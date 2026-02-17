Ten błąd popełniasz w ogrodzie już w marcu. Latem rośliny nie mają przez to siły rosnąć

Wczesnowiosenne nawożenie, choć kuszące, często przynosi więcej szkody niż pożytku, osłabiając rośliny w dalszej części sezonu.

Spora część ogrodników przyzna rację, gdy napiszemy, że wczesna wiosna to jeden z najbardziej podstępnych momentów w całym sezonie. Z jednej strony przyroda zaczyna budzić się do życia, jednak z drugiej warunki w glebie wciąż przypominają zdecydowanie bardziej te zimowe. Ziemia jest chłodna, często zbita i nadmiernie wilgotna, a mikroorganizmy glebowe pracują wolno. Systemy korzeniowe roślin dopiero rozkręcają się po okresie spoczynku i nie są jeszcze gotowe na intensywne bodźce.

Wielu ogrodników myśli jednak schematycznie, czyli wiosna równa się nawożenie. Chęć przyspieszenia wzrostu jest zrozumiała, ale natura nie działa według kalendarza. Rośliny rozwijają się zgodnie z temperaturą gleby, ilością światła i wilgotnością. Jeśli już na tym etapie zaburzymy równowagę, konsekwencje będą długofalowe. Latem, gdy rośliny powinny intensywnie rosnąć, kwitnąć i owocować, okazuje się, że są wiotkie, mają płytki system korzeniowy i słabo znoszą upały.

Najczęstsze błędy ogrodników

Rośliny słabną, gorzej kwitną i przestają rosnąć? Bardzo często tego typu objawy błędnie interpretowane są jako niedobory składników odżywczych. W efekcie ogród dostaje kolejne dawki nawozów, które zamiast pomóc, jeszcze bardziej pogarszają sytuację. Rośliny stają się bardziej podatne na choroby, szybciej tracą wodę i nie potrafią odbudować swojej kondycji w kluczowym momencie sezonu.

Chodzi o zbyt wczesne i zbyt obfite nawożenie ogrodu już w marcu, szczególnie nawozami mineralnymi z dużą ilością azotu. W chłodnej glebie korzenie roślin nie są w stanie efektywnie pobierać składników odżywczych. Azot zamiast wzmocnić, stymuluje szybki wzrost części nadziemnych kosztem systemu korzeniowego. Roślina „idzie w liść”, wygląda obiecująco na początku sezonu, ale nie buduje solidnych podstaw do dalszego rozwoju.

Ogrodniku - na to uważaj!

Gdy przychodzą letnie upały, płytkie korzenie nie radzą sobie z pobieraniem wody, a roślina szybko traci wigor. Dodatkowo nadmiar nawozu wczesną wiosną bywa wypłukiwany przez opady, co oznacza, że gleba zostaje zubożona właśnie wtedy, gdy rośliny najbardziej jej potrzebują.

Znacznie lepszym rozwiązaniem w marcu jest spokojne przygotowanie ogrodu, czyli przede wszystkim delikatne spulchnienie ziemi, usunięcie resztek roślinnych, dodanie kompostu lub obornika granulowanego i danie naturze czasu. Intensywne nawożenie warto odłożyć do momentu, gdy gleba się ogrzeje, a rośliny wyraźnie ruszą z wegetacją. To właśnie ta cierpliwość sprawia, że latem ogród wygląda zdrowo i ma siłę rosnąć, zamiast walczyć o przetrwanie.

