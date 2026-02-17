Ta koszulka z Pepco zrobiła niezłe zamieszanie na TikToku. W kilka chwil stała się viralem

Koszulka z Pepco, dzięki swojemu klasycznemu wzorowi i niskiej cenie, stała się viralowym hitem na TikToku, zdobywając popularność wśród tysięcy kobiet.

Internautki doceniły jej uniwersalność, porównując ją do droższych modeli z sieciówek i stylizując na wiele różnych sposobów.

Przyjemny materiał, dobrze dopasowany krój i korzystna cena sprawiły, że koszulka szybko zaczęła znikać z półek sklepowych.

Ten przykład pokazuje, jak media społecznościowe mogą wypromować prosty i niedrogi produkt, czyniąc go obiektem masowego pożądania.

Jeśli szukacie czegoś, czym będziecie mogły się odrobinę rozpieścić, a dodatkowo sprawić, że wasz look z jeansami będzie wyglądał stylowo, to Pepco ma dla was idealną opcję. Ta koszulka udowadnia, że moda nie musi być droga ani skomplikowana. Czasem wystarczy klasyczny wzór, drobny akcent i przystępna cena, by zwykły T-shirt stał się hitem internetu. Jeśli więc trafisz na nią podczas zakupów, warto się nie wahać, wszystko wskazuje na to, że długo na wieszakach nie postoi.

Zobacz też: W końcu powróciły! W tamtym roku Action wyprzedało je w kilka dni. Ceny lepsze, niż w innych sklepach

Pepco łączy styl z niskim budżetem

W przypadku popularnej w ostatnich dniach bluzki, ogromną rolę odegrała cena. 25 zł za modną, dobrze skrojoną koszulkę to dziś rzadkość. Internautki szybko zaczęły porównywać ją do znacznie droższych modeli z popularnych sieciówek, a nawet butików inspirowanych paryskim stylem. Paski i czerwone serce kojarzą się z klasyką rodem z francuskich stylizacji, a jednocześnie są na tyle uniwersalne, że sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i w bardziej dopracowanych zestawach.

2025_12_30 ESKA - PODSUMWANIE ROKU

Koszulka z Pepco

Na TikToku koszulka pojawia się w dziesiątkach odsłon. Jedne użytkowniczki łączą ją z jeansami z wysokim stanem i trampkami, inne wkładają do eleganckich spodni i narzucają marynarkę. Nie brakuje też romantycznych wersji ze spódnicą midi czy letnich stylizacji z szortami. To idealna baza, którą można nosić na sto sposobów.

Dużym plusem jest również krój. Klasyczny fason z krótkim rękawem i prostą linią sprawia, że koszulka nie opina sylwetki, ale też nie wygląda workowato. Dzięki temu dobrze prezentuje się na różnych typach figur, co dodatkowo napędza jej popularność. Wiele osób zwraca uwagę na przyjemny w dotyku materiał i fakt, że koszulka dobrze układa się nawet po kilku praniach.

Nic dziwnego, że w wielu sklepach Pepco rozmiary zaczęły znikać w ekspresowym tempie. Klientki przyznają, że specjalnie jeżdżą do kilku placówek, by upolować swój egzemplarz. To kolejny przykład na to, jak media społecznościowe potrafią w jednej chwili wypromować prosty produkt i zamienić go w obiekt masowego zainteresowania.