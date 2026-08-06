Takich promocji w Action dawno nie było. Ceny zaczynają się od 2,49 zł!

W sklepach Action wystartowała nowa promocja tygodnia, która obejmuje setki produktów z wielu kategorii, od akcesoriów domowych po artykuły szkolne i elektroniczne, dostępnych w znacząco obniżonych cenach.

Aktualna oferta charakteryzuje się wyjątkowo atrakcyjnymi stawkami, co sprawia, że wiele artykułów może szybko zniknąć z półek, podkreślając konieczność szybkiego skorzystania z okazji.

Promocja stanowi doskonałą możliwość do uzupełnienia domowych zapasów, przygotowania się na nadchodzący rok szkolny lub znalezienia różnorodnych artykułów codziennego użytku i sezonowych nowości.

Z uwagi na ograniczony czas trwania oraz popularność najbardziej atrakcyjnych produktów, zaleca się szybkie skorzystanie z tej różnorodnej oferty, aby nie przegapić najlepszych okazji.

Jeśli planujesz większe zakupy lub po prostu lubisz polować na okazje, warto zajrzeć do najnowszej gazetki. Wśród przecen znalazły się produkty do łazienki, kuchni, organizacji domu, kosmetyki, akcesoria szkolne, elektronika, tekstylia, a nawet słodycze i zabawki. Dzięki temu za niewielkie pieniądze można uzupełnić domowe zapasy albo przygotować się na nadchodzący rok szkolny.

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Najciekawsze promocje z aktualnej gazetki Action

Tym razem uwagę zwracają przede wszystkim produkty, których ceny naprawdę robią wrażenie. Oto kilka przykładów:

ceramiczna figurka jesienna – 2,49 zł,

zestaw gumek i temperówka – 2,45 zł,

długopisy – od 2,97 zł,

temperówka – 2,99 zł,

kalendarze i terminarze – od 3,99 zł,

balsamy do ust – 3,49 zł,

butelka na napoje – 3,99 zł,

kable USB-C – 4,99 zł,

ręczniki kuchenne – 4,99 zł,

środki do czyszczenia – od 5,99 zł,

żelki Trolli – 6,49 zł,

kubki i dodatki do domu – od kilku złotych,

świeca zapachowa – 12,95 zł,

słuchawki bezprzewodowe Fresh 'n Rebel – 42,98 zł,

patelnie ze stali nierdzewnej – 89,95 zł.

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Co warto wrzucić do koszyka?

Oferta jest bardzo różnorodna, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Osoby kompletujące wyprawkę szkolną mogą wybierać spośród zeszytów, planerów, piórników, markerów, notatników i organizerów. Z kolei miłośnicy porządku docenią pojemniki do przechowywania, kosze, środki czystości czy akcesoria łazienkowe.

Nie zabrakło również kosmetyków, produktów do pielęgnacji, dekoracji do domu, tekstyliów, elektroniki oraz sezonowych dodatków, które świetnie sprawdzą się pod koniec lata i na początku jesieni.

Jak co tydzień, oferta Action jest ograniczona czasowo i obowiązuje do 11 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. W przypadku najbardziej atrakcyjnych produktów warto się pospieszyć, ponieważ najciekawsze okazje często znikają już w pierwszych dniach promocji.