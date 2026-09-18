Storytel i McDonald's łączą siły. Nowa seria słuchowisk do rodzinnego słuchania

Serii można posłuchać w aplikacji McDonald’s w Strefie Family, jak i w aplikacji Storytel, gdzie jest ona dostępna w Kids Mode – bezpiecznym trybie dziecięcym, który udostępnia dziecku osobną, dedykowaną półkę i odtwarzacz z treściami dobranymi do jego wieku, dając rodzicom pewność, że w aplikacji nie natrafi ono na nic, poza tym, co dla niego przeznaczone.

To pierwsza współpraca Storytel i McDonald's na taką skalę. Połączenie eksperckiej wiedzy Storytel w tworzeniu angażujących treści audio z wieloletnim doświadczeniem McDonald's w towarzyszeniu rodzinom podczas wspólnie spędzanego czasu, zaowocowało projektem, który może wnieść nową jakość do rodzinnej rozrywki.

Storytel i McDonald's zapraszają rodziców oraz dzieci do wspólnego słuchania pięciu rodzinnych słuchowisk składających się na serię „Zwykłe dni, niezwykłe pomysły”. Każda opowieść porusza inne wyzwanie i stanowi osobną historię, której można posłuchać w trakcie rodzinnej podróży, podczas wspólnego popołudnia czy przed snem. Co czeka na słuchaczy i słuchaczki?

Autor: McDonald's/ Materiały prasowe

Małe historie o wielkich dziecięcych sprawach od Storytel i McDonald's

9-letnia Marysia przeżywa serię perypetii charakterystycznych dla dzieci w tym wieku. Zagubiony tablet, trudne poranki i porządki to tylko niektóre z nich. Dziewczynka ma własne pomysły na to, jak sobie z nimi poradzić, ale nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem.

„Zwykłe dni, niezwykłe pomysły” to seria słuchowisk, która łączy wartościową rozrywkę z tematami bliskimi każdej rodzinie, tworząc naturalną przestrzeń do wspólnego słuchania i rozmowy o emocjach, relacjach i codziennych wyzwaniach. Przygody Marysi pozwalają przyjrzeć się sytuacjom, o których dziecku nie zawsze łatwo opowiedzieć wprost, a jednocześnie stają się pretekstem do celebrowanego razem czasu.

Jak pokazuje najnowszy Story Report, badanie przeprowadzone przez Storytel w 2026 roku1, audiobooki stały się ważnym elementem dziecięcej codzienności. Rodzice podkreślają, że dzięki nim dzieci skuteczniej się wyciszają (68%), lepiej się koncentrują (69%) i zdobywają nową wiedzę (79%). Projekt Storytel i McDonald's wpisuje się w ten trend, oferując rodzinom alternatywę dla czasu spędzanego przed ekranem – w samochodzie, w domu czy tuż przed snem – i zamieniając zwykłe chwile w okazje do wspólnego bycia razem.

Literacką stronę projektu powierzono Marcinowi Mortce, autorowi z bogatym doświadczeniem w pisaniu dla najmłodszych. Jego teksty interpretuje czteroosobowa obsada lektorska: Łukasz Lewandowski jako narrator, Pola Błasik jako mama, Wojciech Chorąży jako tata oraz Zuzanna Galia w roli Marysi. Forma słuchowiska nadaje bajkom plastyczności, tworząc w wyobraźni dziecka „film bez obrazu". Dzięki wielogłosowej formule historie są łatwiej przyswajalne przez najmłodszych słuchaczy

Seria słuchowisk, którą stworzyliśmy wspólnie ze znakomitym Marcinem Mortką, jednym z najbardziej cenionych polskich autorów, zabiera rodziny w świat bliskich im historii. Doświadczenia Marysi to nie tylko angażujące opowieści, które stanowią świetną międzypokoleniową rozrywkę – to też świetny punkt wyjścia do rozmowy o emocjach. Rodzice mogą zapytać, dlaczego bohaterka się przestraszyła lub co ją rozczarowało, i odwołać się do przeżyć dziecka – mówi Maria Pułaska-Białkowska, Creative Lead, Storytel Original Producer.

Cieszymy się, że wspólnie z McDonald's stworzyliśmy pierwszy tego rodzaju projekt, który łączy wartościową rozrywkę z rodzinnym spędzaniem czasu. To świetnie zrealizowane historie, które pobudzają wyobraźnię i kreatywność, inspirując rodziny do wspólnego odkrywania opowieści. Dziękujemy McDonald's za zaufanie i powierzenie nam realizacji tego wyjątkowego projektu – mówi Ewa Długołęcka, Partnership Manager Storytel.

Rodzina od zawsze jest w centrum tego, co robimy w McDonald's, dlatego z radością zainicjowaliśmy ten projekt. „Zwykłe dni, niezwykłe pomysły” to seria mini słuchowisk stworzona z myślą o wspólnym spędzaniu czasu i budowaniu wartościowych rodzinnych doświadczeń. Wierzymy, że historie mają moc zbliżania ludzi, dlatego cieszymy się, że razem ze Storytel możemy inspirować rodziny do rozmów, odkrywania nowych tematów i celebrowania codziennych chwil. To wyjątkowa i pierwsza tego rodzaju współpraca obu marek – mówi Piotr Trzciałkowski, Brand Manager, McDonald's.