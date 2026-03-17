To imię może za chwilę zupełnie zniknąć. Kiedyś było bardzo popularne. W 2025 roku nazwano tak tylko 14 dziewczynek

Kiedyś powszechnie wybierane imię, dziś obserwuje znaczący spadek popularności, co odzwierciedla dynamiczne zmiany w preferencjach rodziców.

Fenomen ten wpisuje się w szerszy trend, gdzie tradycyjne i długo ugruntowane nazwy ustępują miejsca nowym, często krótszym lub międzynarodowym wyborom.

Spadek popularności wiąże się z postrzeganiem imienia jako "staromodnego" lub kojarzonego z konkretnym pokoleniem, co zniechęca do nadawania go nowo narodzonym dzieciom.

Pomimo obecnego trendu, istnieje potencjał na przyszły renesans, choć statystyki wskazują na stopniowe przechodzenie tej nazwy do kategorii historycznych.

Moda na imiona zmienia się szybciej, niż mogłoby się wydawać. To, co jeszcze niedawno było oczywistym wyborem, dziś uznawane jest za niemodne lub kojarzone wyłącznie z poprzednimi pokoleniami. Rodzice coraz częściej sięgają po imiona krótkie, międzynarodowe albo takie, które dobrze brzmią w mediach społecznościowych. W tym wyścigu o oryginalność i nowoczesność wiele klasycznych imion zostaje odsuniętych na bok.

Imię Jolanta doskonale pokazuje ten trend. Przez lata było synonimem elegancji, powagi i kobiecej siły. Kojarzyło się z osobami solidnymi, odpowiedzialnymi i godnymi zaufania. Dziś jednak dla wielu młodych rodziców brzmi staroświecko lub zbyt formalnie. To sprawia, że mimo ogromnej liczby kobiet noszących to imię, niemal nie pojawia się ono w nowych rocznikach.

Rzadkie imiona w Polsce

Paradoksalnie właśnie ta rzadkość może w przyszłości sprawić, że Jolanta stanie się imieniem unikatowym. Podobnie było już z wieloma innymi imionami, które zniknęły na lata, by później wrócić jako stylowe i oryginalne. Pytanie tylko, czy Jolanta doczeka się takiego renesansu.

To imię niedługo może zniknąć

Jolanta to imię o bogatej historii i silnym brzmieniu. Wywodzi się z tradycji europejskiej i przez dekady cieszyło się ogromnym uznaniem w Polsce. W latach 70. i 80. należało do absolutnej czołówki najczęściej nadawanych imion żeńskich. Dziś jednak jego popularność spadła niemal do zera. Jednym z powodów jest skojarzenie z konkretnym pokoleniem. Jolanta to imię, które większości osób kojarzy się z kobietą dojrzałą, a nie z małym dzieckiem. Dodatkowo jest dłuższe i rzadko występuje w nowoczesnych zdrobnieniach, co dla wielu rodziców ma znaczenie.

Mimo to Jolanta ma w sobie ogromny potencjał. Jest dostojna, klasyczna i wyrazista. W czasach, gdy wiele dzieci nosi bardzo podobne, modne imiona, mogłaby wyróżniać się na tle rówieśników. Statystyki pokazują jednak jasno, w 2025 roku tylko 14 dziewczynek otrzymało to imię. Jeśli ten trend się utrzyma, Jolanta może wkrótce stać się imieniem niemal wyłącznie historycznym. Być może za kilka lat ktoś odkryje je na nowo. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że to jedno z tych imion, które powoli znikają z codziennego użycia.

