Ten kolor wraca każdej jesieni. W 2026 znów będzie go pełno na ulicach

Jesienne trendy ponownie stawiają na głębokie i wyraziste kolory.

W tym sezonie jeden z dobrze znanych odcieni znów mocno zaznacza swoją obecność.

Można wprowadzić go do garderoby zarówno w ubraniach, jak i dodatkach.

To uniwersalna propozycja, którą łatwo dopasować do wielu jesiennych stylizacji.

W tym sezonie projektanci nie ograniczają się wyłącznie do klasycznych brązów, czerni czy beżu. W jesienno-zimowych kolekcjach pojawia się sporo intensywnych barw, między innymi czerwieni, fioletów, niebieskiego i turkusu. Wśród nich znalazło się jednak także miejsce dla odcienia, który od lat kojarzy się z jesienią i eleganckimi stylizacjami.

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Mowa o burgundzie, czyli głębokim kolorze znajdującym się gdzieś pomiędzy czerwienią a brązem. W 2026 roku ponownie pojawia się na wybiegach i w jesiennych kolekcjach. Można znaleźć go zarówno na płaszczach i swetrach, jak i spódnicach, torebkach czy dodatkach.

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Ten kolor to hit na jesień 2026

Burgund ma tę zaletę, że nie wymaga szczególnie odważnego podejścia do mody. Można potraktować go jako mocniejszy akcent w spokojnej stylizacji albo zdecydować się na kilka elementów w podobnym odcieniu. Dobrze wygląda z czernią, szarością, granatem, kremem, denimem czy różnymi odcieniami brązu.

Jeśli nie chcesz od razu kupować płaszcza czy sukienki w tym kolorze, wystarczy torebka, szalik, sweter albo nawet buty. Taki jeden element może sprawić, że nawet bardzo prosta jesienna stylizacja będzie wyglądała ciekawiej. Właśnie dlatego burgund tak łatwo wraca do mody – jest wyrazisty, ale jednocześnie nie tak trudny do noszenia jak niektóre intensywne kolory. Aktualne zestawienia trendów na jesień 2026 wskazują burgund jako jeden z istotnych kolorów sezonu.