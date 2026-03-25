Ten model dżinsów wygląda świetnie na każdym typie sylwetki. Anna Dereszowska i Aneta Zając pokochały ten fason

Szerokie dżinsy powracają do łask, stając się hitem sezonu, choć wiele kobiet obawia się ich fasonu.

Odpowiednio stylizowane, potrafią odmienić look, dodając sylwetce lekkości i wydłużając ją.

Gwiazdy takie jak Anna Dereszowska, Aneta Zając i Jennifer Lopez udowadniają, że ten trend jest dla każdego.

Szerokie dżinsy znów podbijają świat mody i bez wątpienia są jednym z najgorętszych trendów ostatnich sezonów.

Szerokie dżinsy znów podbijają świat mody i bez wątpienia są jednym z najgorętszych trendów ostatnich sezonów. Po latach dominacji rurek i dopasowanych fasonów, do łask wracają luźniejsze kroje - wygodne, stylowe i niezwykle uniwersalne. Choć wiele osób obawia się, że szerokie spodnie mogą optycznie dodawać kilogramów, w rzeczywistości wszystko zależy od stylizacji. Odpowiednio dobrane - z podkreśloną talią, krótszym topem czy dopasowaną marynarką - potrafią pięknie wydłużyć sylwetkę i nadać jej lekkości. Kluczem jest proporcja i świadome zestawianie elementów garderoby. Co ważne, szerokie dżinsy pasują do każdej sylwetki i wcale nie są zarezerwowane tylko dla młodych osób. Wręcz przeciwnie - to świetny wybór również dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zapewniają komfort, swobodę ruchów i jednocześnie pozwalają wyglądać modnie oraz nowocześnie.

Trend na spodnie typu "wide leg" pokochały także znane kobiety. W szerokich dżinsach coraz częściej można zobaczyć takie gwiazdy jak Aneta Zając, Anna Dereszowska czy uznawana za ikonę stylu i trendsetterkę Jennifer Lopez. Każda z nich pokazuje, że ten fason można stylizować na wiele sposobów - od casualowych zestawów po bardziej eleganckie, kobiece looki. Szerokie dżinsy to dowód na to, że moda może być jednocześnie wygodna i efektowna. Wystarczy odrobina wyczucia stylu, by stworzyć zestaw, który podkreśli atuty sylwetki i doda pewności siebie - niezależnie od wieku.

