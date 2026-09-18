Storytel i McDonald's łączą siły. Nowa seria słuchowisk do rodzinnego słuchania

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-18 8:33

Zmiana planów, zagubione skarpetki, plotka usłyszana w szkole… Dla dorosłych to drobiazgi, a dla dzieci coś, co potrafi wywrócić dzień do góry nogami. Właśnie z takich doświadczeń wyrastają przygody Marysi, bohaterki serii słuchowisk „Zwykłe dni, niezwykłe pomysły" – pierwszego wspólnego projektu Storytel Original i McDonald's, który łączy dwie silne marki w jednym, wyjątkowym przedsięwzięciu. Słuchowiska te mają inspirować do czasu spędzanego wspólnie przez rodziców i dzieci i celebrować te chwile, niezależnie od tego, czy przypadają na rodzinną podróż, wspólne popołudnie czy wieczorny rytuał przed snem. Autorem historii jest Marcin Mortka, ceniony twórca książek dla najmłodszych, m.in. przygód Tappiego. Premiera już 17 września w aplikacjach Storytel i McDonald’s.

McDonald's
Autor: McDonald's/ Materiały prasowe

Serii można posłuchać w aplikacji McDonald’s w Strefie Family, jak i w aplikacji Storytel, gdzie jest ona dostępna w Kids Mode – bezpiecznym trybie dziecięcym, który udostępnia dziecku osobną, dedykowaną półkę i odtwarzacz z treściami dobranymi do jego wieku, dając rodzicom pewność, że w aplikacji nie natrafi ono na nic, poza tym, co dla niego przeznaczone.

To pierwsza współpraca Storytel i McDonald's na taką skalę. Połączenie eksperckiej wiedzy Storytel w tworzeniu angażujących treści audio z wieloletnim doświadczeniem McDonald's w towarzyszeniu rodzinom podczas wspólnie spędzanego czasu, zaowocowało projektem, który może wnieść nową jakość do rodzinnej rozrywki.

Storytel i McDonald's zapraszają rodziców oraz dzieci do wspólnego słuchania pięciu rodzinnych słuchowisk składających się na serię „Zwykłe dni, niezwykłe pomysły”. Każda opowieść porusza inne wyzwanie i stanowi osobną historię, której można posłuchać w trakcie rodzinnej podróży, podczas wspólnego popołudnia czy przed snem. Co czeka na słuchaczy i słuchaczki?

McDonald's
Autor: McDonald's/ Materiały prasowe

Małe historie o wielkich dziecięcych sprawach od Storytel i McDonald's

9-letnia Marysia przeżywa serię perypetii charakterystycznych dla dzieci w tym wieku. Zagubiony tablet, trudne poranki i porządki to tylko niektóre z nich. Dziewczynka ma własne pomysły na to, jak sobie z nimi poradzić, ale nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem.

„Zwykłe dni, niezwykłe pomysły” to seria słuchowisk, która łączy wartościową rozrywkę z tematami bliskimi każdej rodzinie, tworząc naturalną przestrzeń do wspólnego słuchania i rozmowy o emocjach, relacjach i codziennych wyzwaniach. Przygody Marysi pozwalają przyjrzeć się sytuacjom, o których dziecku nie zawsze łatwo opowiedzieć wprost, a jednocześnie stają się pretekstem do celebrowanego razem czasu.

Jak pokazuje najnowszy Story Report, badanie przeprowadzone przez Storytel w 2026 roku1, audiobooki stały się ważnym elementem dziecięcej codzienności. Rodzice podkreślają, że dzięki nim dzieci skuteczniej się wyciszają (68%), lepiej się koncentrują (69%) i zdobywają nową wiedzę (79%). Projekt Storytel i McDonald's wpisuje się w ten trend, oferując rodzinom alternatywę dla czasu spędzanego przed ekranem – w samochodzie, w domu czy tuż przed snem – i zamieniając zwykłe chwile w okazje do wspólnego bycia razem.

Literacką stronę projektu powierzono Marcinowi Mortce, autorowi z bogatym doświadczeniem w pisaniu dla najmłodszych. Jego teksty interpretuje czteroosobowa obsada lektorska: Łukasz Lewandowski jako narrator, Pola Błasik jako mama, Wojciech Chorąży jako tata oraz Zuzanna Galia w roli Marysi. Forma słuchowiska nadaje bajkom plastyczności, tworząc w wyobraźni dziecka „film bez obrazu". Dzięki wielogłosowej formule historie są łatwiej przyswajalne przez najmłodszych słuchaczy

Seria słuchowisk, którą stworzyliśmy wspólnie ze znakomitym Marcinem Mortką, jednym z najbardziej cenionych polskich autorów, zabiera rodziny w świat bliskich im historii. Doświadczenia Marysi to nie tylko angażujące opowieści, które stanowią świetną międzypokoleniową rozrywkę – to też świetny punkt wyjścia do rozmowy o emocjach. Rodzice mogą zapytać, dlaczego bohaterka się przestraszyła lub co ją rozczarowało, i odwołać się do przeżyć dziecka – mówi Maria Pułaska-Białkowska, Creative Lead, Storytel Original Producer.

Cieszymy się, że wspólnie z McDonald's stworzyliśmy pierwszy tego rodzaju projekt, który łączy wartościową rozrywkę z rodzinnym spędzaniem czasu. To świetnie zrealizowane historie, które pobudzają wyobraźnię i kreatywność, inspirując rodziny do wspólnego odkrywania opowieści. Dziękujemy McDonald's za zaufanie i powierzenie nam realizacji tego wyjątkowego projektu – mówi Ewa Długołęcka, Partnership Manager Storytel.

Rodzina od zawsze jest w centrum tego, co robimy w McDonald's, dlatego z radością zainicjowaliśmy ten projekt. „Zwykłe dni, niezwykłe pomysły” to seria mini słuchowisk stworzona z myślą o wspólnym spędzaniu czasu i budowaniu wartościowych rodzinnych doświadczeń. Wierzymy, że historie mają moc zbliżania ludzi, dlatego cieszymy się, że razem ze Storytel możemy inspirować rodziny do rozmów, odkrywania nowych tematów i celebrowania codziennych chwil. To wyjątkowa i pierwsza tego rodzaju współpraca obu marek – mówi Piotr Trzciałkowski, Brand Manager, McDonald's.

McDonald's
Autor: McDonald's/ Materiały prasowe

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