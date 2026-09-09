Te komplety dresowe z Pepco rozbiły bank! Mają świetny materiał, są w modnych kolorach, a do tego kosztują grosze

Nowa kolekcja Bekkin w Pepco to propozycja dla osób, które jesienią stawiają przede wszystkim na wygodę, ale nie chcą rezygnować z modnego wyglądu.

Wśród ubrań znalazły się zarówno klasyczne bluzy i spodnie, jak i legginsy, topy oraz bardziej dopasowane modele, które można wykorzystać także w codziennych stylizacjach.

Kolekcja została przygotowana z myślą o całej rodzinie, dlatego sportowe ubrania Bekkin znajdziemy nie tylko w damskiej, ale również męskiej i dziecięcej ofercie.

Dużym plusem pozostają ceny – wiele elementów kosztuje kilkadziesiąt złotych, dzięki czemu jesienną garderobę można odświeżyć bez dużego wydatku.

Nowa kolekcja Bekkin została pomyślana nie tylko z myślą o treningach. Ubrania mają sprawdzić się również podczas spacerów, zakupów, podróży czy zwykłego dnia spędzonego na mieście. Dzięki prostym fasonom poszczególne elementy można też łatwo łączyć z rzeczami, które już mamy w szafie.

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Pepco - Bekkin

W damskiej części kolekcji znajdziemy między innymi spodnie sportowe z podwójną gumą za 40 zł, różową bluzę z wysoką zawartością bawełny za 40 zł oraz rozpinaną brązową bluzę z kapturem za 55 zł. Do tego dochodzą koszulki za 20 zł, sportowe biustonosze za 27 i 35 zł oraz skarpetki Bekkin za 9 zł.

Wśród nowości szczególnie ciekawie prezentują się ubrania o bardziej swobodnych krojach. Spodnie dresowe można zestawić z prostym T-shirtem i sneakersami, a bluzę połączyć z jeansami lub legginsami.

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Ciekawą opcją są również modele stworzone z myślą o pilatesie. Spodnie wide leg z kieszeniami kosztują 40 zł, podobnie jak wybrane bluzy sportowe. W kolekcji znalazły się także dopasowane legginsy za 40 zł oraz rozszerzane legginsy flare za 50 zł. Top sportowy z plecami typu bokserka kosztuje natomiast 25 zł.

Bekkin ma coś dla całej rodziny

Nowa oferta nie kończy się na damskiej garderobie. Pepco przygotowało również ubrania Bekkin dla mężczyzn i dzieci. W męskiej kolekcji znajdziemy między innymi zieloną bluzę z kapturem za 60 zł, spodnie cargo za 55 zł, granatowe spodnie sportowe za 45 zł oraz rozpinaną bluzę z kapturem za 55 zł. Koszulka wykonana ze 100 proc. bawełny kosztuje 25 zł.

Nie zabrakło także propozycji dla najmłodszych. Dziewczęce joggery kosztują 25 zł, bluza z zamkiem do połowy 30 zł, a sportowe spodnie z szeroką nogawką 35 zł. Dla dzieci dostępne są również bluzy w cenie 40 zł.

Ceny są naprawdę przystępne

Jednym z największych atutów kolekcji pozostają ceny. Za podstawowe elementy garderoby Bekkin zapłacimy od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, dzięki czemu można skompletować sportowy zestaw bez wydawania dużej kwoty. Jeśli szukasz czegoś prostego na jesienne spacery, wygodnego stroju do domu albo ubrań na trening, warto zajrzeć do Pepco. Trzeba jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych produktów, kolorów i rozmiarów może różnić się między sklepami, a kolekcja jest wprowadzana do sprzedaży sukcesywnie.