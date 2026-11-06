Święta bez pośpiechu z Green Caffè Nero: sezonowe menu, Złota Karta i 6 pysznych powodów, żeby się spotkać

Okres przedświąteczny nie wymaga specjalnych okazji, by się spotkać. Czasem to potrzeba omówienia zakupów, wspólnego dopięcia listy prezentów lub po prostu chęć odpoczynku przy rozgrzewającym napoju staje się pretekstem do wyjścia z domu. Green Caffè Nero staje się naturalnym miejscem na takie pauzy - przestrzenią, w której aromatyczne smaki pomagają celebrować każde, nawet najmniejsze spotkanie.

Nowości w zimowym menu

Świąteczna oferta Green Caffè Nero stawia na wyraziste, rozgrzewające połączenia. W menu debiutuje wyjątkowo świąteczna kawa Latte Nero Gold oraz Piernikowe Chai Latte. Pełna oferta ruszy 5 listopada, natomiast dla stałych gości korzystających z aplikacji mobilnej przygotowano przedsprzedaż - świąteczne kawy będą dla nich dostępne już od 2 listopada. Zwolennicy klasycznej słodyczy mogą sięgnąć z kolei po aksamitną Gorącą Czekoladę Peru Single Origin - najwyższą półkę w świecie czekolad, będącą wręcz synonimem luksusu, bezkompromisowej jakości i wyrafinowanego smaku. W ofercie znajdziemy również wyjatkową Gorącą czekoladę z kremem pistacjowym.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Wśród jedzeniowych propozycji z witryny pojawia się kremowy Sernik baskijski Czarny Las, Beza Tiramisu, tradycyjny Piernik staropolski oraz potrójnie czekoladowy Tort pralinowy. Osoby, które preferują wytrawne nuty, odnajdą je w bagietce Gwiazda Sezonu z kaczką, sałatką orientalną i pieczoną śliwką, a także w bagietce z pieczonym pasztetem, burakiem i chrzanem.

Dopełnieniem tego sezonu jest możliwość zamówienia pełnowymiarowych ciast do domu lub na inną okazję. To idealne rozwiązanie, które pozwala przenieść kawiarniane smaki bezpośrednio do domu, na spotkania z bliskimi, a także na kameralne wigilie w pracy. Z myślą o przedświątecznych integracjach przygotowano również specjalne boxy cateringowe, które pomagają oszczędzić czas przeznaczony na przygotowania i dają pewność, że na każdym stole zagości coś sprawdzonego, pysznego i najwyższej jakości.

Ho, ho, ho! Złota Karta powraca do aplikacji!

Wraz z zimową ofertą w aplikacji mobilnej startuje uwielbiana przez gości aktywacja, która co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem i stała się już wręcz kawiarnianą tradycją. Od 5 listopada do 26 grudnia (lub do wyczerpania zapasów), obok klasycznej karty lojalnościowej, dostępna będzie Złota Karta.

Zasady są proste i zachęcają do powrotu po ulubione smaki: każda transakcja obejmująca minimum jeden produkt z oferty sezonowej (z wyłączeniem kaw) uprawnia do otrzymania specjalnej pieczątki po wcześniejszym zeskanowaniu kodu QR (jedne zakupy to jedna pieczątka). Zebranie sześciu takich wyróżnień odblokowuje w aplikacji kupon, pozwalający odebrać wyjątkowy upominek – dostępny tylko w tym czasie wyjątkowy breloczek Green Caffè Nero, przygotowany w dwóch wariantach do wyboru.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

6 powodów, żeby…

Aby każda z wizyt miała niepowtarzalną oprawę, kawiarnie Green Caffè Nero zyskują w tym roku jeszcze bardziej odświętny, rozświetlony wystrój. Klimatycznie udekorowane wnętrza i przytulna atmosfera sprawiają, że lokale stają się idealną przestrzenią, by na chwilę zwolnić, poczuć prawdziwy urok nadchodzących dni i po prostu cieszyć się obecnością bliskich osób.

Green Caffè Nero rzuca swoim gościom wyzwanie. Świąteczne menu oraz akcja ze Złotą Kartą to pretekst do budowania relacji - sześć pieczątek na karcie to nie tylko sześć zakupów, ale przede wszystkim sześć okazjonalnych powodów, by wyjść z domu, usiąść razem przy stole i wreszcie nadrobić to, co od tygodni czekało na później.

Green Caffè Nero przypomina, że w końcu najpiękniejszym prezentem, jaki możemy podarować drugiemu człowiekowi, jest nasz czas, uważność i dobre rozmowy przy filiżance ulubionej kawy i dobrym jedzeniu.