To będzie najmodniejszy kolor wiosny 2026. Postaw na ubrania i dodatki w tym odcieniu, a wprowadzisz do garderoby świeżość i lekkość

Wiosna to czas na ożywienie garderoby po zimowych, ciemnych kolorach.

W tym sezonie królować będzie delikatny, chłodny odcień błękitu, który nosi już Agnieszka Hyży.

Sprawdź, dlaczego ten kolor to idealny wybór na wiosnę i jak go nosić!

Tej wiosny w świecie mody szczególną popularnością cieszyć się będzie kolor ice blue. Ten delikatny, chłodny odcień błękitu coraz częściej pojawia się w kolekcjach projektantów oraz w codziennych stylizacjach. Subtelna barwa przywodzi na myśl świeżość, czyste niebo i lekkość wiosennego powietrza, dlatego doskonale wpisuje się w klimat tej pory roku. Ice blue to kolor, który natychmiast przyciąga wzrok swoją subtelnością i elegancją. Jest to odcień, który łączy w sobie spokój błękitu z lekkością i przejrzystością, tworząc niezwykle wyrafinowaną paletę. W przeciwieństwie do głębokich granatów czy intensywnych turkusów, ice blue jest bardziej eteryczny i łagodny, co czyni go niezwykle uniwersalnym i łatwym do stylizowania. Agnieszka Hyży, która od lat podąża za najnowszymi trendami, w jednym z ostatnich wydań "halo tu Polsat" zaprezentowała się w satynowej spódnicy w tym właśnie kolorze.

Zobacz także: To będzie najmodniejsza fryzura tej wiosny. Doda objętości i odmłodzi twarz

Trendy makijażowe na TikToku! Czy to rzeczywiście działa?

Dlaczego ice blue będzie królował w wiosennych stylizacjach?

Po szarych i często ponurych zimowych miesiącach, potrzebujemy koloru, który wniesie do naszych stylizacji powiew świeżości. Ice blue nadaje się do tego doskonale. Jest jak łyk orzeźwiającej wody, która budzi z zimowego snu i dodaje energii. Nawet najprostszy zestaw zyska na wyrazistości, jeśli pojawi się w nim element w tym odcieniu. Ten odcień błękitu idealnie komponuje się z lekkimi, wiosennymi tkaninami - lnem, bawełną, jedwabiem czy szyfonem. Sukienki, bluzki czy szale w kolorze ice blue będą wyglądać niezwykle zwiewnie i romantycznie, podkreślając delikatność i subtelność wiosennych outfitów. Ice blue jest kolorem niezwykle eleganckim i łatwym do łączenia. Doskonale współgra z neutralnymi barwami takimi jak biel, beż, szarość czy czerń, tworząc harmonijne i stylowe kompozycje. Można go również śmiało zestawiać z pastelami - pudrowym różem, miętą czy lawendą, uzyskując look pełen wdzięku. Dla odważniejszych, Ice blue będzie świetnie wyglądał w połączeniu z mocniejszymi akcentami, np. koralową czerwienią czy intensywną żółcią, tworząc kontrast, który przyciągnie uwagę. Niezależnie od okazji, kolor ice blue znajdzie swoje zastosowanie. Marynarka w tym odcieniu doda profesjonalizmu biznesowej stylizacji, podczas gdy zwiewna sukienka będzie idealna na popołudniowe spotkanie. Dodatki, takie jak torebki, buty, biżuteria czy nawet manicure w odcieniu ice blue to prosty sposób, aby włączyć ten trend do codziennego looku bez konieczności całkowitej zmiany garderoby. Kolor ten będzie również królować w makijażu. W drogeriach nie brakuje lakierów do paznokci, cieni do powiek, pomadek czy rozświetlaczy w tym odcieniu.

Ice blue to kolor, który tej wiosny z pewnością zagości w naszych szafach i na ulicach. Jego świeżość, lekkość i elegancja sprawiają, że jest to idealny wybór dla każdego, kto pragnie ożywić swoje stylizacje i poczuć powiew wiosennej aury.