Święta nie muszą być idealne. Kappahl pokazuje je po swojemu

Ktoś jeszcze jest w piżamie, ktoś właśnie wpada do domu, a najmłodsi znikają z kadru tuż przed naciśnięciem migawki. Wspólne zdjęcie znów trzeba powtórzyć. Kappahl przygląda się właśnie takim chwilom, dobrze znanym z rodzinnych spotkań. To w nich, między powitaniami, śmiechem i próbami zebrania wszystkich w jednym miejscu, zaczynają się święta.

W kampanii spotykają się krewni, przyjaciele i rodziny patchworkowe. Każdy wnosi własne zwyczaje, emocje i odrobinę zamieszania. „We are family” pokazuje, że nie ma jednego przepisu na rodzinę ani na udane święta.

Od poranka w piżamie po świąteczne przyjęcie

Świąteczna kolekcja Kappahl dotrzymuje kroku tym planom. Miękkie piżamy i dzianiny sprawdzają się podczas leniwych poranków i odpoczynku w domu, a eleganckie fasony towarzyszą spotkaniom przy stole i wieczornym wyjściom. W kolekcji znalazły się propozycje dla dzieci i dorosłych, a także pomysły na prezenty.

Święta rzadko wyglądają dokładnie tak, jak je zaplanowaliśmy. Ktoś się spóźni, dzieci nie chcą pozować, a na rodzinnym zdjęciu zawsze ktoś ma zamknięte oczy. I właśnie te momenty często wspominamy najmilej. W tej kampanii dajemy sobie prawo do odrobiny chaosu. Nasze ubrania mają towarzyszyć całej rodzinie i pozwalać każdemu czuć się swobodnie, niezależnie od tego, czy spędza poranek w piżamie, czy szykuje się na uroczystą kolację – mówi Agnieszka Kloczkowska Marketing & PR Specialist

Ubrania z kolekcji mają zostać w szafach także po świętach. Ulubiony sweter, wygodna piżama czy elegancki zestaw mogą wracać przy kolejnych okazjach i z czasem stać się częścią codziennych rodzinnych rytuałów.

Znajoma melodia, kolejna rodzinna historia

Świątecznej odsłonie towarzyszy znany z wcześniejszych kampanii utwór „We Are Familly” w wykonaniu Genom Natten. Muzyka dopełnia opowieść o bliskości i poczuciu, że jest się u siebie, nawet gdy przy stole robi się ciasno, i wszyscy mówią jednocześnie.

Kampanię przygotowano we współpracy z agencją Forsman & Bodenfors. Rusza w pierwszym tygodniu listopada i będzie obecna w internecie oraz w sklepach Kappahl przez cały okres świąteczno-noworoczny.