Europa kryje wiele mniej zatłoczonych, ale równie zachwycających miejscowości, które przyciągają turystów swoją zabytkową architekturą, lokalnymi specjałami i spokojnym tempem życia, stanowiąc idealną alternatywę dla masowych kurortów.

Istnieje konkretne miejsce, które dzięki swojemu otoczeniu, zabytkowemu centrum, licznym atrakcjom kulinarnym i relaksującej atmosferze, idealnie oddaje pożądany klimat, będąc doskonałą opcją zarówno na krótkie, jak i dłuższe wyjazdy, szczególnie w cieplejszych miesiącach.

Nie każdy marzy o dalekich podróżach wymagających wielogodzinnych lotów. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się miejsca, do których można dotrzeć samochodem lub krótkim lotem, a jednocześnie oferują wyjątkowe widoki i niepowtarzalny klimat. Takie kierunki pozwalają poczuć wakacyjną atmosferę bez konieczności planowania długiego wyjazdu.

W tym miejscu poczujesz się jak w Toskanii

Europa skrywa wiele mniejszych miejscowości, które wciąż pozostają mniej zatłoczone niż najbardziej znane kurorty. Zachwycają zabytkową architekturą, lokalną kuchnią i spokojniejszym tempem życia. To właśnie takie miejsca coraz częściej stają się celem osób szukających alternatywy dla najpopularniejszych wakacyjnych kierunków.

Zobacz też: "Soft travel" podbija wakacje 2026. Na czym polega trend, o którym mówi cały internet?

Ilona Ostrowska o powrocie "Rancza". Widzów czeka spore ZASKOCZENIE | Wywiady ESKA

Mikulov w Czechach

Jednym z nich jest Mikulov na południu Czech, położony tuż przy granicy z Austrią. Miasteczko otoczone jest winnicami i łagodnymi wzgórzami, a jego zabytkowe centrum z kolorowymi kamienicami, wąskimi uliczkami i imponującym zamkiem wielu osobom przywodzi na myśl krajobrazy znane z Toskanii. Dodatkowego uroku dodają liczne winiarnie, klimatyczne restauracje oraz spokojna atmosfera, która zachęca do niespiesznych spacerów. Z południowej Polski można dotrzeć tu samochodem w zaledwie kilka godzin, dlatego Mikulov coraz częściej wybierany jest zarówno na weekendowe wyjazdy, jak i dłuższy urlop. Najlepiej odwiedzić go latem lub wczesną jesienią, gdy okoliczne winnice prezentują się najpiękniej, a w mieście odbywają się festiwale wina i lokalnych produktów. To idealna propozycja dla osób, które marzą o włoskim klimacie, ale nie chcą pokonywać setek kilometrów do Toskanii.