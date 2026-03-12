Pogoda w marcu zaskoczy nawet górali. Marzec niczym w PRL-u. Co Cię czeka?

Początek trzeciego miesiąca 2026 roku przyniósł wyjątkowo wysoką temperaturę, sięgającą lokalnie dwudziestu stopni Celsjusza .

. Eksperci od pogody ostrzegają przed drastyczną zmianą warunków atmosferycznych w trakcie weekendu czternastego i piętnastego marca.

W połowie miesiąca nad kraj nadciągną intensywne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, którym towarzyszyć będzie znaczne ochłodzenie.

Warto zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi ochrony zdrowia podczas tych gwałtownych, wiosennych zawirowań aury.

8

Prognoza pogody na najbliższe dni. Kiedy nadejdzie ochłodzenie?

Bieżący rok charakteryzuje się niezwykle regularnym układem pór roku. Po mroźnych miesiącach zimowych nadszedł czas na wyjątkowo pogodny marzec, który przyniósł kilkunastostopniowe wskazania na termometrach w całej Polsce. Meteorolodzy przypominają jednak, że to jeszcze nie definitywny koniec chłodnych dni. Jak informuje serwis twojapogoda.pl, do końca tygodnia możemy cieszyć się stabilną i przyjemną aurą. W większości regionów temperatura utrzyma się na poziomie od piętnastu do dwudziestu stopni Celsjusza. Będzie przeważnie słonecznie i bez silnych podmuchów wiatru, a ewentualne opady okażą się symboliczne. Najcieplejszym dniem ma być piątek, trzynastego marca. W tym dniu przewidywane są następujące wartości na termometrach:

Warszawa: około 16 stopni Celsjusza,

Kraków: około 11 stopni Celsjusza,

Łódź: około 10 stopni Celsjusza,

Wrocław: około 13 stopni Celsjusza,

Poznań: około 12 stopni Celsjusza,

Gdańsk: około 10 stopni Celsjusza,

Szczecin: około 13 stopni Celsjusza,

Bydgoszcz: około 11 stopni Celsjusza,

Katowice: około 12 stopni Celsjusza.

Pogoda na weekend 14 i 15 marca. Front atmosferyczny przyniesie burze

Połowa miesiąca drastycznie odmieni panującą za oknami sytuację. Sobotni poranek zapowiada się jeszcze całkiem optymistycznie, z temperaturami dochodzącymi miejscami do dwudziestu kresek powyżej zera. Będzie to jednak wyłącznie chwilowy spokój przed nadejściem groźnych zjawisk. W województwach zachodnich i północnych szybko zgromadzą się ciemne chmury, z których spadnie deszcz, a niewykluczone są również pierwsze wiosenne wyładowania atmosferyczne. Już w drugiej połowie dnia odczujemy wyraźny spadek temperatury. Najzimniej zrobi się na obszarze Pomorza, gdzie wartości spadną do zaledwie trzech stopni, czemu towarzyszyć będzie silny wiatr. Według prognoz portalu twojapogoda.pl, niedziela zaprezentuje typowo jesienne, ponure oblicze. Gęste zachmurzenie obejmie cały obszar kraju, przynosząc powszechne opady deszczu. W niektórych rejonach popada deszcz ze śniegiem, a w partiach górskich pojawi się sam śnieg. Termometry wskażą znacznie niższe wartości niż w poprzednich dniach.

Pogoda w niedzielę, piętnastego marca, ukształtuje się następująco:

Warszawa: około 10 stopni Celsjusza,

Kraków: około 12 stopni Celsjusza,

Łódź: około 7 stopni Celsjusza,

Wrocław: około 10 stopni Celsjusza,

Poznań: około 9 stopni Celsjusza,

Gdańsk: około 7 stopni Celsjusza,

Szczecin: około 13 stopni Celsjusza,

Bydgoszcz: około 11 stopni Celsjusza,

Katowice: około 9 stopni Celsjusza.

Jak uchronić się przed wiosennym przesileniem? Niezawodne sposoby na zdrowie

Zmienna aura na przełomie pór roku potrafi mocno dać się we znaki ludzkiemu organizmowi. Wysokie temperatury błyskawicznie ustępują miejsca lodowatym podmuchom i opadom. Aby uniknąć problemów zdrowotnych, specjaliści zalecają ubiór wielowarstwowy, który pozwala szybko reagować na zmieniające się warunki i chroni przed wychłodzeniem. Kluczowe znaczenie ma również odpowiednio zbilansowany jadłospis, oparty na świeżych warzywach, owocach oraz naturalnych kiszonkach. Dostarczanie witamin C oraz D to fundament budowania silnego układu immunologicznego. Nie bez znaczenia pozostaje aktywność na zewnątrz – nawet krótkie spacery skutecznie poprawiają nastrój i wydolność organizmu. Warto pamiętać o regularnym piciu wody oraz dbaniu o odpowiednią długość i jakość snu. Wypoczęte ciało znacznie skuteczniej odpiera ataki wirusów i bakterii podczas kapryśnej, wiosennej aury.