Czy matcha stała się fast foodem? Zielony rytuał przyspiesza w rytmie miasta

Ewolucja matchy dobrze pokazuje, jak zmieniają się nawyki mieszkańców miast. Konsumenci nie porzucają znanych doświadczeń, ale coraz częściej oczekują, że będą mogli dopasować je do swojego planu dnia. Platformy q-commerce pomagają włączyć takie rytuały w nową codzienność, łącząc wyspecjalizowaną ofertę z odbiorcami, którzy nie zawsze mają czas odwiedzić konkretną kawiarnię czy sklep.

Rosnące tempo życia nie oznacza, że konsumenci rezygnują z jakości, świadomych wyborów czy własnych rytuałów. Zmienia się natomiast sposób, w jaki chcą z nich korzystać. Ta sama osoba może jednego dnia odwiedzić wyspecjalizowaną kawiarnię, a innego zamówić matchę do biura między spotkaniami. Współczesne kategorie gastronomiczne funkcjonują dziś w wielu formatach, odpowiadając na różne okazje i potrzeby. Rolą platform q-commerce jest ułatwianie dostępu do tej różnorodności i pozostawienie użytkownikowi swobody wyboru – mówi Sasha Vislaus, Communication Lead w Wolt Polska.

Zanim pojawiło się matcha latte

Korzenie zwyczaju picia sproszkowanej herbaty prowadzą do Chin, skąd za pośrednictwem buddyjskich mnichów dotarła ona do Japonii. Z czasem rozwinęła się tam kultura jej uprawy i przygotowania, szczególnie związana z regionem Uji oraz japońską ceremonią herbacianą.

Autor: CluePR/ Materiały prasowe

Matcha powstaje z liści tencha zmielonych na bardzo drobny, intensywnie zielony proszek. Tradycyjnie wsypuje się go do czarki, zalewa gorącą wodą i ubija bambusową miotełką chasen. Napój może być przygotowany jako delikatniejsza usucha albo gęstsza koicha. Znaczenie mają nie tylko smak i jakość herbaty, lecz także precyzja gestów, uważność oraz czas poświęcony na wspólne doświadczenie.

Ten wymiar nadal pozostaje ważny. Wyspecjalizowane miejsca, takie jak Moya Matcha, Matcha Spot czy Manto Cafe, rozwijają ofertę opartą na pochodzeniu herbaty, jakości liści i różnych sposobach przygotowania. Równolegle matcha wychodzi poza przestrzeń tradycyjnej herbaciarni, docierając do nowych odbiorców i pojawiając się w kolejnych sytuacjach konsumpcyjnych.

Tradycja w nowym rytmie

Spokojne doświadczenie nie musi już wiązać się wyłącznie z samodzielnym przygotowaniem napoju lub wizytą w konkretnym lokalu. Może oznaczać także matchę zamówioną do domu na początek dnia, do biura podczas przerwy albo do parku na spotkanie ze znajomymi.

Platformy q-commerce nie zastępują tradycyjnego doświadczenia, lecz poszerzają liczbę okazji, w których można z niego skorzystać. Dla lokalnych miejsc z rozbudowaną ofertą matchy oznacza to możliwość docierania do klientów także poza bezpośrednim sąsiedztwem lokalu. Dla użytkowników – dostęp do oferty miasta niezależnie od tego, czy mogą w danym momencie odwiedzić wybrane miejsce osobiście.

Autor: CluePR/ Materiały prasowe

Wiele wariantów, jeden trend

Matcha nie tylko odnalazła się w dostawie. Wyszła również poza lokale skupione na kulturze herbaty i stała się częścią masowej oferty gastronomicznej. W Starbucks klasyczne Protein Matcha Latte funkcjonuje obok zimnych i sezonowych interpretacji, takich jak Iced Caramelised Banana Flavour Matcha Latte. W punktach bubble tea matcha jest łączona z mlekiem, tapioką, owocami, syropami i dodatkami deserowymi. Od czerwca 2026 roku jest dostępna także w polskim McDonald’s, gdzie Iced Oat & Mango Matcha łączy matchę, napój owsiany i mango.

Rozszerzanie się kategorii nie oznacza jednak, że jej ceremonialny wariant zostaje wyparty przez masową ofertę. Klasycznie przygotowana herbata, latte z kawiarni koncentrującej się na jakości produktu i owocowy napój z dużej sieci odpowiadają na inne okazje oraz potrzeby. Podobną drogę przeszła kawa, która funkcjonuje jednocześnie jako produkt speciality, domowy rytuał, napój na wynos i pozycja w menu największych marek.

“Dostępność produktu na platformie q-commerce nie oznacza jego uproszczenia ani utraty jakości. Jest raczej sygnałem, że dana kategoria się rozwija, dojrzewa, dociera do nowych grup odbiorców i zaczyna odpowiadać na szerszy zestaw potrzeb. Ceremonialna herbata, napój przygotowany w wyspecjalizowanej kawiarni, sezonowa propozycja dużej sieci czy matcha do przygotowania w domu mogą funkcjonować równolegle. Zadaniem platformy jest zapewnienie użytkownikom dostępu do tych różnych doświadczeń, bez sprowadzania ich do jednego formatu” – mówi Sasha Vislaus, Communication Lead w Wolt Polska

Od trendu do miejskiego ekosystemu

Matcha jest jednym z przykładów szerszej zmiany zachodzącej w miejskiej codzienności. Platformy q-commerce łączą mieszkańców z lokalnymi kawiarniami, restauracjami, sklepami, dużymi sieciami oraz kurierami partnerskimi, stając się częścią infrastruktury lokalnej gospodarki. Użytkownikom ułatwiają korzystanie z oferty miasta, a mniejszym biznesom zapewniają dodatkowy kanał dotarcia do klientów bez konieczności budowania własnego zaplecza logistycznego.

Nowa architektura aplikacji Wolt pozwala rozpoczynać wyszukiwanie od konkretnego produktu, a nie wyłącznie od nazwy lokalu. Dzięki temu potrzeba użytkownika staje się punktem wyjścia do odkrywania różnych propozycji dostępnych w jego otoczeniu – od kawiarni z rozbudowaną ofertą matchy i lokalnych sklepów po duże marki.

Historia matchy pokazuje więc nie tylko, jak tradycyjny napój wszedł do mainstreamu, lecz także jak zmienia się sposób funkcjonowania miasta. Platformy q-commerce wspierają przepływ między lokalnymi biznesami, konsumentami i nowymi trendami, pomagając różnym elementom miejskiego ekosystemu odnaleźć się w coraz bardziej elastycznej codzienności.